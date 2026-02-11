Netezza en 2026: impulsar el futuro del análisis empresarial

Los últimos años han sido transformadores para la forma en que los clientes implementan y consumen Netezza.

El principio de 2024 marcó la expansión de nuestras ofertas NPSaaS totalmente gestionadas en AWS y Azure, con escalado elástico, compatibilidad con IAM/SAML/OIDC, una observabilidad más rica y precios de pago por uso que abrieron la puerta a un tiempo de obtención de valor más rápido y una carga operativa significativamente menor.

Seguimos ampliando las opciones de implementación con las opciones Bring Your Own Cloud (BYOC), primero en AWS y luego en Azure, lo que permite a los clientes ejecutar Netezza directamente dentro de sus propias VPC utilizando su gasto comprometido en la nube, al tiempo que mantienen sus límites de seguridad y red preferidos.

Al mismo tiempo, ampliamos la huella de Netezza mucho más allá de SaaS. El dispositivo on-premises Barracuda de última generación alcanzó su disponibilidad general en 2025, ofreciendo un mayor rendimiento, rutas de migración fluidas desde Hammerhead y la capacidad de modernizarse al ritmo del cliente. Y con el lanzamiento de nuestra opción de solo software, las organizaciones ahora pueden ejecutar Netezza en su propio hardware x86 o en entornos OpenShift, incluso admitiendo implementaciones totalmente aisladas cuando sea necesario.

Juntos, estos avances ofrecen a los clientes total libertad para elegir el modelo de implementación que mejor se adapte a su arquitectura y a sus necesidades normativas.