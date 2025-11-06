Del prototipo a la producción: Langflow e IBM® watsonx Orchestrate simplifican los flujos de trabajo agénticos

Este anuncio es un gran paso adelante en el ciclo de vida del agente de IA: integración entre Langflow y watsonx Orchestrate, que une a los desarrolladores, los equipos de TI y los equipos empresariales en un pipeline seguro desde el entorno aislado hasta escalar.

Langflow facilita a los desarrolladores la creación visual de RAG y agentes, la experimentación local y moverse rápidamente. Los desarrolladores ya están familiarizados con su ecosistema, lo que lo convierte en una extensión natural de su cadena de herramientas, mientras que la integración desbloquea más capacidades de ajuste y depuración.

Todo lo que cree en Langflow se convierte en una herramienta dentro de watsonx Orchestrate que está disponible al instante para utilizarla o combinarla con otras habilidades empresariales. Esto crea una capa potente de interoperabilidad de herramientas, permitiendo que los componentes construidos por Langflow se conecten de manera fluida a flujos de trabajo más amplios y automatizaciones entre dominios.

Cuando llega el momento de escalar, Orchestrate proporciona el tiempo de ejecución de nivel empresarial para ejecutar agentes creados por Langflow de forma segura (completa con SSO, RBAC, registros de auditoría y orquestación). Los usuarios empresariales obtienen una interfaz no-code que se conecta directamente a sistemas como Workday, Salesforce y Slack, mientras que TI mantiene el control centralizado sobre el gobierno y el cumplimiento.

Juntos, Langflow y watsonx Orchestrate ofrecen no solo eficiencia técnica, sino también agilidad empresarial: acortan el tiempo de obtención de valor, reducen la duplicación de esfuerzos y garantizan que la innovación de la IA llegue a la producción, de forma segura y a escala.

Primeros pasos con Langflow e IBM watsonx Orchestrate