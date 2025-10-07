De la orquestación a los resultados: nuevos flujos de trabajo de agencia y agentes de dominio en IBM® watsonx Orchestrate

Orquestar la próxima ola de IA empresarial con cinco nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate
Las organizaciones agénticas de todos los sectores están pasando de la experimentación a la era de la IA agéntica, en la que los agentes inteligentes no solo responden a las solicitudes, sino que razonan, colaboran y actúan para ofrecer resultados reales.
Hoy nos complace anunciar nuevas capacidades de IBM watsonx Orchestrate que llevan la IA agéntica al siguiente nivel:
Estas innovaciones permiten a las empresas moverse más rápido y con confianza, orquestar agentes inteligentes que sean tanto adaptables como responsables.
Orchestrate está diseñado para ser independiente de las herramientas y adaptable a cualquier entorno, lo que permite una implementación y gobierno escalables de los agentes de IA. Las herramientas de monitorización tradicionales a menudo se quedan cortas cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitorización, sino que también necesitan un ciclo de feedback para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas de IA modernos complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial.
Las nuevas capacidades de AgentOps en watsonx Orchestrate incluyen una capa integrada de observabilidad y gobierno que proporciona transparencia completa del ciclo de vida. Con la monitorización en tiempo real y los controles basados en políticas, AgentOps garantiza que los agentes se comporten de forma fiable y segura.
Los agentes de IA están diseñados para actuar de forma autónoma. Pero cuando la precisión, el cumplimiento y la repetibilidad son críticos, la autonomía necesita estructura. Ahí es donde entran en juego los flujos de trabajo agénticos de watsonx Orchestrate. Y con la integración de Langflow, los usuarios pueden diseñar, visualizar y gestionar flujos complejos que combinan:
El resultado: flujos de trabajo son predecibles, auditables y reutilizables, lo que da a las organizaciones la confianza de que los procesos críticos se ejecutarán correctamente en todo momento.
Desde las aprobaciones financieras y las comprobaciones de cumplimiento hasta la gestión de excepciones de la cadena de suministro y el enrutamiento de casos de clientes, estos flujos estructurados garantizan que los agentes de IA ofrezcan una fiabilidad de nivel empresarial.
Junto con los flujos de trabajo, presentamos el próximo conjunto de watsonx Domain Agents: sistemas multiagente prediseñados para abordar algunas de las funciones empresariales más complejas y de alto valor.
Con la tecnología de IBM® Planning Analytics, los agentes financieros aceleran la planificación, la previsión y el análisis de escenarios, al mismo tiempo que automatizan tareas repetitivas como la asignación de presupuestos, las conciliaciones y la evaluación. Los CFO obtienen conocimiento más rápidamente, aceleran los ciclos de planificación y ganan más tiempo para centrarse en la estrategia.
Diseñados para mejorar la agilidad y la resiliencia, los agentes de la cadena de suministro ayudan a acelerar la respuesta ante interrupciones, optimizar el inventario y agilizar la gestión de pedidos. Con integraciones incorporadas para IBM® Sterling, SAP, Oracle, Coupa y más, estos agentes ofrecen una eficiencia y un ahorro de costes cuantificables.
Los líderes del servicio de atención al cliente ahora pueden implementar agentes de IA para reducir los tiempos de resolución de casos, mejorar la experiencia del cliente y escalar el soporte sin aumentar los costes. Los agentes gestionan las consultas rutinarias, aportan conocimientos para los trabajos humanos del centro de contacto y automatizan los flujos de trabajo de back-end, lo que libera a los equipos humanos para que se centren en interacciones de mayor valor.
Este lanzamiento se basa en la visión de IBM de poner la IA al servicio de toda la empresa, combinando razonamiento, orquestación y ejecución en una plataforma unificada.
Con los flujos de trabajo agénticos y los agentes de dominio ahora en Orchestrate, las empresas tienen las herramientas para: