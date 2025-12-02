Mistral Large 3 ya está disponible en IBM® watsonx
Combinación de la innovación creada por IBM con colaboraciones estratégicas que aceleran los resultados de los clientes y mejoran la diferenciación de los productos.
Hoy nos complace anunciar que Mistral Large 3, el modelo fundacional multimodal de última generación de Mistral AI, ya está disponible en IBM watsonx.ai. Como partner de lanzamiento, IBM lleva este modelo de peso abierto de próxima generación a los clientes en el momento de su lanzamiento, continuando con nuestro compromiso de expandir la IA segura, abierta y preparada para la empresa en todo el ecosistema.
Mistral Large 3 es un modelo de uso general con licencia Apache 2.0 que presenta una arquitectura granular de Mixture of Experts con 41 000 millones de parámetros activos y 675 000 millones de parámetros totales. Ofrece un rendimiento a nivel frontera de contexto largo de hasta 256 000 tokens, seguimiento fiable de instrucciones, razonamiento multimodal entre texto e imágenes, y un comportamiento consistente entre dominios adecuado para cargas de trabajo exigentes.
Con su escala, eficiencia y sólida comprensión a largo plazo, Mistral Large 3 permite una amplia gama de aplicaciones de alto valor, que incluyen:
Para los clientes que operan en el edge o requieren implementaciones locales ligeras, IBM también ofrecerá la serie Ministral 3 (modelos 3B, 8B y 14B) en variantes base, de instrucción y de razonamiento, todas ellas multimodales y con licencia Apache 2.0.
Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) estará disponible en una configuración multiusuario en nuestro centro de datos de Dallas, con implementaciones bajo demanda disponibles en los sitios globales de IBM en Dallas, Frankfurt, Sydney y Toronto.
IBM, recientemente nombrada líder en el Magic Quadrant de Gartner 2025 para plataformas de ciencia de datos y machine learning, ha demostrado continuamente su fortaleza en la entrega de IA flexible y preparada para la empresa. A través de watsonx.ai, creado sobre Red Hat OpenShift, las organizaciones obtienen una colección unificada de marcos, modelos, herramientas y opciones de implementación de código abierto y propietarios, permitiendo a los equipos trabajar donde están sus datos sin vendor lock-in.
Este enfoque abierto y modular ofrece a las empresas la libertad y la escalabilidad que necesitan para elegir el modelo que mejor optimice costes y rendimiento para satisfacer sus necesidades de negocio, pasando de manera fluida de la experimentación a la producción y acelerando los resultados reales de la IA.
Este anuncio se basa en la creciente colaboración IBM–Mistral y subraya nuestra creencia compartida de que los modelos abiertos aceleran la innovación empresarial. IBM está ampliando aún más su estrategia abierta y multimodelo con Mistral, lo que permite a los clientes de todo el mundo, y especialmente de Europa, beneficiarse del beneficio combinado de IBM, Mistral AI y la plataforma watsonx para crear, implementar y escalar la IA generativa de forma eficiente, flexible y responsable.
Nuestra asociación con Mistral, y la disponibilidad de sus modelos de mayor rendimiento dentro de la cartera de watsonx, fortalece nuestra estrategia de modelos al combinar la innovación creada por IBM con colaboraciones estratégicas que aceleran los resultados de los clientes y mejoran la diferenciación de productos. Este enfoque mantiene a IBM a la vanguardia de la IA empresarial, aprovechando lo mejor de la innovación y el código abierto de los partners, a la vez que ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir entre un amplio catálogo de modelos fundacionales para maximizar la productividad.
Cree su próxima aplicación de IA con Mistral Large 3