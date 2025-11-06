Inteligencia artificial Automatización de TI

Del prototipo a la producción: Langflow e IBM® watsonx Orchestrate simplifican los flujos de trabajo agénticos

Presentamos la vía rápida a los agentes de IA preparados para la empresa con la integración de Langflow en watsonx Orchestrate. Cree rápido, implemente de forma segura y escale con confianza.

Las herramientas de IA de código abierto han permitido a los desarrolladores crear prototipos más rápido que nunca, pero la mayoría de los agentes nunca llegan a la producción. Los equipos crean demostraciones impresionantes, solo para toparse con un muro al escalar de forma segura, integrar flujos de trabajo y cumplir con los requisitos empresariales.

Capacitar a los desarrolladores para crear prototipos más rápido

Los desarrolladores preguntan: "¿Dónde puedo ejecutar esto de forma segura en producción?" y "¿Cómo puedo profundizar en los flujos de trabajo de agencia y los LLM?" El problema no es la innovación, sino la implementación.

Hoy en día, no existe un camino fluido desde la creación de prototipos de código abierto hasta sistemas de nivel empresarial que sean fiables, conformes y escalables. Con la explosión de la adopción del código abierto, los equipos de IA se ven bloqueados en el paso más crítico: convertir las ideas en soluciones listas para la producción.

Cerramos esa brecha, brindando a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta la implementación empresarial sin compromiso.

Elimine la brecha de desarrollo con Langflow y watsonx Orchestrate

Esta versión puede eliminar la brecha entre la creación de prototipos de código abierto y la implementación empresarial:

  • Ciclos de innovación más rápidos: los desarrolladores crean rápidamente en Langflow, y luego ejecutan estos flujos de manera fluida en watsonx Orchestrate.
  • Seguridad y gobierno de nivel empresarial: TI obtiene un control total con acceso basado en roles, registros de auditoría y aprobaciones.
  • Impacto empresarial a escala: los equipos empresariales pueden acceder y ampliar de forma segura los flujos a través del chat o las API, acelerando la automatización en RR. HH., finanzas, legal y más.
  • Un pipeline unificado: desde la experimentación hasta la producción, los equipos se mantienen alineados, cumplen la normativa y se mueven rápidamente.

Un gran paso adelante en el ciclo de vida de los agentes de IA

Este anuncio es un gran paso adelante en el ciclo de vida del agente de IA: integración entre Langflow y watsonx Orchestrate, que une a los desarrolladores, los equipos de TI y los equipos empresariales en un pipeline seguro desde el entorno aislado hasta escalar.

Langflow facilita a los desarrolladores la creación visual de RAG y agentes, la experimentación local y moverse rápidamente. Los desarrolladores ya están familiarizados con su ecosistema, lo que lo convierte en una extensión natural de su cadena de herramientas, mientras que la integración desbloquea más capacidades de ajuste y depuración.

Todo lo que cree en Langflow se convierte en una herramienta dentro de watsonx Orchestrate que está disponible al instante para utilizarla o combinarla con otras habilidades empresariales. Esto crea una capa potente de interoperabilidad de herramientas, permitiendo que los componentes construidos por Langflow se conecten de manera fluida a flujos de trabajo más amplios y automatizaciones entre dominios.

Cuando llega el momento de escalar, Orchestrate proporciona el tiempo de ejecución de nivel empresarial para ejecutar agentes creados por Langflow de forma segura (completa con SSO, RBAC, registros de auditoría y orquestación). Los usuarios empresariales obtienen una interfaz no-code que se conecta directamente a sistemas como Workday, Salesforce y Slack, mientras que TI mantiene el control centralizado sobre el gobierno y el cumplimiento.

Juntos, Langflow y watsonx Orchestrate ofrecen no solo eficiencia técnica, sino también agilidad empresarial: acortan el tiempo de obtención de valor, reducen la duplicación de esfuerzos y garantizan que la innovación de la IA llegue a la producción, de forma segura y a escala.

Primeros pasos con Langflow e IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

