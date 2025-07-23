Observabilidad de la red con IBM® SevOne 8.0: un imperativo estratégico en la era de la complejidad

24 de julio de 2025
A medida que las empresas compiten por ofrecer experiencias fluidas y servicios resilientes, los equipos de operaciones de red (NetOps) se ven sometidos a una presión cada vez mayor. El desafío ya no es solo el tiempo de actividad, es el rendimiento, el contexto, la capacidad de respuesta y la escala en una combinación de sistemas heredados y arquitecturas modernas y distribuidas como una combinación. Y en el centro de esta transformación se encuentra una pregunta aparentemente sencilla: ¿sabes lo que está pasando en tu red?
Con el lanzamiento de IBM SevOne 8.0, respondemos a esa pregunta con confianza y con acción. Esta versión es una piedra angular para las empresas que ven la observabilidad no solo como una necesidad de TI, sino como un facilitador empresarial.
En la última década, las redes han evolucionado de activos físicos a ecosistemas inteligentes definidos por software. Las aplicaciones se ejecutan en nubes públicas, atraviesan redes SD-WAN y se implementan a través de clústeres de contenedores que se escalan en milisegundos. El antiguo paradigma de monitorización (umbrales estáticos, datos aislados, correlación manual) ya no es sostenible.
Las redes actuales exigen observabilidad: una comprensión continua, contextual y que se puede ejecutar de lo que sucede en toda la cadena de entrega digital. Y, sin embargo, muchas organizaciones siguen confiando en herramientas fragmentadas y conocimientos tribales para interpretar los problemas de rendimiento. Esto conduce a interrupciones prolongadas, incumplimiento de SLA y, en última instancia, pérdida de ingresos.
La empresa del mañana no puede permitirse ese riesgo. La observabilidad de la red debe evolucionar para satisfacer las necesidades de las arquitecturas altamente distribuidas, infundidas con IA y en tiempo real.
IBM SevOne 8.0 está diseñado para ayudar a los equipos de NetOps a recuperar el control en un panorama caótico. Proporciona la claridad, la velocidad y el conocimiento necesarios para operar la infraestructura moderna con confianza.
Esto es lo que hace de SevOne 8.0 un salto estratégico:
Estas capacidades no son solo mejoras técnicas, sino que facilitan la agilidad empresarial. En un mundo en el que cada milisegundo cuenta, la capacidad de ver, comprender y actuar en función del comportamiento de la red puede marcar la diferencia entre estar a la vanguardia o quedarse atrás.
SevOne 8.0 introduce una serie de características innovadoras adaptadas a las necesidades de la empresa:
Recopilación de registros de flujo de AWS
Los registros de flujo son una mina de oro de conocimiento. En Private Preview, SevOne 8.0 añade soporte para recopilar registros de flujo de AWS VPC y Transit Gateway (TGW), lo que permite a los equipos detectar anomalías, analizar el comportamiento del tráfico e investigar eventos de seguridad con una visibilidad completa de los servicios cloud, las zonas de disponibilidad y las cargas de trabajo.
Capacidades mejoradas en Data Insight
Con el filtrado inteligente de flujos, los equipos ahora pueden profundizar en patrones de tráfico específicos de la aplicación. Ya sea para aislar aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, realizar un seguimiento de la degradación del nivel de servicio o analizar el comportamiento a nivel de protocolo, SevOne proporciona el contexto necesario para resolver los problemas de forma más rápida e inteligente. Las nuevas incorporaciones, como las páginas Alert Policy Manager y Cluster Manager en Data Insight (DI), mejoran aún más el control y la visibilidad. Estas capacidades ahora se ofrecen con un aspecto renovado que mejora la usabilidad y optimiza la experiencia del usuario.
Monitorización de SD-WAN ampliado
Con soporte para Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN y HPE Aruba SD-WAN (anteriormente SilverPeak), SevOne 8.0 elimina los puntos ciegos en el tráfico enrutado a través de SD-WAN Los equipos de NetOps ahora pueden obtener una visibilidad completa del estado de los túneles, la latencia, las pérdidas, el jitter y la experiencia de las aplicaciones en toda la WAN. Esto permite una identificación más rápida de la causa raíz, un mejor cumplimiento de los SLA y experiencias fluidas para el usuario final, incluso en redes geográficamente dispersas.
