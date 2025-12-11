Ahora GA: monitorice los agentes en tiempo de ejecución con watsonx Orchestrate

Los agentes de IA están pasando de prototipos a cargas de trabajo de producción reales y en vivo. Pero a diferencia de las aplicaciones tradicionales, los agentes son no deterministas, de varios pasos y basados en herramientas, por lo que el "tiempo de actividad" por sí solo no le dice si se comportan de forma fiable, segura o rentable.

Por eso nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la monitorización de agentes en IBM® watsonx Orchestrate, impulsada por la integración con IBM watsonx.governance.