OpenSearch ya disponible en watsonx.data para búsqueda empresarial y recuperación de IA

OpenSearch es un Analytics Engine distribuido de código abierto con licencia Apache 2.0 basado en Apache Lucene. Organizado por la Fundación Linux y desarrollado por una amplia comunidad de código abierto, el proyecto continúa evolucionando a través de las contribuciones de muchas organizaciones, incluido el importante trabajo en curso de IBM.

Con OpenSearch integrado en watsonx.data, las organizaciones pueden impulsar experiencias de búsqueda empresariales, flujos de trabajo analíticos y aplicaciones de IA utilizando un motor de recuperación unificado y escalable.

Esta versión también sirve como un componente clave dentro de OpenRAG, el marco de recuperación abierto y agencial recientemente anunciado por IBM, diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto fiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG reúne tres tecnologías de código abierto de primer nivel en una base componible que ayuda a las organizaciones a conectarse con fuentes de conocimiento empresarial, procesar documentos complejos y orquestar flujos de trabajo de IA agéntica. OpenSearch proporciona la capa de recuperación de alto rendimiento que hace posibles estos sistemas.

A medida que las organizaciones amplían su uso de datos e IA, una capacidad se vuelve cada vez más esencial: la búsqueda.