Flujos de trabajo de integración optimizados
SevOne 8.0 agiliza los flujos de trabajo de integraciones al incluir widgets de Wi-Fi como parte de las compilaciones base de Data Insight, lo que reduce los pasos manuales y acelera el tiempo de obtención de conocimiento para la monitorización de Wi-Fi. Además, se han realizado varias mejoras en todos los complementos de IBM SevOne para tener un proceso más ágil, de modo que un usuario pueda pasar de la integración a los conocimientos en cuestión de minutos. Aunque la creación de informes sigue siendo flexible, estas mejoras simplifican la configuración inicial y mejoran la eficiencia general del flujo de trabajo.
Monitorización ampliada de Google Cloud Platform (GCP)
A medida que las empresas adoptan Google Cloud Platform (GCP) para sus cargas de trabajo, la observabilidad se vuelve crítico. SevOne 8.0 introduce una observabilidad profunda para GKE (Google Kubernetes Engine) y GCP Load Balancers, lo que brinda a los equipos una visibilidad unificada del estado del clúster y conocimientos sobre sus balanceadores de carga regionales, globales o de diferentes tipos de red.
Es tentador ver la observabilidad de la red como una preocupación de los equipos de operaciones. Pero en verdad, es un imperativo en toda la empresa. El tiempo de inactividad, la latencia y las malas experiencias pueden afectar directamente a la reputación de la marca, la fidelización de clientes y los ingresos.
Considere esto: el coste medio de una interrupción crítica de una aplicación es asombroso. Pero más allá de la pérdida financiera inmediata, hay daños a la reputación a largo plazo, un aumento de la rotación y la pérdida de confianza del mercado.
SevOne 8.0 permite a las organizaciones mitigar estos riesgos de forma proactiva, no reactiva. Crea un modelo operativo dinámico en el que los problemas se detectan antes de que los usuarios se vean afectados, los equipos colaboran a través de conocimientos compartidos y la red se convierte en una palanca para la innovación en lugar de un cuello de botella.
El santo grial de las operaciones empresariales es la autonomía: sistemas que pueden autodiagnosticarse, autorrepararse y autooptimizarse. Aunque esta visión sigue estando en el horizonte, SevOne 8.0 nos acerca un paso decisivo.
Gracias al establecimiento inteligente de valores de referencia, la detección de anomalías y las alertas de bucle cerrado, los equipos pueden liberarse de los diagnósticos repetitivos y centrarse en tareas de mayor valor. Las API permiten flujos de trabajo automatizados de gestión de servicios de TI (ITSM). El soporte integrado para mapas de servicio y LiveMaps permite una toma de decisiones visual y en tiempo real.
Juntas, estas capacidades permiten a las empresas escalar la observabilidad a medida que escalan la infraestructura, sin escalar el coste ni la complejidad.
SevOne proporciona inteligencia de red a algunas de las organizaciones más grandes y complejas del mundo, entre las que se incluyen bancos internacionales, líderes en telecomunicaciones y proveedores de servicios de primer nivel. Estos clientes no solo necesitan paneles de control, sino también soluciones que sean resilientes, extensibles y creadas para operaciones en tiempo real a escala.
SevOne 8.0 continúa este legado con una arquitectura que admite la recopilación de grandes volúmenes de datos, la integración flexible de API y un rendimiento reforzado en el borde, el núcleo y la nube.
La adquisición de Pliant por parte de IBM refuerza aún más su capacidad para combinar la observabilidad con la automatización low-code, creando una plataforma unificada para la inteligencia de infraestructura digital.
El 24 de julio de 2025, IBM SevOne 8.0 estará disponible de forma general. Esto no solo marca el lanzamiento de un producto, sino un hito en el camino hacia la infraestructura inteligente.
IBM invita a los líderes empresariales, arquitectos y operadores a explorar lo que es posible con la observabilidad proactiva, contextual y automatizada.
