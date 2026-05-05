Contexto en tiempo real para la IA en entornos híbridos

A medida que los sistemas de IA se mueven más cerca de la ejecución en los procesos de actividad principal, las expectativas que se les imponen cambian. Las decisiones deben reflejar datos actuales, precisos y controlados, sin depender de la validación manual.

Para solucionar esto, IBM ofrece de forma única un contexto en tiempo real para la IA: una comprensión compartida y gobernada de los datos empresariales de última hora—incluido su significado—con políticas de acceso aplicadas dinámicamente en el momento en que los sistemas de IA reaccionan o actúan. Esta capacidad ya está disponible a través de Context en watsonx.data, junto con el motor de contexto en tiempo real de Confluent, que abarca entornos híbridos y está respaldado por tecnologías abiertas e interoperables y datos controlados.

Con la incorporación de la transmisión en tiempo real desde Confluent y capacidades dentro de watsonx.data intelligence, watsonx.data evoluciona de un lakehouse híbrido y abierto a una plataforma para ofrecer contexto a través de un ecosistema de datos. Proporciona a los sistemas de IA una forma coherente de trabajar con los datos empresariales tal y como existen en toda la empresa, conectando los datos, el significado, el gobierno y las señales en tiempo real para que los sistemas puedan operar con una comprensión más clara de lo que está ocurriendo.