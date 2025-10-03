Las empresas están recurriendo a los agentes de IA como la próxima frontera de la productividad. A diferencia de los modelos tradicionales que simplemente generan resultados, los agentes pueden tomar medidas, encadenando tareas y aprovechando múltiples sistemas. Esto abre la puerta a la automatización de flujos de trabajo repetitivos, acelerando la toma de decisiones y liberando a los equipos para que se centren en trabajos de mayor valor.

Pero esta promesa conlleva nuevos riesgos. Los agentes operan con más autonomía, lo que dificulta ver cómo se toman las decisiones y garantizar que se comportan según lo previsto. Hoy en día, la monitorización suele ser lenta, manual y fragmentada, lo que deja a los desarrolladores sin las herramientas que necesitan para confiar, rastrear o afinar sus sistemas. Y sin una infraestructura de gobierno escalable, las empresas tienen dificultades para evaluar, controlar y escalar con confianza la IA agéntica.

Para hacer frente a este desafío, en nuestros próximos lanzamientos, watsonx.governance introducirá la monitorización y el conocimiento de los agentes en watsonx.governance. Esta nueva capacidad monitoriza las aplicaciones agentivas en producción. Al realizar un seguimiento de las decisiones, los comportamientos y el rendimiento en tiempo real, Agent Insights emite alertas cuando las métricas superan los umbrales. Esto permite una gestión proactiva, una resolución de problemas más rápida y una mayor confianza en los resultados impulsados por los agentes.