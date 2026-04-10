Ha llegado la gestión de dispositivos en tiempo real: conozca MaaS360 Smart Device Groups

Acabe con los retrasos y brechas de seguridad inherentes a la gestión estática de dispositivos móviles.
IBM® MaaS360 Smart Device Groups introduce un enfoque dinámico en la gestión de dispositivos, ya que clasifican automáticamente los dispositivos y aplican las aplicaciones, políticas y configuraciones adecuadas casi en tiempo real.
En lugar de depender de grupos de dispositivos estáticos que requieren actualizaciones manuales o ciclos de actualización programados, Smart Device Groups asegura que los dispositivos reciban las políticas adecuadas tan pronto como cambian sus atributos, ayudando a los equipos de TI a gestionar los endpoints de forma más eficiente y segura.
Los atributos del dispositivo cambian constantemente: las actualizaciones del sistema operativo (SO) se despliegan durante la noche, los dispositivos se mueven entre ubicaciones, los incidentes de seguridad requieren cuarentena inmediata y los trabajadores de primera línea intercambian equipo de copia de seguridad durante los cambios de turno. Sin embargo, la mayoría de las plataformas de gestión de dispositivos móviles (MDM) se basan en grupos de dispositivos estáticos que se actualizan en horarios fijos de 12 o 24 horas, lo que crea brechas peligrosas donde los dispositivos ejecutan políticas obsoletas y las vulnerabilidades de seguridad persisten sin abordarse.
Las organizaciones que gestionan flotas de dispositivos móviles se enfrentan a desafíos operativos críticos con los grupos tradicionales de dispositivos estáticos:
Cuando un equipo de seguridad identifica un dispositivo comprometido, la reasignación manual de grupos y la aplicación de políticas puede llevar horas, lo que permite que la amenaza siga activa y pueda propagarse por la red. Los dispositivos que reciben actualizaciones del sistema operativo o cambian de ubicación pueden incumplir los requisitos de cumplimiento durante horas hasta la siguiente actualización programada del grupo, generando riesgos de auditoría y posibles violaciones regulatorias.
Smart Device Groups monitoriza continuamente los atributos de los dispositivos y los reclasifica automáticamente casi en tiempo real, normalmente a los pocos minutos de un cambio de atributo. Las aplicaciones, las políticas, las configuraciones OEM y las normas de cumplimiento actualizadas se aplican de inmediato.
Esto elimina el retraso de las políticas que crea vulnerabilidades de seguridad, infracciones de cumplimiento e interrupciones de la productividad en los entornos tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM).
Los administradores dedican un tiempo valioso a corregir manualmente las asignaciones de grupos de dispositivos y a solucionar problemas de aplicación de políticas en lugar de centrarse en iniciativas estratégicas que impulsan el valor empresarial. Smart Device Groups resuelve esta ineficiencia.
Smart Device Groups aprovecha la conocida interfaz de búsqueda de dispositivos MaaS360 que los administradores ya conocen. Esto permite:
Smart Device Groups coexiste con los grupos estáticos tradicionales, lo que permite a las organizaciones implementar la gestión dinámica donde ofrece el mayor valor, al tiempo que mantiene grupos estáticos para poblaciones de dispositivos estables.
La MDM tradicional y la plataforma de gestión unificada de endpoints (UEM) tienen un pequeño número de grupos de dispositivos estáticos y gestión manual de dispositivos. IBM MaaS360 puede combinar más de 40 atributos en hardware, sistema operativo, metadatos de usuario y personalizados. Esto permite a las organizaciones clasificar los dispositivos de forma mucho más precisa y automática.
Smart Device Groups utiliza cualquier combinación de más de 40 atributos de dispositivos en cuatro categorías:
Esta amplitud de atributos permite una clasificación precisa de los dispositivos que refleja los requisitos operativos y los procesos empresariales exclusivos de su organización.
Eche un vistazo a Smart Device Groups en acción dentro del portal de administración de MaaS360:
A continuación se presentan tres ejemplos de cómo mejorar la gestión de los endpoints, acelerar las actualizaciones de los dispositivos y subsanar las brechas de seguridad:
Escenario: su organización mantiene dispositivos de copia de seguridad en almacenes con políticas de referencia genéricas. Cuando el personal de soporte asigna un dispositivo de copia de seguridad a un trabajador de primera línea, las actualizaciones manuales de políticas retrasan la productividad.
Solución Smart Device Groups: etiquete los dispositivos de copia de seguridad con el atributo personalizado “Estado: Copia de seguridad” y asígnelos a un grupo de almacén. Cuando el servicio de soporte asigna un dispositivo y actualiza el atributo a “Estado: Asignado”, Smart Device Groups lo traslada automáticamente al grupo operativo, distribuyendo al instante las aplicaciones específicas para cada función y las políticas de quiosco.
Beneficio empresarial: el aprovisionamiento sin intervención elimina los tickets de soporte de TI y hace que los trabajadores sean productivos de inmediato, reduciendo el tiempo medio de productividad de horas a minutos.
La imagen muestra cómo crear un Smart Device Group para automatizar este flujo de trabajo de aprovisionamiento:
Escenario: su equipo de seguridad detecta malware en un dispositivo y necesita ponerlo en cuarentena inmediatamente para evitar movimientos laterales, pero la reasignación manual de grupos genera retrasos en la respuesta.
Solución de Smart Device Groups: actualice el atributo personalizado “Estado de seguridad” del dispositivo a “En cuarentena”. Smart Device Groups traslada inmediatamente el dispositivo a un grupo restringido en el que se aplica una política de cumplimiento de aplicaciones que bloquea todas las aplicaciones.
Beneficio empresarial: la contención automatizada de amenazas reduce el tiempo de respuesta ante incidentes de horas a minutos, lo que minimiza los daños potenciales y ayuda a contener las amenazas antes de que se propaguen.
Escenario: los dispositivos que se mueven entre ubicaciones de almacén requieren actualizaciones manuales de políticas para aplicar configuraciones, ajustes de red y procedimientos operativos específicos de la ubicación.
Solución de Smart Device Groups : cree Smart Device Groups en función de los rangos de números de serie de cada instalación. Cuando un dispositivo se traslade a otra ubicación, añada su número de serie al grupo de la instalación de destino; las políticas se actualizarán automáticamente.
Beneficio empresarial: la TI elimina la gestión manual de políticas para las transferencias de dispositivos a cientos de ubicaciones, lo que reduce los gastos administrativos y garantiza una aplicación coherente de las políticas.
Con Smart Device Groups, las organizaciones pueden desbloquear una serie de beneficios en materia de seguridad, cumplimiento y productividad:
Smart Device Groups ya está disponibles y se incluye en todas las ediciones de MaaS360 sin coste adicional para todos los clientes de MaaS360 en todo el mundo:
Para los clientes existentes de MaaS360, acceda inmediatamente a Smart Device Groups a través de su consola MaaS360:
Para las organizaciones que evalúan MaaS360, pruebe la experiencia de Smart Device Groups y la plataforma MaaS360 completa con una prueba sin coste de 30 días, sin necesidad de tarjeta de crédito.
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