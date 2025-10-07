De la orquestación a los resultados: nuevos flujos de trabajo de agencia y agentes de dominio en IBM® watsonx Orchestrate

Las organizaciones agénticas de todos los sectores están pasando de la experimentación a la era de la IA agéntica, en la que los agentes inteligentes no solo responden a las solicitudes, sino que razonan, colaboran y actúan para ofrecer resultados reales.

Hoy nos complace anunciar nuevas capacidades de IBM watsonx Orchestrate que llevan la IA agéntica al siguiente nivel:

Agentic Workflows permite a los desarrolladores crear flujos de trabajo estandarizados y reutilizables que secuencian varios agentes y herramientas de forma coherente y fiable, por lo que ya no tienen que depender de scripts frágiles que se rompen al escalar.

La integración de Langflow con watsonx Orchestrate permite a los desarrolladores continuar construyendo agentes y flujos con un generador visual de arrastrar y soltar.

Agent Governance and Observability transforma la evaluación del agente en una experiencia de observabilidad completa, desde la fase previa a la implementación hasta la producción.

Para ampliar nuestro catálogo actual de agentes predefinidos en RR. HH., compras y ventas, lanzamos nuevos agentes predefinidos para Finanzas y Cadena de suministro con el fin de aportar una profunda experiencia en el sector y aceleradores para los retos empresariales habituales.

Los agentes de servicio de atención al cliente prediseñados ayudan a los clientes a resolver sus problemas de forma rápida y precisa por teléfono, chat o mensaje de texto.

Estas innovaciones permiten a las empresas moverse más rápido y con confianza, orquestar agentes inteligentes que sean tanto adaptables como responsables.