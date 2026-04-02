El ransomware ya está en su almacenamiento de objetos: compruebe qué datos están limpios y recupérelos con confianza

Los ataques de ransomware modernos rara vez se basan en un cifrado rápido y manifiesto. En cambio, los atacantes actúan con sigilo. Con una única credencial comprometida, pueden obtener acceso de escritura al almacenamiento de objetos y corromper los datos de forma gradual con el tiempo. Estos cambios lentos y de bajo volumen suelen eludir la detección basada en anomalías y se mezclan con la actividad normal.

Cuando se activan las alertas, el ransomware ya está incrustado en los datos. Mientras tanto, la actividad de ransomware y extorsión sigue acelerándose, y las vulneraciones relacionadas con el robo de credenciales se tardan más en detectar y contener.

El resultado es una brecha común pero peligrosa: las organizaciones a menudo no pueden confirmar qué datos están limpios hasta después de que se haya escalado un incidente.