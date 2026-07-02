Optimiza la incorporación de casos de uso de IA con IBM watsonx.governance

IBM está introduciendo la optimización de la incorporación de casos de uso en watsonx.governance, una nueva capacidad diseñada para ayudar a las organizaciones a optimizar la admisión de casos de uso de la IA y acelerar la adopción de IA responsable. Al combinar interacción en lenguaje natural, análisis de similitud semántica y flujos de trabajo automatizados de gobierno, esta capacidad ayuda a las organizaciones a reducir la fricción en la incorporación, mejorar la calidad de las presentaciones, identificar riesgos más pronto y escalar el gobierno de la IA de forma más eficiente.

A medida que las organizaciones implementan más sistemas de IA generativa, machine learning e IA agéntica, los equipos de gobierno se enfrentan a un volumen creciente de casos de uso, revisiones y requisitos de documentación de IA. Muchas presentaciones carecen de una alineación clara con los objetivos estratégicos, los resultados empresariales definidos, los beneficios esperados o la información de apoyo completa, lo que genera retrasos en la revisión del gobierno y aumenta los gastos operativos.

Aunque las empresas reconocen el potencial de laIA, solo el 16 % de las iniciativas de IA se han ampliado a toda la empresa. Al mismo tiempo, la investigación del IBM Institute for Business Value* estima que una empresa de 20 000 millones de dólares pierde aproximadamente 140 millones de dólares al año debido a irregularidades de IA, y la mitad de esas pérdidas están directamente relacionadas con brechas de gobierno. Las organizaciones también esperan gestionar casi cuatro veces más activos de IA para 2030 que en la actualidad.

Para escalar la IA de forma responsable, las organizaciones necesitan una forma más eficiente de capturar las iniciativas de IA, aplicar antes el contexto de gobierno e identificar los riesgos antes de que el desarrollo avance demasiado.