OpenRAG en watsonx.data: basar la IA en el conocimiento empresarial regulado

La utilidad de los agentes de IA y las aplicaciones depende exclusivamente de los conocimientos a los que puedan acceder, que sean capaces de interpretar y que puedan aplicar. Este es el desafío constante, ya sea un empleado que busca información interna, un equipo de soporte que resuelve un problema de un cliente o un equipo de impuestos que revisan documentos complejos. Y el conocimiento necesario para estos flujos de trabajo casi siempre está disperso entre diferentes documentos, formatos y sistemas.

OpenRAG en watsonx.data se conecta a fuentes donde ya reside el contenido, como Google Drive, Microsoft OneDrive y AWS S3, y funciona con tipos de archivos comunes, incluidos PDF, imágenes, archivos de PowerPoint y archivos de Excel. A partir de ahí, OpenRAG prepara ese contenido, lo hace consultable y ofrece la información adecuada en el momento adecuado.

En la práctica, eso significa ayudar a los equipos a superar las barreras que, a menudo, impiden que el contenido sin procesar sirva de base para aplicaciones útiles de IA:

Un camino más rápido hacia una IA basada en datos reales: con la ingesta, la indexación, la recuperación y la orquestación empaquetadas en una experiencia lista para usar, OpenRAG en watsonx.data ayuda a hacer que los datos no estructurados sean utilizables por los agentes de IA sin tener que crear y gestionar una pila RAG desde cero.

Conocimiento empresarial a escala: la mayoría de las organizaciones ya tienen la información que necesitan sus agentes, pero está distribuida en documentos, sistemas y formatos. OpenRAG en watsonx.data ayuda a los equipos a buscar ese conocimiento distribuido de forma más eficaz y a utilizar la información adecuada para respaldar respuestas de IA más fundamentadas.

Resultados de la IA más fiables: en lugar de depender de un único paso de recuperación, los agentes pueden adoptar un enfoque más adaptativo al comprender la intención, decidir cuándo realizar la búsqueda, refinar el contexto a lo largo de los distintos pasos y utilizar herramientas cuando sea necesario.

Seguridad y gobierno integrados: aproveche la seguridad, el cumplimiento y el aislamiento integrados, en lugar de reunir los controles entre los proveedores con diferentes políticas y modelos operativos.

"Los departamentos fiscales trabajan con un volumen masivo de documentos, que a menudo abarcan más de un millón de archivos en formatos como Excel, Word y PDF", afirma Chris Aiken, director de Servicios de Tecnología Fiscal, EY. "Hoy en día, mucho trabajo depende de que los departamentos fiscales busquen manualmente en estos archivos para encontrar la información correcta. Estamos entusiasmados con OpenRAG porque puede ayudar a que los agentes de IA puedan buscar y ejecutar ese enorme corpus. Al incorporar OpenRAG en nuestra capa de inteligencia EY.ai GTP a través de MCP, vemos la oportunidad de brindar a los agentes el contexto que necesitan para localizar, consumir y razonar sobre la información relevante de manera mucho más efectiva en apoyo de solicitudes complejas relacionadas con impuestos".