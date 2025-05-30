Estamos orgullosos de compartir que IBM ha sido reconocida como líder del mercado en el informe HFS Horizons Research’s Insurance Services 2025. Este reconocimiento valida nuestro enfoque para ayudar a las aseguradoras no solo a adaptarse al cambio, sino a liderarlo, acelerando la modernización de la plataforma, desbloquear ingresos de datos no explotados, implementar IA que ofrezca ROI, permitiendo colaboración fluida en ecosistemas y redefiniendo la prestación de servicios que crea ventaja competitiva.

Las aseguradoras se enfrentan a una ola de desafíos complejos, desde la disrupción digital y la intensificación de las presiones regulatorias hasta problemas de gestión de datos, falta de estandarización y crecientes preocupaciones sobre la prevención y detección del fraude. Estas presiones están dificultando cada vez más mantenerse competitivos y satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.

Como única consultora global dentro de un importante líder tecnológico, IBM® Consulting impulsa resultados de alto impacto aprovechando la IA avanzada y un enfoque basado en la ciencia para abordar los desafíos más críticos. Combinamos una profunda experiencia en el sector con nuestra plataforma de entrega con IA, IBM Consulting Advantage, para ofrecer a nuestros clientes una transformación fundamental y un cambio duradero. De hecho, según HFS Horizons, IBM se está diferenciando al combinar plataformas especializadas en el sector, capacidades de transformación integral y modelos de innovación conjunta. Estamos modernizando los sistemas heredados e impulsando los resultados empresariales a través de IA generativa, la distribución integrada, análisis avanzados y la orquestación del ecosistema. Nuestra capacidad para unir consultoría, tecnología y operaciones a escala nos posiciona como un socio de transformación de confianza en los sectores de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y de vida y rentas vitalicias (L&A).