Nuevas capacidades de IBM® MaaS360 Kiosk Designer

Implementar quioscos Android a escala ha sido tradicionalmente un proceso lento e iterativo. Los administradores suelen recurrir a múltiples publicaciones de políticas, dispositivos de prueba físicos y el método de prueba y error solo para validar la experiencia del usuario final. El resultado son ciclos de implementación más largos, mayores costes operativos y un mayor riesgo de errores de configuración que lleguen a la producción.

IBM MaaS360 Kiosk Designer aborda estos desafíos cambiando la configuración de los quioscos de un ejercicio de prueba y error a un flujo de trabajo visual y predecible. Al permitir a los administradores diseñar, previsualizar y validar las experiencias de los quioscos directamente en la consola, sin necesidad de hardware físico, Kiosk Designer ayuda a los equipos a realizar implementaciones más rápidas, reducir los errores y ampliar la implementación de los quioscos con mayor confianza.

Más información sobre la nueva característica MaaS360® Kiosk Design de IBM para dispositivos Android.