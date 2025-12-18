IBM anuncia nuevas automatizaciones de IA para la ingeniería de sistemas basada en modelos y otras innovaciones para Engineering Lifecycle Management

Una incorporación clave a Engineering AI Hub 1.1 es el agente de descubrimiento de caso de uso de ingeniería de sistemas, creado para interpretar los requisitos del lenguaje natural y crear los elementos del modelo correspondientes en Rhapsody Systems Engineering y Rhapsody 10 (SysML v2 y SysML v1, respectivamente). Esta capacidad ayuda a reducir el esfuerzo de modelado inicial, disminuir la carga cognitiva para los profesionales de MBSE y mejorar la continuidad digital a través de la trazabilidad entre los requisitos y los modelos del sistema. Es el primer ejemplo que ofrecemos de las muchas automatizaciones con IA posibles para los profesionales de MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 incluye experiencias refinadas para el análisis de calidad, la sinopsis de los elementos de trabajo y los controles administrativos que permiten a los equipos configurar qué modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se adaptan mejor a sus necesidades organizativas.

Estas actualizaciones tienen como objetivo ayudar a los ingenieros a acceder a la información más rápidamente, mejorar la claridad de los requisitos, agilizar las revisiones y acelerar los flujos de trabajo de modelado, al tiempo que se mantiene a los expertos humanos en control total de cada resultado sugerido por la IA.