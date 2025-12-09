Inteligencia artificial Automatización de TI

Poner en práctica la confianza para la IA a escala con IBM® watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

El watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator es un nuevo conjunto de capacidades que se centra en poner en práctica el gobierno y mejorar las evaluaciones tecnológicas responsables a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA, con un fuerte énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza. 

Publicado el 9 de diciembre de 2025
Gestionar el gobierno de la IA a través de herramientas desconectadas crea puntos ciegos y ralentiza la adopción. Para mover de la experimentación a la IA a escala empresarial, las organizaciones necesitan un marco unificado que genera confianza, garantiza el cumplimiento y acelera la innovación.

En el watsonx.governance enterprise governance accelerator, encontrará tres capacidades principales:

  1. Catálogo de activos de IA gobernado e incorporación automatizada: cree un inventario regulado de activos de IA, datos, modelos, agentes, aplicaciones y procesos, con flujos de trabajo de aprobación automatizados. Esto impone controles de políticas y garantiza el cumplimiento desde el principio de cada iniciativa de IA.

  2. Solicitudes de uso controladas y evaluaciones integradas: estandarice las aprobaciones de reutilización de activos y ejecute evaluaciones integradas para la tecnología responsable y la preparación para el cumplimiento, garantizando la auditabilidad en cada paso.

  3. Panel de control de conocimiento unificado: los ejecutivos obtienen conocimiento sobre los niveles de riesgo, el cumplimiento de las políticas y el rendimiento, lo que permite tomar decisiones de gobierno basadas en datos.

Estas capacidades se traducen directamente en un impacto empresarial real. ¿Cómo están aplicando ya las organizaciones el acelerador de gobernanza empresarial en sus programas de IA? 

Resultados empresariales medibles

La aceleradora ayuda a las organizaciones a escalar la IA con confianza   para lograr un impacto mensurable:

  • Reduzca los ciclos de aprobación de casos de uso mediante una automatización simplificada de la incorporación y el ciclo de vida.
  • Permita a los equipos escalar de manera responsable sin comprometer la velocidad de desarrollo.
  • Mejore la transparencia para los clientes, los reguladores y los accionistas mediante registros de gobierno auditables.

Un ecosistema de gobierno unificado

IBM es líder mundial en IA responsable, con décadas de experiencia ayudando a las empresas a gobernar datos, gestionar riesgos y crear sistemas de IA transparentes. Gestionado por el equipo de riesgo, cumplimiento e integridad, el enfoque de gobierno integrado de IBM garantiza que la IA ética, segura y compatible se pueda lograr a escala.

Descubra cómo el acelerador de gobierno empresarial puede ayudarle a convertir la confianza en su próximo factor diferenciador.

Más información sobre IBM watsonx.governance

Agendar una reunión con nuestros expertos

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM