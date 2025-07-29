Redefinición de la inteligencia empresarial con IBM watsonx BI

Watsonx BI es más que una herramienta de inteligencia empresarial. Es un agente de conocimiento conversacional que entiende su negocio y ofrece conocimientos instantáneos y que se pueden ejecutar. Simplemente haga una pregunta y analizará todos sus datos para revelar lo que está sucediendo, por qué es importante, las tendencias emergentes y las posibilidades futuras. Cada respuesta es transparente y muestra las fuentes de datos, los filtros, las columnas y la lógica de consulta subyacente, lo que hace que la información sea explicable y fiable.

A pesar de la gran cantidad de datos de que disponen las organizaciones, muchos equipos empresariales siguen teniendo dificultades para derivar conocimientos que se pueden ejecutar rápidamente. Los usuarios siguen experimentando fricciones en los flujos de trabajo: demasiados paneles de control, demasiado difíciles de gestionar y demasiado lentos para ofrecer un valor real. Lo que ocurre con demasiada frecuencia es que los paneles de control se sobrecargan de métricas, lo que dificulta su consumo para el usuario empresarial medio. Como resultado, los esfuerzos se dedican a analizar los datos en lugar de actuar en función de los conocimientos.

Watsonx BI integra el poder de la IA generativa con un modelo semántico gobernado para ofrecer conocimientos coherentes y de nivel empresarial. Al capturar la lógica empresarial en una capa semántica centralizada, permite a las organizaciones definir métricas que se alinean con sus estándares y definiciones únicos. Esto garantiza que cada conocimiento se base en las definiciones de su empresa, no en suposiciones genéricas de IA, lo que fomenta la confianza, la precisión y la alineación entre los equipos.