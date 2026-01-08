Registros a largo plazo, impacto a corto plazo: novedades de IBM® Guardium Data Protection 12.2.1

Esta actualización no trata solo de mejoras en el backend. Guardium ahora también incluye un panel de control ejecutivo actualizado que ofrece información en tiempo real sobre el rendimiento del sistema, la situación del cumplimiento y cuánto tiempo ahorra la automatización a su personal. Tanto si gestiona el programa como si ejecuta las herramientas, esta visibilidad permite tomar decisiones más inteligentes y evitar sorpresas.
Diseñada para el trabajo que realmente realiza, la pasarela edge y la retención de registros a largo plazo no son solo características nuevas. Son soluciones reales a retos diarios como la complejidad de los sistemas, el aumento de los costes y los retrasos en las investigaciones.
Ayudan a los equipos a centrarse en proteger los datos, no en gestionar las herramientas. Y apoyan tanto a las personas que realizan el trabajo como a los líderes que responden por él.
Explore Guardium Data Protection