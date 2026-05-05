Contexto en tiempo real para la IA en entornos híbridos

Se ofrece a través de las nuevas capacidades de Context, OpenRAG y OpenSearch en watsonx.data y Real-Time Context Engine de Confluent, que combina tecnologías abiertas e inteligencia de datos agénticos para aportar significado, gobierno y conciencia en tiempo real a la IA empresarial.
La IA empresarial ha avanzado rápidamente, pero la mayoría de las organizaciones siguen teniendo dificultades para utilizarla en la producción. A medida que las empresas pasan de experimentar con IA a implementarla a escala, surge un conjunto diferente de desafíos.
La cuestión ya no es si los sistemas pueden generar respuestas, sino si se puede confiar en esas respuestas y utilizarlas dentro de la empresa. La misma pregunta puede arrojar resultados diferentes en función de los datos a los que se acceda, de cómo varíen los términos entre los equipos o de cómo haya cambiado el estado subyacente de la empresa. Estas condiciones existen en la mayoría de los entornos empresariales actuales y son la razón por la que muchas iniciativas de IA se estancan antes de llegar a un uso operativo real.
A medida que los sistemas de IA se mueven más cerca de la ejecución en los procesos de actividad principal, las expectativas que se les imponen cambian. Las decisiones deben reflejar datos actuales, precisos y controlados, sin depender de la validación manual.
Para solucionar esto, IBM ofrece de forma única un contexto en tiempo real para la IA: una comprensión compartida y gobernada de los datos empresariales de última hora—incluido su significado—con políticas de acceso aplicadas dinámicamente en el momento en que los sistemas de IA reaccionan o actúan. Esta capacidad ya está disponible a través de Context en watsonx.data, junto con el motor de contexto en tiempo real de Confluent, que abarca entornos híbridos y está respaldado por tecnologías abiertas e interoperables y datos controlados.
Con la incorporación de la transmisión en tiempo real desde Confluent y capacidades dentro de watsonx.data intelligence, watsonx.data evoluciona de un lakehouse híbrido y abierto a una plataforma para ofrecer contexto a través de un ecosistema de datos. Proporciona a los sistemas de IA una forma coherente de trabajar con los datos empresariales tal y como existen en toda la empresa, conectando los datos, el significado, el gobierno y las señales en tiempo real para que los sistemas puedan operar con una comprensión más clara de lo que está ocurriendo.
Watsonx.data y Confluent trabajan juntos para proporcionar continuamente un contexto actualizado para la IA a través de cuatro capacidades que a menudo están desconectadas en toda la empresa.
El contexto en watsonx.data permite a los sistemas de IA acceder a información relevante y actuar sobre ella, ya sea estructurada o no estructurada, en movimiento o en reposo, en entornos distribuidos sin necesidad de consolidación. Las capacidades de catálogo y metadatos respaldan aún más el descubrimiento y la curación en esos entornos, lo que garantiza que los agentes de IA siempre tengan los datos correctos a su alcance.
OpenRAG en watsonx.data es una solución integral para convertir datos empresariales no estructurados en conocimiento que los sistemas de IA puedan utilizar. Al reunir Docling para el procesamiento de documentos, OpenSearch para la recuperación híbrida y Langflow para la orquestación agéntica, transforma los documentos sin procesar en el contexto de confianza que necesitan los agentes, reuniendo la información adecuada para cada tarea, aplicando el razonamiento entre fuentes y fundamentando las respuestas en el funcionamiento real de la empresa. . El resultado son respuestas más precisas, un tiempo de obtención de valor más rápido y una IA basada en el activo más valioso de la empresa: sus datos.
La plataforma de transmisión de datos y el motor de contexto en tiempo real de Confluent transforman continuamente los flujos de datos empresariales en contexto estructurado y preparado para la IA que se expone a agentes o aplicaciones a través del protocolo de contexto de modelo (MCP). Esto reemplaza la infraestructura personalizada que los equipos suelen construir para conectar datos en streaming y IA, por un servicio totalmente gestionado que incluye autenticación integrada, control de acceso basado en roles, información de registro de auditorías y gobierno. Los sistemas de IA se basan en eventos, razonan en función de datos que reflejan el estado actual de la empresa, no de instantáneas que pueden estar ya desactualizadas.
Esto reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para preparar los datos para la IA y ayuda a garantizar que las decisiones reflejen el estado más reciente de la empresa.
Para que la IA actúe correctamente, tiene que interpretar los datos en función de la forma en que la empresa los define y gobierna, no solo recuperarlos. El contexto en tiempo real para la IA aplica definiciones compartidas, señales de calidad de los datos, linaje y gobierno en el momento en que los sistemas razonan o actúan. Esto mantiene los resultados alineados con definiciones coherentes, aplica políticas y refleja cómo funciona realmente la empresa. Cuando las cuatro capacidades trabajan juntas en tiempo de ejecución, los sistemas de IA tienen una visión más completa y actual de los datos de la empresa.
Considere un sistema de IA responsable de gestionar las excepciones de la cadena de suministro. Para actuar correctamente, el sistema debe comprender cómo se definen los niveles de inventario entre sistemas, aplicar las Business Rules para la priorización, respetar las políticas de gobierno y responder a las interrupciones a medida que ocurren.
Con un contexto en tiempo real, el sistema razona sobre los datos federados utilizando definiciones compartidas, aplica políticas en tiempo de ejecución e incorpora señales en vivo como retrasos en los envíos o cambios en la demanda. Las decisiones reflejan las condiciones actuales y la intención empresarial, lo que reduce la validación manual y permite una respuesta más rápida y fiable cuando cambian las condiciones.
Los datos Enterprise abarcan nubes, sistemas en las instalaciones, aplicaciones SaaS y bases de datos operativas, moldeados por años de inversión y regulación. Los enfoques que dependen de la centralización de los datos suelen introducir costes, complejidad y retrasos y no dirección el reto de interpretar los datos de forma coherente en todos los sistemas.
El contexto de watsonx.data integra el acceso a datos, la transmisión en tiempo real, la comprensión semántica y el gobierno en un único sistema. Esto permite aplicar el contexto empresarial de forma coherente en todos los entornos y, al mismo tiempo, trabajar con los datos en los que residen.
Como resultado, las organizaciones pueden centrarse en utilizar los datos de forma eficaz, con un significado coherente, la aplicación de políticas y la conciencia del estado actual integrados en el funcionamiento de los sistemas.
A medida que los sistemas de IA asumen más responsabilidades dentro de la actividad principal, las expectativas cambian. Los sistemas ya no se limitan a generar respuestas, sino que se espera que seleccionen los datos adecuados, los interpreten correctamente y determinen si una acción es adecuada antes de realizarla.
Esta base también respalda un enfoque más agéntico de la gestión de datos. Dentro de watsonx.data, IBM ofrece ahora capacidades agénticas en integración, inteligencia y gestión de datos, con agentes, habilidades y herramientas creados específicamente para la ingeniería de datos, el linaje, la calidad y las operaciones. Tareas como la integración, la corrección, el análisis del linaje y el enrutamiento de la carga de trabajo pueden automatizarse para que los consumidores de datos no sólo interpreten los datos correctamente, sino que actúen en consecuencia. El resultado es un paso de la interpretación a la ejecución, dentro del mismo flujo, sin necesidad de intervención manual en cada paso.
El contexto en tiempo real de la IA es lo que hace que ese cambio sea fiable. Proporciona a los sistemas la información que necesitan para actuar dentro de las limitaciones de la empresa, ir más allá de los casos de uso aislados y empezar a operar la IA de forma generalizada en toda la empresa.