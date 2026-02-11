Netezza en 2026: impulsar el futuro del análisis empresarial

Nuestras continuas inversiones en ingeniería, innovación en la hoja de ruta e integración de ecosistemas híbridos reflejan el enfoque de IBM en ofrecer un motor de análisis potente y preparado para el futuro.
Netezza aporta simplicidad, velocidad y fiabilidad en todos los modelos de implementación, desde la nube gestionada hasta BYOC, dispositivos on-premises y solo software, para que las organizaciones puedan ejecutar análisis donde tenga más sentido para su negocio. En los últimos años, ese compromiso ha impulsado uno de los ciclos de innovación más importantes de la historia de Netezza.
De cara al 2026, nuestra inversión en el producto no solo continúa, sino que se acelera en la nube, en las instalaciones, híbrida, gobierno, seguridad y cargas de trabajo impulsadas por IA.
Los últimos años han sido transformadores para la forma en que los clientes implementan y consumen Netezza.
El principio de 2024 marcó la expansión de nuestras ofertas NPSaaS totalmente gestionadas en AWS y Azure, con escalado elástico, compatibilidad con IAM/SAML/OIDC, una observabilidad más rica y precios de pago por uso que abrieron la puerta a un tiempo de obtención de valor más rápido y una carga operativa significativamente menor.
Seguimos ampliando las opciones de implementación con las opciones Bring Your Own Cloud (BYOC), primero en AWS y luego en Azure, lo que permite a los clientes ejecutar Netezza directamente dentro de sus propias VPC utilizando su gasto comprometido en la nube, al tiempo que mantienen sus límites de seguridad y red preferidos.
Al mismo tiempo, ampliamos la huella de Netezza mucho más allá de SaaS. El dispositivo on-premises Barracuda de última generación alcanzó su disponibilidad general en 2025, ofreciendo un mayor rendimiento, rutas de migración fluidas desde Hammerhead y la capacidad de modernizarse al ritmo del cliente. Y con el lanzamiento de nuestra opción de solo software, las organizaciones ahora pueden ejecutar Netezza en su propio hardware x86 o en entornos OpenShift, incluso admitiendo implementaciones totalmente aisladas cuando sea necesario.
Juntos, estos avances ofrecen a los clientes total libertad para elegir el modelo de implementación que mejor se adapte a su arquitectura y a sus necesidades normativas.
Además de la elección de implementación, hemos continuado mejorando el motor central de Netezza.
Introdujimos capacidades nativas de almacenamiento de objetos en la nube que separan la computación y el almacenamiento para las huellas de la nube, lo que permite alcanzar nuevos niveles de eficiencia de almacenamiento a gran escala. Profundizamos en la integración con formatos de tabla abiertos mediante la compatibilidad con Apache Iceberg, añadimos Time Travel para el control de versiones históricas y proporcionamos una gestión unificada de metadatos que simplifica las arquitecturas híbridas de lakehouse. Las mejoras en nuestras integraciones de watsonx.data ampliaron aún más la conectividad del ecosistema, incluida la compatibilidad con Hadoop/Hive con Kerberos y optimizaciones de rendimiento más ricas.
También introdujimos innovaciones que hacen que las operaciones sean más fáciles y más inteligentes, como Netezza Database Assistant con IA. Al permitir la resolución de problemas en lenguaje natural, la recuperación de métricas y el conocimiento de la configuración, los administradores de bases de datos pueden resolver los problemas más rápidamente sin tener que buscar en registros o documentación.
Las mejoras en la monitorización, las alertas y la replicación, junto con los principales hitos de seguridad, como las certificaciones HIPAA-Ready y SOC 2 Tipo 2, subrayan nuestro enfoque en la fiabilidad y la confianza.
Nuestros planes para 2026 se basan en el impulso de los últimos años con inversiones centradas en implementaciones en la nube, on-premises e híbridas. Estamos planeando ampliar la cobertura multinube de Netezza con soporte BYOC para Google Cloud Platform, ofreciendo a los clientes otra opción para ejecutar Netezza dentro de sus propios entornos de nube.
On-premises, se prevé que el dispositivo Barracuda incorpore almacenamiento nativo de objetos con almacenamiento por niveles para una retención más económica, junto con actualizaciones modulares y expansión de nodos in situ para simplificar el escalado y el mantenimiento. En la nube, se prevé que NPSaaS y BYOC en AWS evolucionen hacia una arquitectura de almacenamiento de objetos pura, diseñada para mejorar el coste total de propiedad y admitir análisis a mayor escala. Se espera que estas actualizaciones se complementen con una recuperación ante desastres mejorada, mayor disponibilidad y mayor escalabilidad.
También planeamos ampliar la interoperabilidad de Netezza a través de integraciones como el catálogo REST de Iceberg en Azure, Unity Catalog y la conectividad con AWS Glue y Azure Purview, lo que hace que el gobierno híbrido y la gestión de metadatos estén más unificados. Se planifican actualizaciones adicionales de extensibilidad para soportar el procesamiento de texto no estructurado y modelos personalizados de ML dentro del motor.
En todos los modelos de implementación, también tenemos previsto actualizar la plataforma a RHEL 9 y ampliar la cobertura SOC 2 Tipo 2, reforzando así nuestro compromiso con la seguridad y la excelencia operativa.
La evolución de Netezza refleja las necesidades de nuestros clientes: arquitecturas híbridas, flexibilidad multinube, formatos abiertos, colaboración gobernada, automatización y cargas de trabajo preparadas para la IA. Las inversiones que hemos realizado, y seguimos realizando, están diseñadas para garantizar que Netezza siga siendo un motor de simplicidad, rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
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