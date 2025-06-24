Lanzamiento de IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) es un salto transformador en las soluciones de datos y análisis en la nube.

Esta innovadora oferta está disponible de forma general y permite a las empresas implementar Netezza directamente dentro de su propia nube privada virtual (VPC), lo que mejora la seguridad de datos y proporciona una mayor flexibilidad en la gestión de su infraestructura. El modelo de implementación BYOC está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, independientemente de su sector o región global. Aporta flexibilidad a la hora de elegir el entorno de nube. Al aprovechar la potencia de Netezza e implementar dentro de su propio entorno de nube, las empresas pueden transformar su estrategia de datos y análisis en la nube.

Esta solución es especialmente beneficiosa para las organizaciones que prefieren mantener el control sobre su infraestructura mientras aprovechan la potencia de Netezza. El modelo de implementación BYOC, junto con la oferta SaaS existente, ofrece opciones de selección a nuestros clientes. