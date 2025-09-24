Almacenamiento predecible, más tiempo: One-Rate de IBM® Cloud Object Storage ampliado

La simplicidad y previsibilidad de One-Rate lo hacen perfecto para las cargas de trabajo más activas de hoy en día:

1. Lakehouse de datos de IA: los proyectos de IA exigen un acceso constante a datos de entrenamiento, artefactos de modelos y conjuntos de datos sintéticos. Con One-Rate, puede:

Almacenar datos estructurados y datos no estructurados a escala

Habilitar un acceso rápido y asequible para el entrenamiento y la inferencia de modelos

Evitar los costes ocultos durante los rápidos ciclos de experimentación

2. Aplicaciones nativas de la nube: las aplicaciones creadas a partir de microservicios y contenedores a menudo dependen del almacenamiento de objetos para registros, configuraciones y datos de usuario. One-Rate admite:

Patrones de acceso de alto rendimiento

Integración fluida con Kubernetes y OpenShift

Costes predecibles para cargas de trabajo dinámicas

3. Almacenamiento de contenidos: desde las plataformas de streaming hasta los archivos digitales, los sistemas de gran contenido necesitan un almacenamiento fiable y escalable. One-Rate garantiza: