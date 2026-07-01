Hacer que las perspectivas de datos impulsados por IA sean más fáciles de integrar y gestionar con IBM SQL Data Insights Pro

Con la última actualización de IBM® SQL Data Insights Pro, ayuda a las organizaciones a descubrir patrones, similitudes y relaciones ocultas dentro de los datos empresariales utilizando IA directamente en IBM Z.
A principios de este año, en marzo de 2026, lanzamos IBM SQL Data Insights Pro, que lleva la IA directamente a sus datos, lo que permite a las organizaciones analizar información de misión crítica in situ, utilizando interfaces SQL conocidas. El resultado son perspectivas más rápidas, menor complejidad y la capacidad de operacionalizar la IA en los sistemas que ya gestionan su negocio.
En todos los sectores, las organizaciones almacenan enormes volúmenes de datos de gran valor que, a menudo, están bloqueados en sistemas principales, como Db2 for z/OS, IMS y VSAM. Estos datos impulsan operaciones empresariales críticas, desde transacciones financieras y cadenas de suministro hasta registros de clientes e informes regulatorios. Pero los enfoques tradicionales de analítica requieren trasladar estos datos a nuevas plataformas, añadiendo latencia, coste, riesgo y desafíos de gobierno.
SQL Data Perspectivas Pro cambia ese modelo.
Al integrar análisis de similitud con IA, búsqueda semántica y detección de patrones directamente donde residen los datos, las organizaciones pueden:
Esto aprovecha la IA no como un experimento, sino como una parte integrada de las operaciones diarias del negocio. Aunque SQL Data Insights Pro se ha adoptado para analizar datos de Db2 para z/OS, las empresas necesitan cada vez más una visión más amplia de todas sus fuentes de datos principales para facilitar la integración en los flujos de trabajo empresariales y simplificar la administración y la resolución de problemas para los equipos que trabajan en entornos de producción.
Al trabajar junto con IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro amplía el análisis impulsado por IA a una gama más amplia de fuentes de datos empresariales como IMS y VSAM. Juntos, permiten a las organizaciones utilizar ahora la IA para analizar de manera fluida diversas fuentes de datos en conjunto, eliminar los silos de los datos estructurados y semiestructurados y obtener perspectivas más ricas y completas de las operaciones empresariales.
Esto abre nuevas posibilidades para el análisis entre dominios, lo que ayuda a los equipos a descubrir relaciones que antes permanecían ocultas entre los distintos sistemas.
SQL Data Insights Pro ahora va más allá de Db2 para z/OS para analizar datos empresariales accesibles a través de Data Virtualization Manager, incluyendo IMS y VSAM. Esto implica que las organizaciones pueden aplicar la detección de patrones impulsada por IA y el análisis de similitud a un conjunto más amplio de datos de misión crítica, sin moverlos ni transformarlos.
Esto puede proporcionar perspectivas más completas, menos silos y mayor valor a partir de las inversiones existentes en datos.
SQL Data Insights Pro ahora soporta API REST extendidas y operaciones basadas en interfaces de línea de comandos (CLI), lo que permite a las empresas incorporar perspectivas impulsadas por IA en aplicaciones empresariales, procesos empresariales y marcos de automatización.
Esto ayuda a acelerar la adopción de SQL Data Insights pro, lo que facilita la automatización de las operaciones administrativas, simplifica la integración con aplicaciones y flujos de trabajo y proporciona una mayor flexibilidad a los equipos de ingeniería.
Operar soluciones de IA en entornos de producción requiere un acceso eficiente a la información de diagnóstico y al estado operativo. SQL Data Perspectivas Pro presenta un nuevo visor de registros integrado que proporciona acceso directo a los registros operativos y de entrenamiento de modelos a través de la interfaz de usuario.
Esto simplifica la monitorización y la resolución de problemas, lo que permite un diagnóstico más rápido y, por tanto, una resolución más rápida, proporcionando transparencia operativa y una mejor experiencia de usuario para administradores y equipos de ingeniería.
Con esta actualización, SQL Data Insights Pro refuerza su papel como análisis con IA de entornos de misión crítica en IBM Z. Al combinar el procesamiento de IA in situ con una integración y visibilidad operativa mejoradas, las organizaciones pueden implementar y operar SQL Data Insights Pro con mayor facilidad y eficiencia, al tiempo que acercan las perspectivas impulsadas por IA a las aplicaciones empresariales y a los procesos empresariales que dependen de ellas. Estas características estarán disponibles a partir del 26 de junio de 2026.
¿Le interesa saber cómo SQL Data Insights Pro puede ayudarle a descubrir perspectivas ocultas en los datos de su empresa e integrarlos en sus flujos de trabajo empresariales?