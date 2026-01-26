Native Cloud Object Storage (NCOS) amplía la jerarquía de almacenamiento híbrido de Netezza al permitirle crear tablas directamente en el almacenamiento de objetos en la nube, para que pueda aprovechar una capacidad prácticamente ilimitada y, al mismo tiempo, cumplir las expectativas de precio/rendimiento que exigen sus cargas de trabajo analíticas.

Los datos con uso intensivo de almacenamiento o más fríos pueden residir en un almacenamiento de objetos rentable, mientras que las cargas de trabajo sensibles al rendimiento continúan beneficiándose del almacenamiento en bloque de alto rendimiento bajo la misma experiencia familiar de Netezza. Las aplicaciones existentes creadas para el almacenamiento en bloques pueden funcionar con el almacenamiento de objetos sin necesidad de realizar cambios en su código o configuración.

NCOS está diseñado para ser invisible, gestionando toda la complejidad bajo el capó para que sus profesionales de datos puedan centrarse en el análisis, no en la infraestructura.