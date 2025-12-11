Ahora GA: monitorice los agentes en tiempo de ejecución con watsonx Orchestrate
Esta versión ofrece visibilidad en tiempo de ejecución a sus agentes activos, para que pueda escalar con confianza la automatización en toda tu empresa.
Esta versión ofrece visibilidad en tiempo de ejecución a sus agentes activos, para que pueda escalar con confianza la automatización en toda tu empresa.
Los agentes de IA están pasando de prototipos a cargas de trabajo de producción reales y en vivo. Pero a diferencia de las aplicaciones tradicionales, los agentes son no deterministas, de varios pasos y basados en herramientas, por lo que el "tiempo de actividad" por sí solo no le dice si se comportan de forma fiable, segura o rentable.
Por eso nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la monitorización de agentes en IBM® watsonx Orchestrate, impulsada por la integración con IBM watsonx.governance.
La monitorización de agentes en watsonx Orchestrate permite a los creadores comprender cómo interactúan los usuarios con el agente y cómo funciona el agente. En el centro está la capacidad de monitorizar a los agentes en tiempo de ejecución a través de un panel de control que muestra las métricas que más importan una vez que los agentes entran en funcionamiento.
Con la monitorización, los equipos pueden:
La monitorización tradicional asume sistemas deterministas. Los agentes son diferentes en tres aspectos:
La monitorización de la producción le ofrece "verdad en tiempo de ejecución", no solo tiempo de actividad. Puede verificar que los agentes siguen siendo precisos, seguros y eficientes mientras atienden a usuarios reales, y puede responder rápidamente cuando no lo hacen.
Una vez que se implementa un agente en producción, watsonx Orchestrate captura automáticamente datos de telemetría detallados de cada interacción. La IU de monitorización del tiempo de ejecución organiza los datos en tres capas:
La monitorización en tiempo de ejecución es una pieza clave de nuestra estrategia de Agent Ops y una parte crítica del ciclo de vida de desarrollo del agente. Agent Ops ofrece la capacidad de observar, evaluar y optimizar agentes seguros y conformes, creados en cualquier lugar y ejecutándose en todas partes.
Escale la automatización agentiva en toda su empresa con confianza y seguridad con la monitorización de sus agentes en producción.
Pruebe watsonx Orchestrate gratis durante 30 días
Más información sobre IBM watsonx Orchestrate