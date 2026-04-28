Maximo Application Suite obtiene la autorización FedRAMP

IBM continúa ampliando las capacidades de gestión del ciclo de vida de los activos para las agencias federales y la solución segura de gestión del ciclo de vida de los activos para el mercado federal.
IBM Maximo Application Suite as a Service para el gobierno ha logrado la autorización moderada de FedRAMP, lo que permite a las agencias federales gestionar de forma segura los activos y las instalaciones de misión crítica en la nube.
Este hito amplía el portfolio de soluciones de gobierno de confianza de IBM y extiende las capacidades de nube segura a toda la Maximo Application Suite.
Las agencias federales son responsables de la gestión de complejos portfolios de instalaciones, sistemas de infraestructuras y equipos operativos. Al mismo tiempo, muchas organizaciones están abordando el creciente retraso en el mantenimiento diferido, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de rigurosos requisitos de ciberseguridad.
Mientras las agencias trabajan para mantener estos activos, las inversiones federales recientes subrayan tanto la urgencia del desafío como la magnitud de las oportunidades. La Ley de Asignaciones para la Construcción Militar, Asuntos de los Veteranos (VA) y Agencias Relacionadas para el año fiscal 2026 incluye más de 133 000 millones de dólares en financiación discrecional para apoyar los programas de construcción, mantenimiento y mantenimiento de las instalaciones.
Los detalles adicionales de las inversiones incluyen:
A medida que las agencias se enfrentan a una convergencia de presiones, los activos siguen envejeciendo, los retrasos en el mantenimiento crecen y las expectativas de ciberseguridad aumentan. Abordar estos retos no solo requiere financiación, sino también tecnologías seguras que ayuden a los organismos a gestionar los activos de forma más eficaz.
IBM continúa ampliando las capacidades de gestión del ciclo de vida de los activos para las agencias federales. Estas inversiones se basan en las soluciones ya compatibles con FedRAMP, entre las que se incluyen Maximo EAM y TRIRIGA (ahora Maximo Real Estate and Facilities).
Esta autorización moderada de FedRAMP proporciona una base segura para la adopción federal. Las agencias pueden empezar a utilizar las capacidades aprobadas de Maximo inmediatamente y añadir aplicaciones adicionales a medida que avanza la autorización. Al mismo tiempo, seguimos trabajando para obtener niveles de autorización FedRAMP más elevados con el paso del tiempo.
Maximo Application Suite as a Service for Government ofrece una experiencia de usuario mejorada que facilita el trabajo de los equipos de operaciones y mantenimiento, y permite una gestión más proactiva de los activos y las instalaciones.
La solución incluye:
Cumplimiento normativo federal (FIPS, FISMA, FedRAMP): se están llevando a cabo proyectos de preparación para Monitor, Health, Predict, Visual Inspection y otros complementos de Maximo Application Suite.
A medida que las agencias confían cada vez más en las tecnologías en la nube para mejorar la visibilidad operativa y la toma de decisiones, la garantía de seguridad se convierte en algo esencial. FedRAMP proporciona un marco estandarizado para evaluar y autorizar los servicios en la nube utilizados por las agencias federales.
Al establecer requisitos de seguridad coherentes en todo el gobierno, FedRAMP reduce la duplicación en las evaluaciones de seguridad al tiempo que garantiza que las soluciones en la nube cumplen las normas federales de ciberseguridad.
Las principales capacidades de seguridad incluyen:
Para las organizaciones responsables de instalaciones complejas, infraestructuras y portfolios de equipos, las plataformas seguras de gestión de activos desempeñan un papel esencial en el apoyo al sostenimiento de las instalaciones y a la preparación para la misión.
1. Reducir el riesgo del mantenimiento diferido
El mantenimiento diferido sigue creciendo en instalaciones federales y sistemas operativos. La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) informó que, a marzo de 2025, el retraso en el mantenimiento programado superaba los 17 000 millones de dólares. El envejecimiento de las infraestructuras aumenta el riesgo de averías en los equipos, incidentes de seguridad e interrupciones del servicio. Maximo Application Suite proporciona visibilidad de las condiciones de los activos y las necesidades de mantenimiento, lo que ayuda a las agencias a detectar problemas antes y dirección antes de que se produzcan fallos.
2. Demostrar responsabilidad por las inversiones federales
Los programas de financiación federal exigen que las agencias demuestren resultados mensurables y una administración responsable de los recursos públicos. La gestión de activos basada en datos permite a las organizaciones realizar un seguimiento del rendimiento de los activos, priorizar las actividades de mantenimiento y alinear las estrategias de mantenimiento con los mandatos de financiación y los requisitos de supervisión.
3. Mejorar la fiabilidad de las operaciones de misión crítica
La preparación operativa depende de una infraestructura fiable. Desde los sistemas sanitarios hasta los equipos operativos, los fallos pueden interrumpir la prestación de la misión y los servicios públicos. La mejora de la visibilidad del rendimiento de los activos y de los programas de mantenimiento permite a los organismos aumentar el tiempo de actividad de las instalaciones y equipos de misión crítica.
4. Reducir los costes del ciclo de vida manteniendo el cumplimiento de las normas de seguridad
Abordar el mantenimiento diferido desde el principio ayuda a las agencias a evitar el aumento de los costes de reparación y a reducir las ineficiencias operativas. Las plataformas en la nube seguras también facilitan el cumplimiento normativo al incorporar controles de seguridad que se ajustan a los requisitos federales en materia de ciberseguridad.
Con la autorización "Moderate" de FedRAMP, las agencias pueden utilizar Maximo Application Suite SaaS a través de un proveedor de servicios federal de confianza. La solución permite a las organizaciones ir más allá de la gestión de activos empresariales tradicional al combinar la gestión del ciclo de vida de los activos, el análisis predictivo y las perspectivas operativas. Al integrar los datos de los sistemas de las instalaciones, los equipos operativos y los entornos de TI, los organismos obtienen una visión unificada del rendimiento de los activos.
Los análisis avanzados ayudan a los equipos a anticipar los fallos antes, priorizar las inversiones en mantenimiento y mejorar la fiabilidad de los activos de misión crítica.
Las agencias federales están entrando en una nueva etapa en la gestión de instalaciones, mantenimiento y ciclo de vida de los activos: una etapa que combina inteligencia operativa, plataformas en la nube seguras y la toma de decisiones basada en datos. A medida que las agencias continúan abordando el mantenimiento diferido, el mantenimiento de instalaciones envejecidas y el fortalecimiento de la resiliencia operativa, las plataformas de confianza desempeñarán un papel esencial para ayudarles a gestionar activos de misión crítica y ofrecer servicios fiables al público.
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