Maximo Application Suite obtiene la autorización FedRAMP

Para las organizaciones responsables de instalaciones complejas, infraestructuras y portfolios de equipos, las plataformas seguras de gestión de activos desempeñan un papel esencial en el apoyo al sostenimiento de las instalaciones y a la preparación para la misión.

1. Reducir el riesgo del mantenimiento diferido

El mantenimiento diferido sigue creciendo en instalaciones federales y sistemas operativos. La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) informó que, a marzo de 2025, el retraso en el mantenimiento programado superaba los 17 000 millones de dólares. El envejecimiento de las infraestructuras aumenta el riesgo de averías en los equipos, incidentes de seguridad e interrupciones del servicio. Maximo Application Suite proporciona visibilidad de las condiciones de los activos y las necesidades de mantenimiento, lo que ayuda a las agencias a detectar problemas antes y dirección antes de que se produzcan fallos.

2. Demostrar responsabilidad por las inversiones federales

Los programas de financiación federal exigen que las agencias demuestren resultados mensurables y una administración responsable de los recursos públicos. La gestión de activos basada en datos permite a las organizaciones realizar un seguimiento del rendimiento de los activos, priorizar las actividades de mantenimiento y alinear las estrategias de mantenimiento con los mandatos de financiación y los requisitos de supervisión.

3. Mejorar la fiabilidad de las operaciones de misión crítica

La preparación operativa depende de una infraestructura fiable. Desde los sistemas sanitarios hasta los equipos operativos, los fallos pueden interrumpir la prestación de la misión y los servicios públicos. La mejora de la visibilidad del rendimiento de los activos y de los programas de mantenimiento permite a los organismos aumentar el tiempo de actividad de las instalaciones y equipos de misión crítica.

4. Reducir los costes del ciclo de vida manteniendo el cumplimiento de las normas de seguridad

Abordar el mantenimiento diferido desde el principio ayuda a las agencias a evitar el aumento de los costes de reparación y a reducir las ineficiencias operativas. Las plataformas en la nube seguras también facilitan el cumplimiento normativo al incorporar controles de seguridad que se ajustan a los requisitos federales en materia de ciberseguridad.