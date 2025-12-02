Mistral Large 3 ya está disponible en IBM® watsonx

Hoy nos complace anunciar que Mistral Large 3, el modelo fundacional multimodal de última generación de Mistral AI, ya está disponible en IBM watsonx.ai. Como partner de lanzamiento, IBM lleva este modelo de peso abierto de próxima generación a los clientes en el momento de su lanzamiento, continuando con nuestro compromiso de expandir la IA segura, abierta y preparada para la empresa en todo el ecosistema.

Mistral Large 3 es un modelo de uso general con licencia Apache 2.0 que presenta una arquitectura granular de Mixture of Experts con 41 000 millones de parámetros activos y 675 000 millones de parámetros totales. Ofrece un rendimiento a nivel frontera de contexto largo de hasta 256 000 tokens, seguimiento fiable de instrucciones, razonamiento multimodal entre texto e imágenes, y un comportamiento consistente entre dominios adecuado para cargas de trabajo exigentes.