IBM introduce la exportación OpenLineage en watsonx.data intelligence, lo que permite a las organizaciones compartir un linaje de datos unificado a través de las herramientas de gobierno y observabilidad que ya utilizan, sin integraciones personalizadas ni formatos propietarios.
IBM watsonx.data intelligence ahora puede exportar linaje en formato OpenLineage, lo que permite la interoperabilidad de formatos abiertos para su uso en plataformas externas de gobierno, gestión de metadatos y observabilidad.
Esta capacidad expone valiosos metadatos de linaje para su uso fuera de watsonx.data intelligence, lo que permite a las organizaciones reutilizarlos en su ecosistema de datos más amplio y obtener más valor de las inversiones existentes.
Hoy en día, la mayoría de las empresas trabajan en múltiples plataformas de gobierno, catálogo, observabilidad y metadatos. Cada uno apoya una parte diferente del proceso de gobierno, desde la gestión responsable y el cumplimiento hasta la monitorización y análisis operativos.
Muchas de estas herramientas ya pueden generar información de linaje. Sin embargo, esa línea a menudo permanece encerrada dentro de la plataforma donde fue creada. Compartirlo entre sistemas suele requerir APIs propietarias, integraciones personalizadas o conversiones de formatos, todas las cuales se vuelven más difíciles de mantener con el tiempo.
El esfuerzo de integración también aumenta a medida que se expanden los entornos, lo que limita la capacidad de garantizar una visión coherente del linaje en toda la organización. Al mismo tiempo, reemplazar las herramientas existentes para mejorar el intercambio de linaje rara vez es práctico, dadas las inversiones ya realizadas en plataformas, flujos de trabajo y habilidades.
Estos desafíos son evitables. Las organizaciones pueden habilitar la portabilidad de linaje sin reemplazar sus sistemas existentes. Esto les permite desarrollar sus estrategias de gobierno y metadatos y, al mismo tiempo, mantener una visión coherente y confiable de sus datos.
Aquí es donde IBM watsonx.data intelligence actúa como una capa unificadora, ayudando a las organizaciones a capturar automáticamente los flujos de datos entre entornos y a reunirlos en un único gráfico de transformaciones, dependencias y relaciones de datos. Los equipos pueden enriquecer este linaje con contexto técnico y de metadatos adicional para respaldar el análisis de impacto, la resolución de problemas, el análisis de causa raíz y los flujos de trabajo de calidad de los datos.
Como resultado, adquieren una mejor comprensión de cómo se mueven los datos entre los sistemas y cómo se propagan los cambios o los problemas de datos entre los conjuntos de datos, incluso a nivel de columna.
Con esta base establecida, watsonx.data intelligence ahora permite que diferentes herramientas intercambien información de linaje a través del estándar OpenLineage.
En watsonx.data intelligence, las relaciones derivadas del escáner se representan como una vista de linaje conectada que modela conjuntos de datos, pasos de procesamiento y dependencias entre sistemas.
Como parte de la exportación de OpenLineage, watsonx.data intelligence asigna la representación automatizada del linaje al modelo de datos de OpenLineage. Expresa los pasos de procesamiento lógico como trabajos de OpenLineage y representa sus entradas y salidas como conjuntos de datos. También preserva las dependencias emitiendo las relaciones definidas en la especificación de OpenLineage.
Este enfoque permite a watsonx.data intelligence gestionar la complejidad del linaje en diferentes tecnologías y ponerlo a disposición en un formato común que otras herramientas pueden consumir fácilmente. Como se basa en un estándar neutral con respecto a los proveedores e impulsado por la comunidad, evita acoplar estrechamente los sistemas al intercambiar linajes.
Una vez que el linaje se vuelve interoperable, las organizaciones pueden replantearse cómo estructuran su arquitectura de gobierno. En lugar de acoplar estrechamente los flujos de datos a un solo catálogo o plataforma de gobierno, Lineage puede tratarse como una infraestructura compartida que soporta múltiples flujos de trabajo posteriores.
En este modelo, watsonx.data intelligence mantiene información precisa sobre las dependencias en toda la empresa, mientras que otros sistemas se centran en las políticas, la administración y los procesos de gobierno orientados al usuario. Esta separación permite que el gobierno y las herramientas de metadatos evolucionen independientemente de cómo se captura y mantiene el linaje.
En la actualidad, IBM watsonx.data intelligence admite tanto la importación como la exportación de OpenLineage, lo que permite una interoperabilidad completa del linaje de datos.
Con la importación de OpenLineage, el linaje de plataformas modernas y pipelines personalizados se ingiere en watsonx.data intelligence y se unifica con el linaje capturado a través de escáneres automatizados. Esto crea una visión compartida de todo el panorama de datos de la organización.
En conjunto, la importación y la exportación permiten a los equipos consolidar el linaje de varias fuentes y compartirlo de forma coherente en todo el ecosistema, lo que posiciona a watsonx.data intelligence como un centro de linaje central.
Si el linaje fragmentado, la cobertura limitada en los sistemas heredados o las costosas integraciones personalizadas son una realidad en el trabajo diario de gobierno de su equipo, pruebe IBM watsonx.data intelligence con una prueba sin coste de 30 días y explore cómo abordar estos retos.
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