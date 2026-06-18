OpenRAG en watsonx.data: basar la IA en el conocimiento empresarial regulado

OpenRAG en watsonx.data, ya disponible de forma generalizada, ofrece a los equipos una solución RAG agéntica lista para usar que permite convertir datos no estructurados en conocimiento empresarial consultable; organizaciones líderes ya la están aplicando en casos de uso relacionados con las compras, la fiscalidad y el conocimiento interno.
La utilidad de los agentes de IA y las aplicaciones depende exclusivamente de los conocimientos a los que puedan acceder, que sean capaces de interpretar y que puedan aplicar. Este es el desafío constante, ya sea un empleado que busca información interna, un equipo de soporte que resuelve un problema de un cliente o un equipo de impuestos que revisan documentos complejos. Y el conocimiento necesario para estos flujos de trabajo casi siempre está disperso entre diferentes documentos, formatos y sistemas.
OpenRAG en watsonx.data se conecta a fuentes donde ya reside el contenido, como Google Drive, Microsoft OneDrive y AWS S3, y funciona con tipos de archivos comunes, incluidos PDF, imágenes, archivos de PowerPoint y archivos de Excel. A partir de ahí, OpenRAG prepara ese contenido, lo hace consultable y ofrece la información adecuada en el momento adecuado.
En la práctica, eso significa ayudar a los equipos a superar las barreras que, a menudo, impiden que el contenido sin procesar sirva de base para aplicaciones útiles de IA:
"Los departamentos fiscales trabajan con un volumen masivo de documentos, que a menudo abarcan más de un millón de archivos en formatos como Excel, Word y PDF", afirma Chris Aiken, director de Servicios de Tecnología Fiscal, EY. "Hoy en día, mucho trabajo depende de que los departamentos fiscales busquen manualmente en estos archivos para encontrar la información correcta. Estamos entusiasmados con OpenRAG porque puede ayudar a que los agentes de IA puedan buscar y ejecutar ese enorme corpus. Al incorporar OpenRAG en nuestra capa de inteligencia EY.ai GTP a través de MCP, vemos la oportunidad de brindar a los agentes el contexto que necesitan para localizar, consumir y razonar sobre la información relevante de manera mucho más efectiva en apoyo de solicitudes complejas relacionadas con impuestos".
OpenRAG en watsonx.data está diseñado para impulsar una variedad de aplicaciones de IA para flujos de trabajo empresariales:
"Estamos entusiasmados con el potencial de OpenRAG para respaldar la búsqueda interna de conocimientos para una agencia espacial, donde los equipos necesitan encontrar información fiable en grandes colecciones de documentos", dice Andrea Di Donato, CEO de DiGi ONE. "La primera oportunidad es ayudar a los usuarios a obtener un acceso más rápido al conocimiento que necesitan y, con el tiempo, vemos potencial para expandirnos a casos de uso más técnicos, incluidos documentos relacionados con lanzamientos".
Los equipos de IBM también están aplicando OpenRAG internamente para ayudar a que el conocimiento empresarial sea más fácil de buscar y utilizar. En el ámbito de las compras, por ejemplo, los equipos suelen tener que revisar contratos, información de proveedores y documentos financieros repartidos en varios sistemas antes de iniciar las negociaciones.
"OpenRAG nos ayuda a acelerar el trabajo necesario para una experiencia conversacional en casos de uso clave", afirma Matt Lyteson, CIO de plataformas tecnológicas empresariales de IBM. "Los equipos de compras de IBM a menudo dependían de la revisión manual de contratos anteriores, trabajando con cientos de páginas en múltiples sistemas, lo que dificultaba la preparación rápida de las negociaciones. Con OpenRAG, avanzamos hacia una experiencia unificada y conversacional que reúne los términos del contrato, el contexto del proveedor y los documentos financieros en un solo lugar. Este cambio ayudará a obtener perspectivas críticas en minutos en lugar de horas, a reducir significativamente el esfuerzo manual y a dar a los profesionales de compras más tiempo para centrarse en las negociaciones de alto nivel".
El objetivo principal de la RAG es dar a los modelos de IA acceso a información fuera de sus datos de entrenamiento. En lugar de depender únicamente de lo que un modelo ya sabe, la RAG ayuda a las aplicaciones de IA a recuperar información relevante antes de generar una respuesta.
En un flujo típico de RAG, los datos se importan, se dividen en fragmentos más pequeños, se indexan y se preparan para su búsqueda. Cuando un usuario hace una pregunta, el sistema busca en ese índice, recupera un conjunto limitado de fragmentos relevantes y los pasa a un modelo para generar inmediatamente una respuesta.
