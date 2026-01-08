Inteligencia artificial Automatización de TI

Registros a largo plazo, impacto a corto plazo: novedades de IBM® Guardium Data Protection 12.2.1

La nueva pasarela edge y la retención de registros a largo plazo son soluciones reales a los retos diarios, como la complejidad del sistema, el aumento de los costes y los retrasos en las investigaciones.

Publicado el 8 de enero de 2026
Con la versión IBM Guardium Data Protection 12.2.1, dos características clave ( pasarela edge y retención de registros a largo plazo) están ayudando a ambos equipos de seguridad a trabajar de forma más inteligente, reducir esfuerzos y obtener un mejor control sobre datos críticos.

Por qué esto es importante

Durante mucho tiempo, la retención de datos era simplemente algo con lo que había que lidiar. Conservar los registros, cumplir los requisitos y almacenarlo todo durante años. Pero tenía costes altos, herramientas complejas y muy poco valor para el día a día. Hoy en día, los equipos de seguridad y cumplimiento están bajo presión desde todas las direcciones. Las normativas se endurecen, las auditorías son más detalladas y los incidentes requieren respuestas más rápidas.

La mayoría de los equipos ya saben que sus datos están dispersos, que las auditorías son cada vez más difíciles y que responder a una solicitud de acceso de hace tres años podría llevar horas, tal vez días. Ahí es donde entran en juego estas nuevas características para simplificar el trabajo y ofrecerle un control real sin añadir complejidad ni costes.

Puerta de enlace del edge: operaciones más sencillas con un conocimiento más rápido

La pasarela edge le ayuda a obtener visibilidad en tiempo real de la actividad de los datos, justo donde se produce. Diseñado para ejecutarse en entornos Kubernetes, puede implementarse cerca de sus fuentes de datos con menos infraestructura y menos ajustes manuales.

Estos son tres beneficios clave de la pasarela edge:

  • Mejor rendimiento al monitorizar los datos a nivel local en lugar de enviarlos a través de las redes.
  • Menos gastos generales, gracias al escalado automático y a una configuración ligera.
  • Gestión simplificada con control centralizado que funciona en múltiples entornos.

Para los analistas, esto significa que las alertas y los registros son más oportunos y precisos. Para los arquitectos, supone una implementación y un mantenimiento más sencillos. Y para el liderazgo, favorece unas operaciones más eficientes y un menor coste total de propiedad.

Retención de registros a largo plazo: datos accesibles, incluso años después

Si la pasarela edge mejora la forma en la que recopila datos, la retención de registros a largo plazo cambia la forma en que los utiliza. En lugar de almacenar años de registros en sistemas de difícil acceso, Guardium Data Protection ahora le permite mantenerlos en un almacenamiento de objetos de bajo coste que aún se puede buscar e informar cuando sea necesario.

Estas son las tres ventajas clave de la retención de registros a largo plazo:

  • Almacenamiento más barato que aún admite periodos de retención como 7 o 10 años
  • Informes integrados y búsqueda sencilla mediante SQL o plantillas, sin tener que restaurar los datos
  • Respuesta más rápida durante las auditorías, las investigaciones o las revisiones internas

Para los usuarios, esto significa que puede encontrar lo que necesita rápidamente, incluso si sucedió hace años. No necesita herramientas especiales ni procesos largos. En cuanto al equipo directivo, demuestra que su equipo puede responder a los reguladores con rapidez y sin estrés.

Proteja sus bases de datos desde el primer día

Para equipos que gestionan cientos o miles de almacenes de datos, asegurar manualmente cada almacén de datos puede ralentizar la entrega y aumentar el riesgo.

Con la automatización Terraform de Guardium, la auditoría, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de fuentes de datos se incorporan directamente al proceso de aprovisionamiento. Eso significa que todas las bases de datos, ya sean en la nube u on-prem, están monitorizadas y protegidas desde el principio. Esto ahorra tiempo, reduce los errores y ayuda a escalar la seguridad sin ralentizar a los equipos.

Soluciones reales a los retos diarios

Esta actualización no trata solo de mejoras en el backend. Guardium ahora también incluye un panel de control ejecutivo actualizado que ofrece información en tiempo real sobre el rendimiento del sistema, la situación del cumplimiento y cuánto tiempo ahorra la automatización a su personal. Tanto si gestiona el programa como si ejecuta las herramientas, esta visibilidad permite tomar decisiones más inteligentes y evitar sorpresas.

Diseñada para el trabajo que realmente realiza, la pasarela edge y la retención de registros a largo plazo no son solo características nuevas. Son soluciones reales a retos diarios como la complejidad de los sistemas, el aumento de los costes y los retrasos en las investigaciones.

Ayudan a los equipos a centrarse en proteger los datos, no en gestionar las herramientas. Y apoyan tanto a las personas que realizan el trabajo como a los líderes que responden por él.

Explore Guardium Data Protection

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium