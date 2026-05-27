Hoy en día, la mayoría de las empresas trabajan en múltiples plataformas de gobierno, catálogo, observabilidad y metadatos. Cada uno apoya una parte diferente del proceso de gobierno, desde la gestión responsable y el cumplimiento hasta la monitorización y análisis operativos.

Muchas de estas herramientas ya pueden generar información de linaje. Sin embargo, esa línea a menudo permanece encerrada dentro de la plataforma donde fue creada. Compartirlo entre sistemas suele requerir APIs propietarias, integraciones personalizadas o conversiones de formatos, todas las cuales se vuelven más difíciles de mantener con el tiempo.

El esfuerzo de integración también aumenta a medida que se expanden los entornos, lo que limita la capacidad de garantizar una visión coherente del linaje en toda la organización. Al mismo tiempo, reemplazar las herramientas existentes para mejorar el intercambio de linaje rara vez es práctico, dadas las inversiones ya realizadas en plataformas, flujos de trabajo y habilidades.

Estos desafíos son evitables. Las organizaciones pueden habilitar la portabilidad de linaje sin reemplazar sus sistemas existentes. Esto les permite desarrollar sus estrategias de gobierno y metadatos y, al mismo tiempo, mantener una visión coherente y confiable de sus datos.