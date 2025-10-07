Inteligencia artificial

De la orquestación a los resultados: nuevos flujos de trabajo de agencia y agentes de dominio en IBM® watsonx Orchestrate

Publicado 10/07/2025

Orquestar la próxima ola de IA empresarial con cinco nuevas capacidades en IBM watsonx Orchestrate

Las organizaciones agénticas de todos los sectores están pasando de la experimentación a la era de la IA agéntica, en la que los agentes inteligentes no solo responden a las solicitudes, sino que razonan, colaboran y actúan para ofrecer resultados reales.

Hoy nos complace anunciar nuevas capacidades de IBM watsonx Orchestrate que llevan la IA agéntica al siguiente nivel:

  • Agentic Workflows permite a los desarrolladores crear flujos de trabajo estandarizados y reutilizables que secuencian varios agentes y herramientas de forma coherente y fiable, por lo que ya no tienen que depender de scripts frágiles que se rompen al escalar.
  • La integración de Langflow con watsonx Orchestrate permite a los desarrolladores continuar construyendo agentes y flujos con un generador visual de arrastrar y soltar.
  • Agent Governance and Observability transforma la evaluación del agente en una experiencia de observabilidad completa, desde la fase previa a la implementación hasta la producción.
  • Para ampliar nuestro catálogo actual de agentes predefinidos en RR. HH., compras y ventas, lanzamos nuevos agentes predefinidos para Finanzas y Cadena de suministro con el fin de aportar una profunda experiencia en el sector y aceleradores para los retos empresariales habituales.
  • Los agentes de servicio de atención al cliente prediseñados ayudan a los clientes a resolver sus problemas de forma rápida y precisa por teléfono, chat o mensaje de texto.

Estas innovaciones permiten a las empresas moverse más rápido y con confianza, orquestar agentes inteligentes que sean tanto adaptables como responsables.

Mejora de la confianza y el rendimiento para la orquestación agéntica

Orchestrate está diseñado para ser independiente de las herramientas y adaptable a cualquier entorno, lo que permite una implementación y gobierno escalables de los agentes de IA. Las herramientas de monitorización tradicionales a menudo se quedan cortas cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitorización, sino que también necesitan un ciclo de feedback para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas de IA modernos complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial.

Las nuevas capacidades de AgentOps en watsonx Orchestrate incluyen una capa integrada de observabilidad y gobierno que proporciona transparencia completa del ciclo de vida. Con la monitorización en tiempo real y los controles basados en políticas, AgentOps garantiza que los agentes se comporten de forma fiable y segura.

  • Agent Observability permite que los creadores de agentes tengan una visión holística de su entorno de agentes. Pueden monitorizar sin esfuerzo el uso, las tasas de éxito y las latencias, todo desde un panel de control unificado.
  • La capacidades de Agent Governance de watsonx Orchestrate proporcionan un marco sólido para la evaluación previa a la implementación de los agentes. Con el kit de desarrollo de agentes (ADK) o el creador de agentes no-code, los desarrolladores pueden evaluar a sus agentes en múltiples dimensiones, incluida la finalización del recorrido, la relevancia de las respuestas y la precisión de las llamadas a herramientas.
  • Orchestrate también admitirá la monitorización de la producción de los agentes de IA para garantizar que las barreras y políticas predefinidas se apliquen automáticamente, evitando problemas como los ataques de inyección de instrucción y el acceso a datos no autorizado.

Flujos de trabajo más inteligentes con Agentic Control

Los agentes de IA están diseñados para actuar de forma autónoma. Pero cuando la precisión, el cumplimiento y la repetibilidad son críticos, la autonomía necesita estructura. Ahí es donde entran en juego los flujos de trabajo agénticos de watsonx Orchestrate. Y con la integración de Langflow, los usuarios pueden diseñar, visualizar y gestionar flujos complejos que combinan:

  • Cadenas de herramientas predefinidas: garantizan que los sistemas correctos se utilicen en la secuencia correcta
  • Lógica condicional: guiar a los agentes con bifurcaciones, reintentos y puntos de control
  • Transparencia en la gestión de datos: controlar cómo se mueven las entradas y salidas a través de cada paso.

El resultado: flujos de trabajo son predecibles, auditables y reutilizables, lo que da a las organizaciones la confianza de que los procesos críticos se ejecutarán correctamente en todo momento.

Desde las aprobaciones financieras y las comprobaciones de cumplimiento hasta la gestión de excepciones de la cadena de suministro y el enrutamiento de casos de clientes, estos flujos estructurados garantizan que los agentes de IA ofrezcan una fiabilidad de nivel empresarial.

Agentes de dominio: IA creada para su negocio

Junto con los flujos de trabajo, presentamos el próximo conjunto de watsonx Domain Agents: sistemas multiagente prediseñados para abordar algunas de las funciones empresariales más complejas y de alto valor.

Agente financiero

Con la tecnología de IBM® Planning Analytics, los agentes financieros aceleran la planificación, la previsión y el análisis de escenarios, al mismo tiempo que automatizan tareas repetitivas como la asignación de presupuestos, las conciliaciones y la evaluación. Los CFO obtienen conocimiento más rápidamente, aceleran los ciclos de planificación y ganan más tiempo para centrarse en la estrategia.

Agentes de la cadena de suministro

Diseñados para mejorar la agilidad y la resiliencia, los agentes de la cadena de suministro ayudan a acelerar la respuesta ante interrupciones, optimizar el inventario y agilizar la gestión de pedidos. Con integraciones incorporadas para IBM® Sterling, SAP, Oracle, Coupa y más, estos agentes ofrecen una eficiencia y un ahorro de costes cuantificables.

Agente del servicio de atención al cliente

Los líderes del servicio de atención al cliente ahora pueden implementar agentes de IA para reducir los tiempos de resolución de casos, mejorar la experiencia del cliente y escalar el soporte sin aumentar los costes. Los agentes gestionan las consultas rutinarias, aportan conocimientos para los trabajos humanos del centro de contacto y automatizan los flujos de trabajo de back-end, lo que libera a los equipos humanos para que se centren en interacciones de mayor valor.

Por qué es importante

  • Para los líderes financieros: el 79 % de los CFO afirman que están acelerando la transformación de la IA, pero la fiabilidad y el gobierno siguen siendo obstáculos. Orchestrate aporta una automatización responsable y transparente a la función financiera.
  • Para los líderes de la cadena de suministro: el 62 % informan que la IA agéntica acelera la velocidad de la acción, y el 76 % ven una mejora de la eficiencia de los procesos. Orchestrate proporciona resiliencia y agilidad a escala.
  • Para los líderes del servicio de atención al cliente: con las expectativas de los clientes en su punto más alto, los agentes de atención impulsados por IA ayudan a las organizaciones a ofrecer un servicio más rápido y personalizado al tiempo que reducen los costes operativos.

¿Qué es lo siguiente?

Este lanzamiento se basa en la visión de IBM de poner la IA al servicio de toda la empresa, combinando razonamiento, orquestación y ejecución en una plataforma unificada.

Con los flujos de trabajo agénticos y los agentes de dominio ahora en Orchestrate, las empresas tienen las herramientas para:

  • Escalar la IA más rápido, con agentes y flujos prediseñados
  • Personalizarlos para su negocio utilizando herramientas no-code y pro-code
  • Gobernar los sistemas agénticos con transparencia y seguridad de nivel empresarial

