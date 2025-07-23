Observabilidad de la red con IBM® SevOne 8.0: un imperativo estratégico en la era de la complejidad

SevOne 8.0 introduce una serie de características innovadoras adaptadas a las necesidades de la empresa:

Recopilación de registros de flujo de AWS

Los registros de flujo son una mina de oro de conocimiento. En Private Preview, SevOne 8.0 añade soporte para recopilar registros de flujo de AWS VPC y Transit Gateway (TGW), lo que permite a los equipos detectar anomalías, analizar el comportamiento del tráfico e investigar eventos de seguridad con una visibilidad completa de los servicios cloud, las zonas de disponibilidad y las cargas de trabajo.

Capacidades mejoradas en Data Insight

Con el filtrado inteligente de flujos, los equipos ahora pueden profundizar en patrones de tráfico específicos de la aplicación. Ya sea para aislar aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, realizar un seguimiento de la degradación del nivel de servicio o analizar el comportamiento a nivel de protocolo, SevOne proporciona el contexto necesario para resolver los problemas de forma más rápida e inteligente. Las nuevas incorporaciones, como las páginas Alert Policy Manager y Cluster Manager en Data Insight (DI), mejoran aún más el control y la visibilidad. Estas capacidades ahora se ofrecen con un aspecto renovado que mejora la usabilidad y optimiza la experiencia del usuario.

Monitorización de SD-WAN ampliado

Con soporte para Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN y HPE Aruba SD-WAN (anteriormente SilverPeak), SevOne 8.0 elimina los puntos ciegos en el tráfico enrutado a través de SD-WAN Los equipos de NetOps ahora pueden obtener una visibilidad completa del estado de los túneles, la latencia, las pérdidas, el jitter y la experiencia de las aplicaciones en toda la WAN. Esto permite una identificación más rápida de la causa raíz, un mejor cumplimiento de los SLA y experiencias fluidas para el usuario final, incluso en redes geográficamente dispersas.

Flujos de trabajo de integración optimizados

SevOne 8.0 agiliza los flujos de trabajo de integraciones al incluir widgets de Wi-Fi como parte de las compilaciones base de Data Insight, lo que reduce los pasos manuales y acelera el tiempo de obtención de conocimiento para la monitorización de Wi-Fi. Además, se han realizado varias mejoras en todos los complementos de IBM SevOne para tener un proceso más ágil, de modo que un usuario pueda pasar de la integración a los conocimientos en cuestión de minutos. Aunque la creación de informes sigue siendo flexible, estas mejoras simplifican la configuración inicial y mejoran la eficiencia general del flujo de trabajo.

Monitorización ampliada de Google Cloud Platform (GCP)

A medida que las empresas adoptan Google Cloud Platform (GCP) para sus cargas de trabajo, la observabilidad se vuelve crítico. SevOne 8.0 introduce una observabilidad profunda para GKE (Google Kubernetes Engine) y GCP Load Balancers, lo que brinda a los equipos una visibilidad unificada del estado del clúster y conocimientos sobre sus balanceadores de carga regionales, globales o de diferentes tipos de red.