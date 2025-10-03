Los líderes de riesgos y cumplimiento, los equipos de seguridad y los propietarios de IA suelen hacer estas dos preguntas: "¿Puedo ver exactamente lo que hacen mis agentes de IA en producción?" "¿Puedo obtener una visión unificada de mi gobierno de la IA y mi posición de seguridad?"
Con watsonx.governance, la respuesta a ambas es ahora sí.
Juntas, estas características ofrecerán una solución integral para la confianza de la IA (política, protección y rendimiento) sin persecución de hojas de cálculo ni saltos de tabulación.
Las empresas están recurriendo a los agentes de IA como la próxima frontera de la productividad. A diferencia de los modelos tradicionales que simplemente generan resultados, los agentes pueden tomar medidas, encadenando tareas y aprovechando múltiples sistemas. Esto abre la puerta a la automatización de flujos de trabajo repetitivos, acelerando la toma de decisiones y liberando a los equipos para que se centren en trabajos de mayor valor.
Pero esta promesa conlleva nuevos riesgos. Los agentes operan con más autonomía, lo que dificulta ver cómo se toman las decisiones y garantizar que se comportan según lo previsto. Hoy en día, la monitorización suele ser lenta, manual y fragmentada, lo que deja a los desarrolladores sin las herramientas que necesitan para confiar, rastrear o afinar sus sistemas. Y sin una infraestructura de gobierno escalable, las empresas tienen dificultades para evaluar, controlar y escalar con confianza la IA agéntica.
Para hacer frente a este desafío, en nuestros próximos lanzamientos, watsonx.governance introducirá la monitorización y el conocimiento de los agentes en watsonx.governance. Esta nueva capacidad monitoriza las aplicaciones agentivas en producción. Al realizar un seguimiento de las decisiones, los comportamientos y el rendimiento en tiempo real, Agent Insights emite alertas cuando las métricas superan los umbrales. Esto permite una gestión proactiva, una resolución de problemas más rápida y una mayor confianza en los resultados impulsados por los agentes.
Un agente de IA que automatiza las compras podría intentar aprobar un contrato con un proveedor fuera de su alcance. Con la monitorización habilitada, esa acción se marca en tiempo real, lo que permite a los equipos investigar, ajustar políticas o refinar el agente antes de que cause problemas posteriores.
El gobierno de la IA y la seguridad de la IA se han tratado con demasiada frecuencia como flujos de trabajo paralelos. Eso cambia con la nueva Integración de Guardium IA Security en la consola watsonx.governance. Los líderes de riesgos y cumplimiento pueden ver la posición de seguridad en vivo directamente donde aprueban y administran los casos de uso.
Un agente de IA que gestiona los tickets de TI está registrado y clasificado por niveles de riesgo en el gobierno. Guardium lo prueba continuamente para detectar abusos o fugas. Ahora, los hallazgos de alta gravedad, las fechas de las pruebas de penetración y los intentos bloqueados aparecen directamente junto al registro de riesgos, por lo que las aprobaciones se realizan más rápidamente con todo el contexto.
Ambas nuevas características se guían por el mismo principio: su programa de IA debe ejecutarse en una fuente unificada de la verdad. La monitorización de agentes evolucionará con un catálogo de agentes gobernado, controles de ajuste y una observabilidad más rica para garantizar que los agentes de IA sigan siendo fiables, responsables y alineados.
Las métricas de seguridad Continuarán expandiéndose más allá de las vulnerabilidades y las detecciones hacia configuraciones erróneas e integraciones más profundas de Guardium.
Juntos, unirán la seguridad y el gobierno en un flujo unificado para que las empresas puedan gobernar y escalar la IA con rapidez, seguridad y confianza.
Si ya utiliza watsonx.governance, esté atento a la versión y prepárese para activar estas características en sus casos de uso de IA más críticos a medida que estén disponibles.
Su equipo de IBM puede ayudarle a identificar el camino correcto y prepararse para construir una IA gobernada, segura y fiable con estas próximas capacidades.