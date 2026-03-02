Las arquitecturas de datos modernas rara vez se limitan a un único sistema: las consultas estructuradas se ejecutan en un motor; los procesos de ingestión tratan el contenido no estructurado en otros lugares; las herramientas de orquestación coordinan los flujos de trabajo; y las plataformas de gobierno generan vistas de linaje a posteriori.

El linaje en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución tiene propósitos complementarios: el linaje de diseño proporciona una visión estructural de los pipelines y las dependencias, mientras que el linaje en tiempo de ejecución aporta contexto operativo, ya que recoge qué se ejecutó realmente, qué conjuntos de datos se utilizaron y qué resultados se obtuvieron durante una ejecución concreta.

Watsonx.data genera ahora eventos OpenLineage desde sus motores de consulta y procesamiento, lo que permite registrar el linaje en tiempo de ejecución para cargas de trabajo estructuradas. Watsonx.data integration emite eventos OpenLineage desde los pipelines de ingesta y transformación, incluidas las que procesan datos no estructurados.

A medida que las organizaciones combinan análisis, pipelines de ingesta y arquitecturas de lakehouse, la visibilidad debe abarcar tanto los flujos de datos estructurados como los de datos no estructurados. La emisión de linajes normalizados en tiempo de ejecución añade profundidad operativa a la imagen más amplia del linaje.