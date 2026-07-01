Hacer que las perspectivas de datos impulsados por IA sean más fáciles de integrar y gestionar con IBM SQL Data Insights Pro

A principios de este año, en marzo de 2026, lanzamos IBM SQL Data Insights Pro, que lleva la IA directamente a sus datos, lo que permite a las organizaciones analizar información de misión crítica in situ, utilizando interfaces SQL conocidas. El resultado son perspectivas más rápidas, menor complejidad y la capacidad de operacionalizar la IA en los sistemas que ya gestionan su negocio.

En todos los sectores, las organizaciones almacenan enormes volúmenes de datos de gran valor que, a menudo, están bloqueados en sistemas principales, como Db2 for z/OS, IMS y VSAM. Estos datos impulsan operaciones empresariales críticas, desde transacciones financieras y cadenas de suministro hasta registros de clientes e informes regulatorios. Pero los enfoques tradicionales de analítica requieren trasladar estos datos a nuevas plataformas, añadiendo latencia, coste, riesgo y desafíos de gobierno.

SQL Data Perspectivas Pro cambia ese modelo.

Al integrar análisis de similitud con IA, búsqueda semántica y detección de patrones directamente donde residen los datos, las organizaciones pueden:

Identificar patrones de comportamiento de los clientes para mejorar la personalización

Descubrir las ineficiencias operativas en las cadenas de suministro y la logística

Acelerar el análisis regulatorio y de cumplimiento

Impulsar una toma de decisiones más inteligente utilizando datos fiables en tiempo real

Esto aprovecha la IA no como un experimento, sino como una parte integrada de las operaciones diarias del negocio. Aunque SQL Data Insights Pro se ha adoptado para analizar datos de Db2 para z/OS, las empresas necesitan cada vez más una visión más amplia de todas sus fuentes de datos principales para facilitar la integración en los flujos de trabajo empresariales y simplificar la administración y la resolución de problemas para los equipos que trabajan en entornos de producción.

Al trabajar junto con IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro amplía el análisis impulsado por IA a una gama más amplia de fuentes de datos empresariales como IMS y VSAM. Juntos, permiten a las organizaciones utilizar ahora la IA para analizar de manera fluida diversas fuentes de datos en conjunto, eliminar los silos de los datos estructurados y semiestructurados y obtener perspectivas más ricas y completas de las operaciones empresariales.

Esto abre nuevas posibilidades para el análisis entre dominios, lo que ayuda a los equipos a descubrir relaciones que antes permanecían ocultas entre los distintos sistemas.