Novedades: IBM watsonx Orchestrate ha introducido nuevas capacidades de observabilidad y gobierno de agentes diseñadas para agilizar la gestión de agentes de IA y mejorar el rendimiento. 

Gestionar sistemas multiagente y mantener la visibilidad del sistema ahora es más fácil con las nuevas características de gobierno de agentes de Orchestrate.

Las herramientas de monitorización tradicionales a menudo se quedan cortas cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitorización, sino que también necesitan un ciclo de feedback para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas de IA modernos complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial. Aquí es donde entran en juego las características de Agent Observability de watsonx Orchestrate, que aprovechan estándares como OpenTelemetry y Traceloop para proporcionar información completa y en tiempo real sobre las interacciones de los agentes y el estado de los agentes de IA.

Además, para garantizar la calidad y la eficacia de los agentes de IA, las capacidades de gobierno de Orchestrate ofrecen métricas de evaluación como las tasas de finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas, la corrección de las respuestas y el cumplimiento de las instrucciones. Estas métricas ayudan a crear un catálogo controlado de agentes de IA, lo que garantiza que solo se implementen agentes de alta calidad y preparados para la empresa.

Tres capacidades clave de IBM watsonx Orchestrate:

IBM watsonx Orchestrate proporciona beneficios de gobierno en todo el ciclo de vida del agente, desde la creación hasta la producción.

  • Agent Observability permite a los creadores de agentes una visión holística de su entorno de agentes. Pueden monitorizar sin esfuerzo el uso, las tasas de éxito y las latencias, todo desde un panel de control unificado. Fundamentalmente, esta capacidad permite profundizar en los niveles de transacción individuales, proporcionando conocimiento detallado sobre la calidad de output de cada agente.
  • Las capacidades de Agent Governance de watsonx Orchestrate proporcionan un marco sólido para la evaluación previa a la implementación de los agentes. Con el Agent Development Kit (ADK) o el Agent Builder no-code, los desarrolladores pueden evaluar a sus agentes en múltiples dimensiones, incluida la finalización del recorrido, la relevancia de las respuestas y la precisión de las llamadas a herramientas. Orchestrate también respaldará la gestión de la incorporación de agentes a través de un área de preparación que permite realizar pruebas rigurosas de calidad, seguridad, coste y latencia antes de añadir un agente al catálogo. El sistema calcula una puntuación de calidad basada en estas evaluaciones, proporcionando un punto de referencia transparente para la preparación de los agentes.
  • La monitorización de la producción de los agentes de IA garantiza que las barreras y políticas predefinidas se apliquen automáticamente, evitando problemas como los ataques de inyección de instrucciones y el acceso no autorizado a los datos.

¿Cómo funciona?

Agent Observability funciona capturando y visualizando datos de telemetría de los agentes, proporcionando conocimientos en tiempo real. Se integra de manera fluida con las herramientas existentes y sigue los estándares de sectores, lo que garantiza la compatibilidad y la facilidad de uso.

Governance, por otro lado, opera a través de un proceso de varios pasos. Durante la preimplementación, los agentes se someten a una evaluación a través de ADK o Agent Builder, con preguntas explícitas definidas por el usuario o cargas de archivos. A continuación, el sistema calcula y muestra una amplia gama de métricas, como la finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas y la relevancia de las respuestas.

Una vez satisfecho con el rendimiento del agente, puede pasar a la fase de producción, donde la monitorización continua y la aplicación automatizada de políticas mantienen un rendimiento óptimo.

La gestión de sistemas multiagente ahora es más fácil 

Las nuevas capacidades de observabilidad y gobierno de agentes de IBM watsonx Orchestrate representan un salto monumental en la gestión de sistemas complejos multiagente. Al mejorar la visibilidad, mejorar la calidad de los agentes y garantizar un gobierno sólido, watsonx Orchestrate puede ayudar a revolucionar la forma en que las empresas aprovechan los agentes de IA, lo que en última instancia impulsa una mayor eficiencia y valor a escala.

