Registros a largo plazo, impacto a corto plazo: novedades de IBM® Guardium Data Protection 12.2.1

Durante mucho tiempo, la retención de datos era simplemente algo con lo que había que lidiar. Conservar los registros, cumplir los requisitos y almacenarlo todo durante años. Pero tenía costes altos, herramientas complejas y muy poco valor para el día a día. Hoy en día, los equipos de seguridad y cumplimiento están bajo presión desde todas las direcciones. Las normativas se endurecen, las auditorías son más detalladas y los incidentes requieren respuestas más rápidas.

La mayoría de los equipos ya saben que sus datos están dispersos, que las auditorías son cada vez más difíciles y que responder a una solicitud de acceso de hace tres años podría llevar horas, tal vez días. Ahí es donde entran en juego estas nuevas características para simplificar el trabajo y ofrecerle un control real sin añadir complejidad ni costes.