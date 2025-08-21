21 de agosto de 2025
Novedades: IBM watsonx Orchestrate ha introducido nuevas capacidades de observabilidad y gobierno de agentes diseñadas para agilizar la gestión de agentes de IA y mejorar el rendimiento.
Gestionar sistemas multiagente y mantener la visibilidad del sistema ahora es más fácil con las nuevas características de gobierno de agentes de Orchestrate.
Las herramientas de monitorización tradicionales a menudo se quedan cortas cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitorización, sino que también necesitan un ciclo de feedback para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas de IA modernos complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial. Aquí es donde entran en juego las características de Agent Observability de watsonx Orchestrate, que aprovechan estándares como OpenTelemetry y Traceloop para proporcionar información completa y en tiempo real sobre las interacciones de los agentes y el estado de los agentes de IA.
Además, para garantizar la calidad y la eficacia de los agentes de IA, las capacidades de gobierno de Orchestrate ofrecen métricas de evaluación como las tasas de finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas, la corrección de las respuestas y el cumplimiento de las instrucciones. Estas métricas ayudan a crear un catálogo controlado de agentes de IA, lo que garantiza que solo se implementen agentes de alta calidad y preparados para la empresa.
IBM watsonx Orchestrate proporciona beneficios de gobierno en todo el ciclo de vida del agente, desde la creación hasta la producción.
Agent Observability funciona capturando y visualizando datos de telemetría de los agentes, proporcionando conocimientos en tiempo real. Se integra de manera fluida con las herramientas existentes y sigue los estándares de sectores, lo que garantiza la compatibilidad y la facilidad de uso.
Governance, por otro lado, opera a través de un proceso de varios pasos. Durante la preimplementación, los agentes se someten a una evaluación a través de ADK o Agent Builder, con preguntas explícitas definidas por el usuario o cargas de archivos. A continuación, el sistema calcula y muestra una amplia gama de métricas, como la finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas y la relevancia de las respuestas.
Una vez satisfecho con el rendimiento del agente, puede pasar a la fase de producción, donde la monitorización continua y la aplicación automatizada de políticas mantienen un rendimiento óptimo.
Las nuevas capacidades de observabilidad y gobierno de agentes de IBM watsonx Orchestrate representan un salto monumental en la gestión de sistemas complejos multiagente. Al mejorar la visibilidad, mejorar la calidad de los agentes y garantizar un gobierno sólido, watsonx Orchestrate puede ayudar a revolucionar la forma en que las empresas aprovechan los agentes de IA, lo que en última instancia impulsa una mayor eficiencia y valor a escala.