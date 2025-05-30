Estamos orgullosos de compartir que IBM ha sido reconocida como líder del mercado en el informe HFS Horizons Research’s Insurance Services 2025. Este reconocimiento valida nuestro enfoque para ayudar a las aseguradoras no solo a adaptarse al cambio, sino a liderarlo, acelerando la modernización de la plataforma, desbloquear ingresos de datos no explotados, implementar IA que ofrezca ROI, permitiendo colaboración fluida en ecosistemas y redefiniendo la prestación de servicios que crea ventaja competitiva.
Las aseguradoras se enfrentan a una ola de desafíos complejos, desde la disrupción digital y la intensificación de las presiones regulatorias hasta problemas de gestión de datos, falta de estandarización y crecientes preocupaciones sobre la prevención y detección del fraude. Estas presiones están dificultando cada vez más mantenerse competitivos y satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.
Como única consultora global dentro de un importante líder tecnológico, IBM® Consulting impulsa resultados de alto impacto aprovechando la IA avanzada y un enfoque basado en la ciencia para abordar los desafíos más críticos. Combinamos una profunda experiencia en el sector con nuestra plataforma de entrega con IA, IBM Consulting Advantage, para ofrecer a nuestros clientes una transformación fundamental y un cambio duradero. De hecho, según HFS Horizons, IBM se está diferenciando al combinar plataformas especializadas en el sector, capacidades de transformación integral y modelos de innovación conjunta. Estamos modernizando los sistemas heredados e impulsando los resultados empresariales a través de IA generativa, la distribución integrada, análisis avanzados y la orquestación del ecosistema. Nuestra capacidad para unir consultoría, tecnología y operaciones a escala nos posiciona como un socio de transformación de confianza en los sectores de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y de vida y rentas vitalicias (L&A).
El éxito en el sector de los seguros ya no se define por operaciones independientes, sino que viene determinado por su capacidad para organizar un ecosistema dinámico e interconectado.
En IBM, lideramos este cambio, ayudando a las aseguradoras a reimaginar su forma de operar, colaborar en toda la cadena de valor, transformar la distribución y desbloquear un crecimiento rentable. Nuestro propio IBM Insurance Services Hub acelera la integración de los sistemas centrales con una red de socios externos y sistemas internos, permitiendo flujos de trabajo fluidos en administración de pólizas, siniestros, centros de contacto y facturación. Este nivel de orquestación es posible gracias a nuestra comprensión de cómo maximizar el uso de los datos, permitiendo experiencias integradas, centradas en las personas y de valor añadido para clientes, agentes y socios.
La integración de IA e IA generativa es una tendencia clave en el sector de seguros, e IBM está a la vanguardia de esta transformación.
Según un estudio del Institute for Business Value de IBM, las aseguradoras que utilizan IA generativa en gran medida en los sistemas de clientes están experimentando mejoras notables en la satisfacción del cliente respecto a las aseguradoras que no utilizan IA generativa en absoluto, incluyendo una tasa de retención un 14 % mayor y un Net Promoter Score un 48 % superior. Las soluciones con IA de IBM, como watsonx, Cognitive Document Processing y la plataforma Insurance Insights, ya están profundamente integradas en los flujos de trabajo críticos del sector de los seguros. Desde la suscripción y la detección del fraude hasta la clasificación y el servicio de reclamaciones, nuestros modelos fundacionales de IA preentrenados están acelerando la toma de decisiones y ofrecen resultados mensurables para nuestros clientes. HFS Horizons señala que IBM no solo está incorporando capacidades de IA, sino que estamos ayudando a los clientes a lograr ganancias reales en eficiencia, crecimiento y experiencia del cliente.
Dado que modernizar las plataformas heredadas sigue siendo una prioridad para muchas aseguradoras, el marco de nube híbrida de IBM ofrece un camino pragmático y de baja interrupción para modernizar, optimizar y migrar las cargas de trabajo principales de seguros a entornos más ágiles, seguros y escalables.
Estamos ayudando a los clientes a lograr victorias rápidas, ya sea mediante la optimización del flujo de trabajo o la toma de decisiones más rápida, asegurando al mismo tiempo la alineación con los requisitos cambiantes de seguridad, riesgos y cumplimiento normativo. También estamos invirtiendo en tecnologías futuras, como la computación cuántica, para abordar el modelado complejo, la predicción de riesgos y el análisis de catástrofes. Estas innovaciones están sentando las bases para la próxima generación de capacidades actuariales y resiliencia empresarial.
IBM es más que un proveedor de externalización de tecnología y procesos empresariales. Somos un socio de innovación y creación de valor. Ayudamos a las aseguradoras de propiedad y accidentes (P&C), vida y rentas vitalicias (L&A) y prestaciones colectivas a poner en práctica el futuro del trabajo potenciando el potencial humano con automatización inteligente y activos digitales para cocrear modelos de servicio. Además, a medida que continuamos escalando nuestras capacidades de BPO y ampliando nuestras colaboraciones con Insurtech, IBM sigue centrándose en ser el socio de transformación de confianza para las aseguradoras que navegan por la complejidad de hoy y las posibilidades del mañana.
El sector de los seguros está experimentando un cambio significativo hacia los ecosistemas de plataformas y las soluciones modulares, en los que las aseguradoras buscan soluciones personalizables diseñadas para satisfacer necesidades específicas.
Nuestros clientes del sector de los seguros se benefician de las alianzas estratégicas de IBM con AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe y Palo Alto, así como de las colaboraciones con plataformas específicas del sector y las principales empresas de tecnología aplicada a los seguros. Este enfoque de ecosistema ayuda a las compañías aéreas a lanzar nuevas soluciones al mercado con mayor rapidez, ya sea para seguros integrados, experiencias del cliente de IA en primer lugar o gestión digital de reclamaciones.
HFS Horizons destaca el liderazgo de IBM en experiencias de datos e IA, reconociendo nuestro compromiso de ayudar a las aseguradoras a tomar decisiones más inteligentes, rápidas y conformes que impulsen resultados empresariales medibles.
El futuro de los seguros pertenece a las organizaciones que pueden aprovechar la tecnología, los datos y los ecosistemas para ofrecer experiencias excepcionales a la vez que gestionan el riesgo e impulsan un crecimiento rentable. Construyamos juntos el futuro del seguro.
Lea sobre el reconocimiento de IBM
HFS Horizons Research es una empresa líder mundial en investigación y asesoramiento que ayuda a las empresas de la Fortune 500 a través de la transformación empresarial y de TI con conocimientos y estrategias que se pueden ejecutar.
Novedades en el boletín de IBM
Reciba los anuncios más importantes sobre productos y características, incluidos chats de vídeo recientes sobre productos y ofertas educativas de IBM y nuestros socios de formación. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.