Redefinición de la inteligencia empresarial con IBM watsonx BI

29 de julio de 2025
Ahora disponible para el público en general, watsonx BI es un agente de conocimiento empresarial que ayuda a desbloquear el valor de sus datos y los transforma en conocimientos claros y que se pueden ejecutar para tomar decisiones inteligentes y rápidas. Se conecta a las herramientas que ya utiliza para ofrecer respuestas inteligentes adaptadas a las necesidades de su empresa.
Watsonx BI es más que una herramienta de inteligencia empresarial. Es un agente de conocimiento conversacional que entiende su negocio y ofrece conocimientos instantáneos y que se pueden ejecutar. Simplemente haga una pregunta y analizará todos sus datos para revelar lo que está sucediendo, por qué es importante, las tendencias emergentes y las posibilidades futuras. Cada respuesta es transparente y muestra las fuentes de datos, los filtros, las columnas y la lógica de consulta subyacente, lo que hace que la información sea explicable y fiable.
A pesar de la gran cantidad de datos de que disponen las organizaciones, muchos equipos empresariales siguen teniendo dificultades para derivar conocimientos que se pueden ejecutar rápidamente. Los usuarios siguen experimentando fricciones en los flujos de trabajo: demasiados paneles de control, demasiado difíciles de gestionar y demasiado lentos para ofrecer un valor real. Lo que ocurre con demasiada frecuencia es que los paneles de control se sobrecargan de métricas, lo que dificulta su consumo para el usuario empresarial medio. Como resultado, los esfuerzos se dedican a analizar los datos en lugar de actuar en función de los conocimientos.
Watsonx BI integra el poder de la IA generativa con un modelo semántico gobernado para ofrecer conocimientos coherentes y de nivel empresarial. Al capturar la lógica empresarial en una capa semántica centralizada, permite a las organizaciones definir métricas que se alinean con sus estándares y definiciones únicos. Esto garantiza que cada conocimiento se base en las definiciones de su empresa, no en suposiciones genéricas de IA, lo que fomenta la confianza, la precisión y la alineación entre los equipos.
Watsonx BI aumenta la productividad de los equipos de datos y análisis por streamlining el proceso de generación de conocimiento.
Con conectores integrados a diversas fuentes de datos, interpreta de forma inteligente los metadatos para descubrir relaciones, clasificar tipos de datos y enriquecer conjuntos de datos con contexto empresarial. La automatización impulsada por IA acelera cada etapa, desde el enriquecimiento hasta la creación de métricas, lo que reduce el esfuerzo manual y permite obtener conocimientos más rápidos y fiables.
Los administradores de datos desempeñan un papel clave en la definición de la lógica empresarial y las métricas a través de un proceso de modelado gobernado. Pueden crear métricas manualmente o refinar las sugeridas por IA en función de patrones de datos, garantizando tanto la precisión como el control.
Watsonx BI admite una selección curada de modelos de lenguaje de gran tamaño, incluidos los propios de IBM y los de otros proveedores líderes. Esto brinda a las organizaciones la flexibilidad de alinear las opciones de IA con las necesidades de cumplimiento y gobierno.
Watsonx BI se integra sin esfuerzo con su infraestructura existente, conectándose a su lakehouse de datos, flujos de trabajo de automatización y herramientas de generación de informes. Ofrece conocimientos directamente dentro de las plataformas que sus equipos ya utilizan, lo que reduce las barreras de adopción y ayuda a mejorar el ROI de sus inversiones en datos y tecnología.
Diseñado para la interoperabilidad, watsonx BI admite modelos de integración abiertos, headless e integrados. Puede consumir métricas de capas semánticas de terceros y publicar sus propias métricas para reutilizarlas en aplicaciones de datos externas. Con API robustas, watsonx BI también puede integrarse en aplicaciones de terceros, lo que permite una integración perfecta, una implementación más rápida y un acceso coherente a conocimientos de confianza en todo su ecosistema.
IBM watsonx BI marca una nueva era en la toma de decisiones basada en datos. Ofrece a los usuarios empresariales una forma sencilla e intuitiva de obtener respuestas, sin el ruido de análisis o paneles de control complejos. Con conocimientos impulsados por IA generativa basados en su lógica empresarial y métricas gobernadas, watsonx BI permite una toma de decisiones rápida e inteligente en todas las unidades de negocio.
Capacite a sus equipos para que dejen de buscar datos y empiecen a actuar en consecuencia. Explore cómo IBM watsonx BI puede transformar sus datos en información procesable. Descubra sus características y capacidades potentes, y empiece a utilizarlo hoy mismo para tomar decisiones inteligentes e impactantes.