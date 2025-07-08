Maximice IBM® Power11 con IBM® Technology Lifecycle Services

Los modelos estándar de correcciones a menudo no logran abordar las complejidades de los entornos de alto rendimiento que contienen IBM Power11. Con miles de millones de flujos de trabajo procesados diariamente, el buen funcionamiento y la integración eficiente con una pila tecnológica moderna y de múltiples proveedores son primordiales para una optimización eficiente, una ciberseguridad sólida y mejoras continuas.

Aquí es donde el portfolio de Expert Care de TLS de ofertas habilitadas para IA de IBM Power11 destaca, proporcionando una atención acelerada, proactiva y multifacética, que se extiende mucho más allá de las garantías estándar. El nuevo portfolio de servicios IBM® Power11 Expert Care TLS ofrece sistemas y software empaquetados para:

Maximice la disponibilidad del sistema con Expert Care Premium:

IBM® TLS Expert Care Premium, el nivel de servicio más alto de IBM diseñado para cargas de trabajo de misión crítica, permite una respuesta acelerada con una experiencia de soporte personalizada mediante la Integración de análisis predictivo, recomendaciones proactivas y que se puede ejecutar, respuesta de servicio prioritaria y acceso a ingenieros de IBM altamente cualificados, incluido un gestor de cuentas técnico (TAM), que trabajan para mantener la infraestructura Power disponible y optimizada para el rendimiento.

Simplifique las operaciones de infraestructura con servicios TLS:

En todos los hitos del ciclo de vida de IBM Power11, TLS proporciona servicios de valor añadido para simplificar las operaciones, como asistencia experta in situ para la instalación, configuración y actualizaciones de IBM Power, una protección de datos más sólida para ayudar a salvaguardar los activos críticos y compromisos de tiempo de reparación garantizados para ayudar a garantizar un funcionamiento ininterrumpido. operaciones empresariales

Infunda IA en IBM Power11 con confianza:

IBM TLS habilitará servicios de configuración y ajuste para sus capacidades integradas de IA, como IBM® Spyre Accelerator for IBM Power. Se espera que IBM Spyre Accelerator esté disponible en el cuarto trimestre de 2025.

Respuesta y resolución de errores acelerada y autónoma:

IBM recomienda encarecidamente a los clientes que habiliten IBM® Call Home, ya que el 90 % de las solicitudes a través de Call Home se resolvieron con automatización en 20241. Call Home es una característica integrada en IBM Power que alerta automáticamente a TLS cuando se detectan errores, lo que permite a IBM TLS abrir de forma proactiva casos de soporte, recibir registros técnicos y comenzar la resolución de problemas, a menudo antes de que los clientes informen de un problema. Además, el soporte de IBM Power11 se ha mejorado con una interfaz unificada que combina la creación de casos de soporte con la recopilación automática de registros, la transmisión fluida de registros a través de Call Home y el análisis acelerado de la causa raíz y la corrección a través del soporte asistido por IA.