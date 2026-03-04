Nuevas capacidades de IBM® MaaS360 Kiosk Designer

Una forma más rápida y predecible de implementar quioscos Android.
Implementar quioscos Android a escala ha sido tradicionalmente un proceso lento e iterativo. Los administradores suelen recurrir a múltiples publicaciones de políticas, dispositivos de prueba físicos y el método de prueba y error solo para validar la experiencia del usuario final. El resultado son ciclos de implementación más largos, mayores costes operativos y un mayor riesgo de errores de configuración que lleguen a la producción.
IBM MaaS360 Kiosk Designer aborda estos desafíos cambiando la configuración de los quioscos de un ejercicio de prueba y error a un flujo de trabajo visual y predecible. Al permitir a los administradores diseñar, previsualizar y validar las experiencias de los quioscos directamente en la consola, sin necesidad de hardware físico, Kiosk Designer ayuda a los equipos a realizar implementaciones más rápidas, reducir los errores y ampliar la implementación de los quioscos con mayor confianza.
Más información sobre la nueva característica MaaS360® Kiosk Design de IBM para dispositivos Android.
Estas mejoras transforman las implementaciones de quioscos Android al combinar la validación visual en tiempo real con un flujo de trabajo de configuración unificado que permite a los administradores diseñar, configurar y previsualizar antes de la implementación.
La Designer View es una vista previa interactiva en tiempo real de la pantalla de inicio del quiosco. En lugar de implementar políticas en los dispositivos de prueba para comprobar cómo funcionará un quiosco, los administradores ahora pueden diseñar la experiencia de forma visual y validarla al instante.
Los administradores pueden organizar las aplicaciones, crear carpetas, aplicar elementos de marca, personalizar el texto y los colores y ajustar los diseños directamente en la consola. Cada cambio se refleja de inmediato, lo que facilita la confirmación de la usabilidad y la apariencia antes de publicar una política. Este enfoque reduce significativamente las implementaciones fallidas y minimiza la necesidad de dispositivos de prueba dedicados.
La Designer View también admite vistas previas en múltiples factores de forma (incluidos teléfonos y tablets) y permite a los administradores cambiar las orientaciones y los niveles de zoom. Esto garantiza que las experiencias de quioscos estén optimizadas para los dispositivos con los que los usuarios interactuarán antes de que comience la implementación.
Kiosk Designer moderniza la experiencia de las políticas de quiosco de Android en MaaS360 al reunir la configuración y la visualización en un único flujo de trabajo. En lugar de navegar por largas listas de atributos o gestionar múltiples iteraciones de la misma política, los administradores pueden diseñar la experiencia del quiosco de principio a fin desde un solo lugar.
Desde una política de MDM de Android, los equipos pueden configurar el modo quiosco, seleccionar aplicaciones, definir controles de usuario y previsualizar la experiencia final, todo ello sin depender del hardware físico. Este enfoque unificado acorta los ciclos de pruebas y mejora el éxito de la primera implementación.
Para simplificar la configuración del quiosco, Kiosk Designer agrupa los ajustes en cuatro pestañas lógicas: Enablement, Basic, Designer y Advanced. Esta estructura hace que los ajustes esenciales sean fáciles de encontrar, al tiempo que mantiene las opciones avanzadas disponibles sin añadir desorden.
La pestaña Enablement permite a los administradores elegir entre los modos de quiosco de aplicación única y aplicación múltiple en función del caso de uso previsto, ya sea una estación de facturación dedicada o un dispositivo compartido basado en tareas. Establecer esto desde el principio ayuda a reducir errores de configuración más adelante en el proceso.
La pestaña Basic muestra los ajustes de quiosco más utilizados en un diseño claro y simplificado. Los administradores pueden seleccionar rápidamente las aplicaciones aprobadas, permitir aplicaciones en segundo plano para flujos de trabajo especializados y controlar los permisos del usuario final, como el brillo de la pantalla y el acceso al sistema.
Las preferencias visuales, como ocultar elementos de la IU del sistema y deshabilitar los botones de navegación, se agrupan para reducir los cambios repetidos de políticas. Los controles generales, como el comportamiento de las actualizaciones de aplicaciones, las opciones para anular los controles de administrador y las restricciones de las llaves de hardware, también son fáciles de localizar, lo que ayuda a los equipos a pasar de la configuración a la implementación con mayor rapidez.
Para entornos más complejos, la pestaña Advanced proporciona una personalización más profunda sin abrumar a los administradores cotidianos. Las organizaciones pueden configurar ajustes específicos del fabricante, gestionar características como Bluetooth, la comunicación de campo cercano (por ejemplo, el pago sin contacto), la biometría y la accesibilidad, y utilizar intenciones personalizadas para mostrar de forma selectiva partes de las aplicaciones del sistema.
Esta separación permite a los equipos dar soporte a implementaciones a gran escala o especializadas, manteniendo al mismo tiempo una experiencia limpia y accesible para las configuraciones de quiosco estándar.
Los administradores pueden elegir el modo de quiosco deseado directamente desde la pestaña Enablement:
Una vez implementados, los dispositivos se inician directamente en la experiencia de quiosco configurada sin distracciones ni accesos innecesarios.
Kiosk Designer ofrece controles de experiencia avanzados que equilibran la usabilidad y la seguridad. Admite widgets, insignias de aplicación, controles de diseño de iconos, rotación automática, barras de sistema estándar o personalizadas y selección directa de aplicaciones desde el catálogo de aplicaciones de MaaS360.
Los administradores pueden previsualizar los diseños en las vistas del teléfono, tablet de 7 y 10 pulgadas, cambiar entre retrato y panorama y ajustar los niveles de zoom, todo antes de la implementación.
MaaS360 Kiosk Designer permite a los administradores diseñar y validar visualmente las experiencias de quiosco antes de la implementación. Esto se traduce en despliegues más rápidos, menos errores de configuración, menor necesidad de dispositivos de prueba y experiencias más coherentes en todas las ubicaciones y tipos de dispositivos.
Lo que los administradores ven en Designer es lo que ven los usuarios en el dispositivo, lo que ayuda a los equipos a pasar del diseño a la implementación con mayor rapidez, confianza y previsibilidad. Al minimizar las pruebas de ensayo y error y agilizar la creación de políticas, los equipos de TI pueden dedicar más tiempo a iniciativas estratégicas en lugar de solucionar problemas de implementación.
El resultado es un enfoque más escalable y repetible para la gestión de quioscos sin añadir complejidad operativa.
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