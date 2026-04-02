El ransomware ya está en su almacenamiento de objetos: compruebe qué datos están limpios y recupérelos con confianza

Elastio presenta la compatibilidad con la inspección detallada de objetos para IBM Cloud Object Storage. La solución aporta la detección determinista necesaria del ransomware y la recuperación demostrable directamente a la capa de datos.
El almacenamiento de objetos se ha vuelto fundamental para la empresa moderna. IBM Cloud Object Storage admite cargas de trabajo de producción, datos de entrenamiento de IA, archivos normativos y copias de seguridad para sistemas de misión crítica. Es resistente, accesible en todo el mundo y cada vez más vulnerable a los avances en el ámbito del ransomware.
Los ataques de ransomware modernos rara vez se basan en un cifrado rápido y manifiesto. En cambio, los atacantes actúan con sigilo. Con una única credencial comprometida, pueden obtener acceso de escritura al almacenamiento de objetos y corromper los datos de forma gradual con el tiempo. Estos cambios lentos y de bajo volumen suelen eludir la detección basada en anomalías y se mezclan con la actividad normal.
Cuando se activan las alertas, el ransomware ya está incrustado en los datos. Mientras tanto, la actividad de ransomware y extorsión sigue acelerándose, y las vulneraciones relacionadas con el robo de credenciales se tardan más en detectar y contener.
El resultado es una brecha común pero peligrosa: las organizaciones a menudo no pueden confirmar qué datos están limpios hasta después de que se haya escalado un incidente.
IBM Cloud Object Storage ofrece durabilidad, escalabilidad, inmutabilidad y gobierno de acceso de nivel empresarial. Estas capacidades son esenciales, pero no inspeccionan el contenido de los objetos.
Durante un evento moderno de ransomware, esa distinción es crítica. Los equipos de seguridad y recuperación necesitan una respuesta definitiva sobre qué datos están limpios y por dónde comienza la recuperación.
La inspección profunda de objetos subsana las deficiencias en materia de integridad al inspeccionar los objetos directamente dentro de IBM Cloud Object Storage. Disponible en Elastio como una opción integrada del catálogo de IBM Cloud, el servicio escanea los datos in situ, sin cambios en la arquitectura de almacenamiento ni en las cargas de trabajo.
Powered by Elastio, el motor de inspección analiza el contenido, la estructura y el comportamiento de cifrado de los archivos. Se ha entrenado con más de 2300 familias de ransomware y 10 000 variantes, según la información sobre amenazas disponible en el momento de la publicación, y se actualiza continuamente para detectar patrones y amenazas de ransomware emergentes y hasta ahora desconocidos. Cada objeto recibe un veredicto claro y determinista para las familias de ransomware conocidas (limpias o comprometidas), con una precisión de hasta el 99,995 % sin inferencias ni conjeturas.
La inspección profunda de objetos moderniza la respuesta ante incidentes al ofrecer una visión clara e inmediata y una recuperación fiable. Cada objeto se escanea, se clasifica y se le asigna una marca de tiempo para verificar la integridad de los datos e identificar con precisión los activos comprometidos, y los resultados se envían directamente a las herramientas SIEM y SOC.
Al identificar el último estado limpio conocido a partir de versiones anteriores, la recuperación comienza desde un punto en el tiempo verificable, en lugar de basarse en conjeturas. Cuando se detecta una amenaza, los equipos saben al instante qué elementos se han visto afectados, cuándo comenzó el ataque y dónde se puede llevar a cabo una recuperación segura, mientras que los flujos de trabajo de aislamiento y la sala limpia mantienen los datos comprometidos bajo control mientras se llevan a cabo la restauración y el análisis forense.
Elastio está diseñado para integrarse de manera fluida con soluciones IBM Cloud Object Storage nuevas o existentes. El escaneo se gestiona de forma automática y tiene lugar dentro de los objetos. Esto significa:
La cobertura abarca los datos de producción, los datos replicados y las cargas de trabajo de copia de seguridad y archivo, extendiendo la protección contra el ransomware directamente a la capa de datos.
El informe "Cost of a Data Breach" de IBM revela que el coste para una organización de un ataque o una vulneración continúa aumentando. Las vulneraciones de la seguridad del almacenamiento en la nube pública pueden acarrear algunos de los costes medios por incidente más elevados, mientras que el tiempo de permanencia del ransomware sigue aumentando. Las empresas ya no pueden darse el lujo de validar la integridad de los datos solo después de que los sistemas fallen. Los ataques de ransomware ya no se basan en un cifrado ruidoso y de alta velocidad. Los atacantes de hoy se infiltran silenciosamente.
El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 reveló que los grupos activos de ransomware y extorsión han aumentado un 49 % con respecto al año anterior, y que los atacantes recurren cada vez más a la automatización y la inteligencia artificial para ampliar sus operaciones. Al mismo tiempo, las vulneraciones que implican credenciales robadas están tardando más que nunca en detectarse y contenerse.
Con una sola credencial comprometida, un atacante puede obtener acceso de escritura a los cubos de almacenamiento de objetos y cifrar los datos lentamente durante días o semanas. Estos pequeños cambios incrementales evaden la detección basada en anomalías y se integran en la actividad normal. Cuando se activan las alertas, el ransomware ya está incrustado en los datos.
Con IBM Cloud Object Storage y Elastio, las organizaciones obtienen una capacidad que antes no estaba disponible de forma nativa en IBM Cloud Object Storage.
Una respuesta contrastable a la pregunta que define todo incidente de ransomware: qué datos están limios y por dónde empieza la recuperación.
Elastio para IBM Cloud Object Storage ya está disponible, lo que permite a los equipos evaluar la inspección determinista y la recuperación demostrable en sus propios entornos.
Para una sesión técnica y prueba de concepto, contacte hoy con los especialistas en ventas y técnicos de IBM–Elastio.
Elastio ofrece protección de ciberalmacenamiento para entornos de nube. Su plataforma analiza datos en tiempo real, datos replicados y datos de copia de seguridad en busca de ransomware de día cero, amenazas internas y malware, y ofrece una recuperación verificable en entornos en la nube e híbridos. Elastio atiende a clientes empresariales y del sector regulado que requieren controles de seguridad que se extienden a la capa de datos.