Inteligencia artificial Automatización de TI

Ahora GA: monitorice los agentes en tiempo de ejecución con watsonx Orchestrate

Esta versión ofrece visibilidad en tiempo de ejecución a sus agentes activos, para que pueda escalar con confianza la automatización en toda tu empresa.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
Personas en una sala de ordenadores con una persona haciendo presentaciones frente a una pantalla grande con datos
By Suzanne Livingston

Los agentes de IA están pasando de prototipos a cargas de trabajo de producción reales y en vivo. Pero a diferencia de las aplicaciones tradicionales, los agentes son no deterministas, de varios pasos y basados en herramientas, por lo que el "tiempo de actividad" por sí solo no le dice si se comportan de forma fiable, segura o rentable.

Por eso nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la monitorización de agentes en IBM® watsonx Orchestrate, impulsada por la integración con IBM watsonx.governance.

Novedades de la monitorización de agentes

La monitorización de agentes en watsonx Orchestrate permite a los creadores comprender cómo interactúan los usuarios con el agente y cómo funciona el agente. En el centro está la capacidad de monitorizar a los agentes en tiempo de ejecución a través de un panel de control que muestra las métricas que más importan una vez que los agentes entran en funcionamiento.

Con la monitorización, los equipos pueden:

  • Ver el rendimiento de los agentes en tiempo real de un vistazo, ya sea de agentes individuales o de todo su catálogo de agentes.
  • Realizar un seguimiento de los KPI clave, como las tasas de éxito, la latencia, el uso de tokens y los factores de coste.
  • Profundizar los detalles a nivel de transacción para entender exactamente qué ocurre en una interacción específica entre el usuario y el agente.
  • Detectar los problemas a tiempo utilizando señales rastreadas que destacan dónde se interrumpen los flujos, fallan las herramientas o se degrada el rendimiento.

Por qué es importante la monitorización para los agentes

La monitorización tradicional asume sistemas deterministas. Los agentes son diferentes en tres aspectos:

  • Encadenan llamadas LLM, pasos de recuperación y herramientas, por lo que los errores pueden aparecer en cualquier punto de la ruta de razonamiento.
  • La calidad de su salida puede variar con el tiempo a medida que cambian los datos, las instrucciones o los modelos subyacentes.
  • Sus costes pueden aumentar inesperadamente en función de las rutas de conversación y el uso de herramientas.

La monitorización de la producción le ofrece "verdad en tiempo de ejecución", no solo tiempo de actividad. Puede verificar que los agentes siguen siendo precisos, seguros y eficientes mientras atienden a usuarios reales, y puede responder rápidamente cuando no lo hacen.

Cómo funciona la monitorización del tiempo de ejecución

Una vez que se implementa un agente en producción, watsonx Orchestrate captura automáticamente datos de telemetría detallados de cada interacción. La IU de monitorización del tiempo de ejecución organiza los datos en tres capas:

  1. Estado a nivel de agente: una vista resumida de los agentes implementados le ayuda a detectar rápidamente qué agentes están prosperando y cuáles necesitan atención, en función del volumen de uso, las tasas de éxito/fallo y los patrones de latencia.
  2. Información a nivel de mensaje y herramienta: los gráficos de series temporales muestran cómo evoluciona el rendimiento a lo largo de los turnos y las llamadas de herramientas, para que pueda determinar si las ralentizaciones o los fallos provienen del LLM, la recuperación o un sistema posterior.
  3. Conocimientos a nivel de conversación: vea el rendimiento de los agentes en conversaciones completas de varios turnos, no solo en interacciones aisladas. Las vistas agregadas resaltan dónde los usuarios abandonan el proceso y qué turnos generan fallas o escaladas. Esto ayuda a los equipos a detectar patrones de fricción recurrentes, medir el éxito de principio a fin y priorizar las mejoras que aumentan la finalización de tareas en el mundo real.

Agent Ops para gestionar todo el ciclo de vida del agente

La monitorización en tiempo de ejecución es una pieza clave de nuestra estrategia de Agent Ops y una parte crítica del ciclo de vida de desarrollo del agente. Agent Ops ofrece la capacidad de observar, evaluar y optimizar agentes seguros y conformes, creados en cualquier lugar y ejecutándose en todas partes.

  • Observabilidad: los clientes necesitan una visibilidad clara de cómo se comportan sus agentes, qué pasos se ejecutan, qué herramientas se invocan y qué respuestas se producen, tanto durante el desarrollo como en la producción.  
  • Evaluación: las pruebas de estrés previas a la producción siguen siendo manuales y frágiles; los equipos necesitan una forma fácil y automatizada de probar a su agente, en una variedad de casos de uso y en una serie de métricas, desde la fidelidad hasta la relevancia de las llamadas de herramientas y el token.
  • Optimización: las organizaciones luchan por obtener información a partir de todos estos datos. Para escalar a gran velocidad, necesitan una detección impulsada por IA, un análisis de causa raíz y recomendaciones que se pueden ejecutar para mejorar el rendimiento de los agentes y los costes.

Empezar

Escale la automatización agentiva en toda su empresa con confianza y seguridad con la monitorización de sus agentes en producción.

Pruebe watsonx Orchestrate gratis durante 30 días

Más información sobre IBM watsonx Orchestrate

Más información sobre IBM watsonx.governance

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate