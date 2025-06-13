Desde su introducción, el modelo Bring Your Own License (BYOL) para Amazon RDS for Db2 se ha limitado a IBM Db2 Advanced Edition e IBM® Db2 Standard Edition con licencias basadas en VPC.

A efectos del recuento de VPC para los complementos, al implementar la capacidad total de vCPU de la instancia, IBM considerará 70 PVU = 1 VPC = 1 núcleo físico = 2 vCPU para todas las instancias EC2 que hayan publicado su recuento de núcleos físicos en la página EC2 “Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type”, donde el recuento de vCPU es el doble de los núcleos físicos (lo que significa que el grado de hiperprocesamiento/multiprocesamiento simultáneo (SMT) está establecido en (2). Consulte Núcleos de CPU y subprocesos por núcleo de CPU por tipo de instancia.

La introducción de estos complementos refleja el compromiso continuo de IBM para ofrecer opciones de licencia flexibles y listas para la nube que protegen y amplían sus inversiones existentes en Db2.