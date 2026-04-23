OpenSearch ya disponible en watsonx.data para búsqueda empresarial y recuperación de IA

IBM anuncia OpenSearch en watsonx.data, incorporando OpenSearch, un motor de búsqueda y análisis de código abierto con más de 700 millones de descargas, directamente en la plataforma híbrida de datos de IBM para IA.
OpenSearch es un Analytics Engine distribuido de código abierto con licencia Apache 2.0 basado en Apache Lucene. Organizado por la Fundación Linux y desarrollado por una amplia comunidad de código abierto, el proyecto continúa evolucionando a través de las contribuciones de muchas organizaciones, incluido el importante trabajo en curso de IBM.
Con OpenSearch integrado en watsonx.data, las organizaciones pueden impulsar experiencias de búsqueda empresariales, flujos de trabajo analíticos y aplicaciones de IA utilizando un motor de recuperación unificado y escalable.
Esta versión también sirve como un componente clave dentro de OpenRAG, el marco de recuperación abierto y agencial recientemente anunciado por IBM, diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto fiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG reúne tres tecnologías de código abierto de primer nivel en una base componible que ayuda a las organizaciones a conectarse con fuentes de conocimiento empresarial, procesar documentos complejos y orquestar flujos de trabajo de IA agéntica. OpenSearch proporciona la capa de recuperación de alto rendimiento que hace posibles estos sistemas.
A medida que las organizaciones amplían su uso de datos e IA, una capacidad se vuelve cada vez más esencial: la búsqueda.
La búsqueda siempre ha sido esencial para acceder a los datos empresariales, pero su importancia está creciendo a medida que se expanden los volúmenes de datos y se acelera la adopción de la IA.
Los empleados esperan experiencias de búsqueda rápidas e intuitivas en todos los sistemas de la empresa, similares a las que utilizan en la web. Al mismo tiempo, los sistemas modernos de IA dependen de una recuperación de alta calidad para acceder a la información que necesitan para producir respuestas y perspectivas útiles.
A medida que los datos empresariales se vuelven más complejos, que abarcan bases de datos, sistemas de archivos, aplicaciones SaaS y plataformas de datos en formatos estructurados, semiestructurados y no estructurados, el desafío es reunir estos diversos tipos de datos en un sistema que pueda indexarse, buscarse y analizarse a escala.
Eso significa combinar la concordancia precisa de palabras clave con la comprensión semántica, algo que los enfoques de búsqueda tradicionales a menudo tienen dificultades para ofrecer. Ahí es donde encaja OpenSearch.
Con OpenSearch ahora integrado en watsonx.data, los equipos pueden habilitar capacidades avanzadas de búsqueda directamente dentro de su plataforma de datos.
OpenSearch admite varias técnicas de recuperación complementarias:
Juntas, estas capacidades mejoran la calidad de la búsqueda para una amplia gama de cargas de trabajo, desde el descubrimiento de conocimiento empresarial hasta las aplicaciones impulsadas por IA.
OpenSearch en watsonx.data está diseñado para soportar cargas de trabajo de alto rendimiento a escala de producción en muchos casos de uso diferentes.
Las organizaciones pueden utilizar OpenSearch para potenciar:
Como OpenSearch funciona en watsonx.data, puede indexar y consultar datos a través de fuentes estructuradas y no estructuradas, beneficiándose de las capacidades de gobierno, seguridad e integración de la plataforma.
OpenSearch se ha convertido rápidamente en uno de los motores de búsqueda de código abierto más adoptados, con una comunidad en rápido crecimiento y cientos de millones de descargas en todo el mundo.
Al llevar OpenSearch a watsonx.data, IBM combina la flexibilidad de código abierto con las capacidades necesarias para implementaciones empresariales. Las organizaciones pueden beneficiarse de un motor de búsqueda abierto y extensible, al tiempo que obtienen las características de gobierno, seguridad e integración necesarias para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica.
Con OpenSearch en watsonx.data, IBM está ayudando a las organizaciones a desbloquear el valor de sus datos, potenciando las aplicaciones de búsqueda, análisis e IA desde una única plataforma de datos abierta.