Este enfoque suele ser eficaz para preguntas sencillas cuando la información relevante es fácil de encontrar y está contenida en un pequeño número de fuentes. Pero también pone mucha presión en un solo paso de extracción. Si la búsqueda pasa por alto un contexto importante o recupera solo una parte de la respuesta, el modelo seguirá generando una respuesta basada en información incompleta. El sistema de IA también necesita suficiente contexto para comprender qué significa esa información, cómo se relaciona con la tarea y si se necesitan pruebas adicionales.
Los flujos de trabajo empresariales suelen requerir algo más que una búsqueda única. Los usuarios suelen hacer preguntas que deben interpretarse, desglosarse en pasos, buscar en múltiples fuentes y compararse con diferentes pruebas. En esos casos, la recuperación no debería ser un paso estático que ocurre antes de que comience el razonamiento. Debería formar parte del propio proceso de razonamiento.
Con OpenRAG, el agente de IA puede decidir cómo abordar la tarea, buscar y recuperar según sea necesario, refinar su consulta, llamar a herramientas y validar si tiene suficiente información antes de responder. En lugar de depender de un patrón fijo de recuperación y generación, OpenRAG adapta la recuperación a la complejidad de la pregunta.
Para los equipos que crean agentes de IA y otras aplicaciones basadas en el conocimiento, esto se traduce en resultados de la IA más fiables.
"En nuestras pruebas", afirma David Tan, director de tecnología de CrushBank, "OpenRAG en watsonx.data está haciendo un trabajo mucho mejor con uno de los problemas más difíciles de la RAG tradicional: la recuperación que se mantiene completa a medida que crece el corpus. Los enfoques convencionales funcionan bien para nosotros con unos pocos miles de documentos, pero la precisión disminuye drásticamente con decenas o cientos de miles, y con documentos como contratos, órdenes de trabajo y órdenes de compra, perder un archivo relevante puede cambiar drásticamente la respuesta. OpenRAG ha obtenido un conjunto más completo de resultados a esa escala, lo que nos proporciona una base mucho más sólida para experiencias de IA listas para usar".
OpenRAG en watsonx.data ofrece a los equipos una forma lista para usar de crear flujos de trabajo RAG agénticos sin tener que ensamblar y operar la base ellos mismos. Basado en el marco OpenRAG de código abierto de IBM, combina tres potentes tecnologías de código abierto en una sola pila:
Con OpenRAG en watsonx.data, los usuarios pueden:
A partir de ahí, OpenRAG ayuda a los equipos a preparar, indexar y orquestar la recuperación en contenido empresarial mediante:
Este enfoque proporciona a los equipos un camino más rápido desde el contenido sin procesar hasta el RAG de la agencia, de modo que pueden centrarse menos en gestionar la pila y más tiempo en crear aplicaciones de IA que utilicen el conocimiento empresarial de forma eficaz.
"Nuestra base de conocimientos interna incluye documentos altamente técnicos con fórmulas químicas, y contiene documentos en varios idiomas, no solo en inglés", dice Tomoki Nagai, director general de MI Initiative, JSR Corporation. El valor inicial de OpenRAG es ver cómo maneja ese conocimiento especializado para ayudar a nuestro equipo a encontrar y razonar la información de manera más efectiva".
La RAG de producción requiere una base gobernada, segura y lista para funcionar. watsonx.data es la plataforma de datos híbrida y abierta de IBM para ofrecer contexto en tiempo real para la IA, ayudando a las organizaciones a poner a disposición datos estructurados y no estructurados con el significado empresarial, el gobierno y la confianza que requieren los sistemas de IA.
Con OpenRAG en watsonx.data, los equipos pueden fundamentar la IA en el conocimiento empresarial gobernado mientras dependen de los controles necesarios para gestionar el acceso, proteger los datos y operar flujos de trabajo de IA con mayor visibilidad a medida que crece el uso. Además, reduce la carga operativa que supone gestionar un sistema RAG basado en agentes, al integrar la infraestructura necesaria para la ingesta, la indexación, la recuperación y la coordinación en una experiencia.
OpenRAG en watsonx.data ya está disponible de forma general en IBM Cloud y estará disponible para su implementación en local el 24 de junio.
Únase a nuestro webinar para obtener más información sobre cómo construir flujos de trabajo RAG agénticos que conviertan el conocimiento empresarial en un contexto significativo que la IA puede buscar, razonar y validar antes de responder.