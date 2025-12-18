Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM anuncia nuevas automatizaciones de IA para la ingeniería de sistemas basada en modelos y otras innovaciones para Engineering Lifecycle Management

El 18 de diciembre de 2025, el equipo de IBM® Engineering Lifecycle Management anunció importantes lanzamientos de productos que avanzarán aún más en la forma en la que los equipos de ingeniería idean, construyen y entregan sistemas complejos, críticos para la seguridad y definidos por software.

Publicado el 18 de diciembre de 2025
IBM Engineering AI Hub está diseñado para automatizar las tareas repetitivas, aumentar la claridad y acelerar la toma de decisiones para la ingeniería de construcción de sistemas con uso intensivo de software, que a menudo incluyen hardware y electrónica. La versión 1.1 introduce un nuevo agente y mejoras que amplían la forma en que los equipos pueden aplicar la IA a la ingeniería de sistemas, los requisitos y la gestión del flujo de trabajo.

IBM AI Hub v1.1: Ampliación de la automatización impulsada por IA a MBSE

Una incorporación clave a Engineering AI Hub 1.1 es el agente de descubrimiento de caso de uso de ingeniería de sistemas, creado para interpretar los requisitos del lenguaje natural y crear los elementos del modelo correspondientes en Rhapsody Systems Engineering y Rhapsody 10 (SysML v2 y SysML v1, respectivamente). Esta capacidad ayuda a reducir el esfuerzo de modelado inicial, disminuir la carga cognitiva para los profesionales de MBSE y mejorar la continuidad digital a través de la trazabilidad entre los requisitos y los modelos del sistema. Es el primer ejemplo que ofrecemos de las muchas automatizaciones con IA posibles para los profesionales de MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 incluye experiencias refinadas para el análisis de calidad, la sinopsis de los elementos de trabajo y los controles administrativos que permiten a los equipos configurar qué modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se adaptan mejor a sus necesidades organizativas.

Estas actualizaciones tienen como objetivo ayudar a los ingenieros a acceder a la información más rápidamente, mejorar la claridad de los requisitos, agilizar las revisiones y acelerar los flujos de trabajo de modelado, al tiempo que se mantiene a los expertos humanos en control total de cada resultado sugerido por la IA.

IBM Engineering Lifecycle Management 7.2: Ampliación de la base de ingeniería

El recién lanzado IBM ELM 7.2 ofrece un conjunto de mejoras de usabilidad y rendimiento diseñadas para ayudar a los equipos de ingeniería a trabajar de forma eficiente, al tiempo que apoya la trazabilidad de extremo a extremo necesaria para el cumplimiento normativo y el desarrollo de sistemas complejos. ELM proporciona la base del ciclo de vida de ingeniería para la gestión de requisitos, flujos de trabajo y pruebas, gestión de configuración e informes, así como para el modelado de sistemas y software, ahora con optimizaciones que ayudan a los equipos a operar a mayor escala.

Las mejoras para ayudar a los ingenieros a colaborar más rápido y facilitar el uso de los datos de ingeniería del sistema de registro en informes, paneles de control y documentos generados incluyen:

  • Experiencia de edición renovada para elementos de trabajo y artefactos de prueba, y nuevos comentarios encadenados en elementos de modelo de IBM Engineering Rhapsody directamente en el navegador. 
  • Nuevas capacidades de informes, que incluyen métricas históricas predefinidas y personalizadas ampliadas, una mejor visualización de informes y una trazabilidad mejorada para la recopilación de requisitos, ayudan a los líderes de ingeniería a obtener claridad entre los programas. Las actualizaciones de publicación, que incluyen una salida de Excel más limpia y un mejor manejo de imágenes y tablas, facilitan la producción de resultados listos para la auditoría.

Las mejoras en la planificación y el desarrollo de software incluyen:

  • Planificación más eficiente, haciendo uso de atributos personalizados en Quick Planner.
  • Flujos de trabajo más productivos para los desarrolladores que gestionan el código fuente en ELM, haciendo uso de una nueva extensión de VS Code para Engineering Workflow Management (EWM), incluida la capacidad de utilizar esta extensión con Project Bob y otros sistemas de IA agéntica.

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.6: avance de la ingeniería basada en modelos para productos complejos

Systems Engineering desempeña un papel cada vez más crítico en el desarrollo de sistemas multidisciplinares definidos por software. Además del agente de descubrimiento de caso de uso MBSE, IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 incluye nuevas capacidades para los equipos de métodos y herramientas, y socios OEM e ISV para personalizar y extender Rhapsody Systems Engineering para sus comunidades de usuarios. Las optimizaciones adicionales de la experiencia del usuario están diseñadas para reducir el esfuerzo y la carga cognitiva de los profesionales.

¿Qué viene después?

IBM está innovando para ayudar a los equipos de ingenieros a innovar más rápido. Para obtener más información sobre estas nuevas versiones, solicite una demo en directo con los expertos de IBM Engineering Lifecycle Management o consulte los recursos a continuación.

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM