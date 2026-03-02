Este anuncio marca un paso significativo en el enfoque de IBM sobre el linaje interoperable: los productos de IBM se integran entre sí utilizando un estándar de código abierto en lugar de un modelo de metadatos propietario.
En noviembre, IBM anunció la ampliación de la compatibilidad con OpenLineage en watsonx.data intelligence, lo que permite a los clientes importar y utilizar eventos de linaje en formato OpenLineage. Esa capacidad ampliaba la cobertura de linaje a través de sistemas externos.
Con esta versión, IBM completa el ciclo: watsonx.data y watsonx.data integration generan ahora eventos OpenLineage en tiempo de ejecución, y watsonx.data intelligence los consume.
El resultado es un modelo productor-consumidor basado en una especificación impulsada por la comunidad. En lugar de acoplar estrechamente los productos mediante formatos internos de linaje, IBM los ha alineado a través de OpenLineage, un estándar compartido diseñado para la interoperabilidad entre proveedores y herramientas.
Esa elección importa.
Las arquitecturas de datos modernas rara vez se limitan a un único sistema: las consultas estructuradas se ejecutan en un motor; los procesos de ingestión tratan el contenido no estructurado en otros lugares; las herramientas de orquestación coordinan los flujos de trabajo; y las plataformas de gobierno generan vistas de linaje a posteriori.
El linaje en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución tiene propósitos complementarios: el linaje de diseño proporciona una visión estructural de los pipelines y las dependencias, mientras que el linaje en tiempo de ejecución aporta contexto operativo, ya que recoge qué se ejecutó realmente, qué conjuntos de datos se utilizaron y qué resultados se obtuvieron durante una ejecución concreta.
Watsonx.data genera ahora eventos OpenLineage desde sus motores de consulta y procesamiento, lo que permite registrar el linaje en tiempo de ejecución para cargas de trabajo estructuradas. Watsonx.data integration emite eventos OpenLineage desde los pipelines de ingesta y transformación, incluidas las que procesan datos no estructurados.
A medida que las organizaciones combinan análisis, pipelines de ingesta y arquitecturas de lakehouse, la visibilidad debe abarcar tanto los flujos de datos estructurados como los de datos no estructurados. La emisión de linajes normalizados en tiempo de ejecución añade profundidad operativa a la imagen más amplia del linaje.
Los entornos de datos modernos son multimotor y multinube. Cuando los metadatos de linaje se definen en formatos propietarios, la integración se vuelve rígida y difícil de ampliar. Cada conexión requiere una asignación personalizada y cada ampliación aumenta la complejidad.
OpenLineage ofrece un modelo diferente: un vocabulario compartido para describir trabajos, ejecuciones y conjuntos de datos. El gráfico de linaje abarca los sistemas porque comparten un vocabulario común, no porque compartan un proveedor.
Al emitir linaje en el formato OpenLineage, watsonx.data y watsonx.data integration hacen que esos metadatos sean portátiles. Las plataformas de gobierno y observabilidad posteriores que admiten el estándar pueden consumirlo directamente, sin adaptadores patentados.
Los clientes esperan cada vez más esta postura. Quieren asegurarse de que los metadatos que describen sus flujos de datos sigan siendo portátiles, duraderos e independientes del proveedor. La interoperabilidad no puede ofrecerla una sola plataforma. Surge de un compromiso compartido en todo el ecosistema.
Los estándares abiertos hacen algo más que reducir la dependencia del proveedor; crean las condiciones para la innovación.
Al separar la especificación del linaje de las herramientas que la implementan, el ecosistema preserva la flexibilidad. Los vendedores pueden innovar en la visualización, el gobierno y la automatización y, al mismo tiempo, confiar en una base común para el intercambio de metadatos.
Cuando el linaje está estandarizado:
Con watsonx.data y watsonx.data integration operando ahora como productores de OpenLineage, y watsonx.data intelligence consumiendo esos eventos, IBM refuerza su papel en el ecosistema de OpenLineage mientras refuerza su compromiso con la interoperabilidad abierta.
A medida que IBM amplió el soporte de OpenLineage a través de watsonx.data y watsonx.data integration, ciertos escenarios de linaje avanzado requerían una cobertura de metadatos adicional y detalles más precisos que los que admitían las versiones anteriores de la especificación.
IBM ha estado aportando mejoras a la especificación OpenLineage para capturar metadatos más ricos y un linaje más granular en estos escenarios. Estas contribuciones ayudan a mejorar la exhaustividad y la calidad de los eventos de linaje, no sólo para los productos de IBM, sino también para otros productores del ecosistema.
Al continuar la especificación en colaboración con la comunidad OpenLineage, IBM respalda la evolución continua del estándar y fomenta niveles más altos de fidelidad al linaje en todas las implementaciones.
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