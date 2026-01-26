IBM® Netezza acaba de lanzar Native Cloud Object Storage (NCOS) como producto disponible de forma generalizada tanto en AWS como en Azure, lo que ofrece a los equipos de análisis de datos la capacidad de escalar de forma rentable, al tiempo que se mantiene un alto rendimiento y un buen gobierno.
Native Cloud Object Storage (NCOS) amplía la jerarquía de almacenamiento híbrido de Netezza al permitirle crear tablas directamente en el almacenamiento de objetos en la nube, para que pueda aprovechar una capacidad prácticamente ilimitada y, al mismo tiempo, cumplir las expectativas de precio/rendimiento que exigen sus cargas de trabajo analíticas.
Los datos con uso intensivo de almacenamiento o más fríos pueden residir en un almacenamiento de objetos rentable, mientras que las cargas de trabajo sensibles al rendimiento continúan beneficiándose del almacenamiento en bloque de alto rendimiento bajo la misma experiencia familiar de Netezza. Las aplicaciones existentes creadas para el almacenamiento en bloques pueden funcionar con el almacenamiento de objetos sin necesidad de realizar cambios en su código o configuración.
NCOS está diseñado para ser invisible, gestionando toda la complejidad bajo el capó para que sus profesionales de datos puedan centrarse en el análisis, no en la infraestructura.
Las cifras hablan por sí solas: los costes de almacenamiento son entre 5 y 15 veces más baratos que el almacenamiento en bloque1.
Mediante técnicas avanzadas como el almacenamiento en caché de alto rendimiento y las escrituras por lotes optimizadas, Netezza reduce drásticamente los costes de la API de almacenamiento de objetos, con los que luchan los almacenes de datos en la nube tradicionales. Disfrute de las ventajas económicas del almacenamiento de objetos en la nube sin sorpresas desagradables en la factura.
Las pruebas internas realizadas con diversas cargas de trabajo (consultas de solo lectura, análisis mixtos, operaciones con uso intensivo de escritura y escenarios multiusuario simultáneos) demuestran que el almacenamiento de objetos ofrece un rendimiento comparable al del almacenamiento en bloques, al tiempo que reduce de forma constante el coste total de propiedad.
En otras palabras, no se cambia velocidad por ahorro; obtendrá ambas cosas.
Uno de los mayores inconvenientes de los precios del almacenamiento en la nube es su imprevisibilidad. NCOS resuelve esto con una facturación transparente y basada en el uso vinculada directamente a lo que realmente utiliza: volumen de datos y llamadas a la API. Sin cargos ocultos. Sin cargos sorpresa. Solo costes claros y predecibles que pueda prever y controlar.
Los DBA también tienen un control granular. Utilice la nueva palabra clave storagetype para establecer políticas de almacenamiento a nivel de tabla, base de datos, sesión o global. ¿Quiere esta tabla en almacenamiento rápido en bloques? Un comando. ¿Listo para archivar esos datos de hace un año en el almacenamiento de objetos? Igual de simple. A medida que sus datos crecen y los patrones de acceso cambian, su estrategia de almacenamiento puede evolucionar con ellos.
La herramienta de migración single-push de Netezza, nz_migrate, hace que la transición del almacenamiento en bloques al almacenamiento en objetos sea rápida y sencilla. Combinado con modificación sin código y compatibilidad total con SQL, el camino hacia una estrategia de almacenamiento híbrido es fluido y no disruptivo.
NCOS está profundamente integrado en el motor de almacenamiento de Netezza, lo que ofrece un rendimiento que se siente local incluso cuando sus datos residen en la nube. Una caché local especialmente diseñada mantiene los datos más utilizados cerca del procesador, mientras que la gestión automatizada del ciclo de vida limpia los objetos obsoletos en segundo plano.
Con el crecimiento de los datos superando los presupuestos y la aceleración de los mandatos de la nube, las organizaciones necesitan una forma de reducir los costes de almacenamiento y modernizarse sin sacrificar el rendimiento ni obligar a los equipos a volver a aprender su pila de análisis, que es precisamente lo que permite NCOS.
NCOS está listo para la producción en las dos principales plataformas en la nube. Tanto si desea reducir los costes de almacenamiento, habilitar una escalabilidad casi ilimitada o crear una plataforma de análisis más flexible y preparada para el futuro, ha llegado el momento de actuar.
Comience poco a poco: lleve las cargas de trabajo seleccionadas al almacenamiento de objetos, perfeccione su estrategia de almacenamiento con storagetype y desbloquee la economía preparada para la nube, todo ello manteniendo la base de datos Netezza y las herramientas que sus equipos ya conocen y en las que confían.
Para explorar cómo NCOS puede funcionar con su entorno Netezza existente, póngase en contacto con su representante de ventas de IBM o con un IBM Business Partner para iniciar una prueba piloto.
1 Esta cifra se basa en una evaluación comparativa interna.