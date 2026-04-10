Ha llegado la gestión de dispositivos en tiempo real: conozca MaaS360 Smart Device Groups

Cuando un equipo de seguridad identifica un dispositivo comprometido, la reasignación manual de grupos y la aplicación de políticas puede llevar horas, lo que permite que la amenaza siga activa y pueda propagarse por la red. Los dispositivos que reciben actualizaciones del sistema operativo o cambian de ubicación pueden incumplir los requisitos de cumplimiento durante horas hasta la siguiente actualización programada del grupo, generando riesgos de auditoría y posibles violaciones regulatorias.

Smart Device Groups monitoriza continuamente los atributos de los dispositivos y los reclasifica automáticamente casi en tiempo real, normalmente a los pocos minutos de un cambio de atributo. Las aplicaciones, las políticas, las configuraciones OEM y las normas de cumplimiento actualizadas se aplican de inmediato.

Esto elimina el retraso de las políticas que crea vulnerabilidades de seguridad, infracciones de cumplimiento e interrupciones de la productividad en los entornos tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM).