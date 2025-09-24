Cloud DdevOps

Almacenamiento predecible, más tiempo: One-Rate de IBM® Cloud Object Storage ampliado

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

Un precio. Todo incluido. Esa es la promesa del plan IBM Cloud Object Storage One-Rate, que incluye almacenamiento, recuperación, llamadas a la API e incluso salida, todo incluido en una única tarifa mensual, sin cargos ocultos ni sorpresas.

Y ahora, le damos más tiempo para beneficiarse de ello. La promoción One-Rate se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que puede asegurarse precios bajos y predecibles para sus cargas de trabajo activas.

Durante esta promoción, los clientes pueden ahorrar hasta un 70 % con precios con todo incluido a partir de 12 $/TB/mes. Lo mejor de todo es que los clientes que se registren antes de la fecha límite bloquearán esta tarifa promocional para uso perpetuo.

Por qué elegir One-Rate

  • Sin sorpresas: una tarifa plana de almacenamiento con todo incluido sin cargos por recuperación, llamadas a la API o salida
  • Escala con usted: la tasa por GB mejora aún más a medida que crece su almacenamiento
  • Creado para un uso activo: perfecto para un acceso frecuente y de alto rendimiento para que pueda centrarse en sus datos, no en las facturas
  • Ahorro perpetuo: regístrese antes del 31 de diciembre de 2025 y asegure su precio promocional para su uso continuo
  • Durabilidad y seguridad de clase empresarial: impulsado por IBM Cloud Object Storage, en el que confían las principales empresas de todo el mundo

Lo que ofrece One-Rate

La simplicidad y previsibilidad de One-Rate lo hacen perfecto para las cargas de trabajo más activas de hoy en día:

1. Lakehouse de datos de IA: los proyectos de IA exigen un acceso constante a datos de entrenamiento, artefactos de modelos y conjuntos de datos sintéticos. Con One-Rate, puede:

  • Almacenar datos estructurados y datos no estructurados a escala
  • Habilitar un acceso rápido y asequible para el entrenamiento y la inferencia de modelos
  • Evitar los costes ocultos durante los rápidos ciclos de experimentación

2. Aplicaciones nativas de la nube: las aplicaciones creadas a partir de microservicios y contenedores a menudo dependen del almacenamiento de objetos para registros, configuraciones y datos de usuario. One-Rate admite:

  • Patrones de acceso de alto rendimiento
  • Integración fluida con Kubernetes y OpenShift
  • Costes predecibles para cargas de trabajo dinámicas

3. Almacenamiento de contenidos: desde las plataformas de streaming hasta los archivos digitales, los sistemas de gran contenido necesitan un almacenamiento fiable y escalable. One-Rate garantiza:

  • Acceso rápido a los activos multimedia
  • Sin penalizaciones por lecturas frecuentes
  • Costes controlados para entregas de gran volumen

Ahorre antes del 31 de diciembre de 2025.

