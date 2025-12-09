Poner en práctica la confianza para la IA a escala con IBM® watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

Gestionar el gobierno de la IA a través de herramientas desconectadas crea puntos ciegos y ralentiza la adopción. Para mover de la experimentación a la IA a escala empresarial, las organizaciones necesitan un marco unificado que genera confianza, garantiza el cumplimiento y acelera la innovación.

En el watsonx.governance enterprise governance accelerator, encontrará tres capacidades principales:

Catálogo de activos de IA gobernado e incorporación automatizada: cree un inventario regulado de activos de IA, datos, modelos, agentes, aplicaciones y procesos, con flujos de trabajo de aprobación automatizados. Esto impone controles de políticas y garantiza el cumplimiento desde el principio de cada iniciativa de IA. Solicitudes de uso controladas y evaluaciones integradas: estandarice las aprobaciones de reutilización de activos y ejecute evaluaciones integradas para la tecnología responsable y la preparación para el cumplimiento, garantizando la auditabilidad en cada paso. Panel de control de conocimiento unificado: los ejecutivos obtienen conocimiento sobre los niveles de riesgo, el cumplimiento de las políticas y el rendimiento, lo que permite tomar decisiones de gobierno basadas en datos.

Estas capacidades se traducen directamente en un impacto empresarial real. ¿Cómo están aplicando ya las organizaciones el acelerador de gobernanza empresarial en sus programas de IA?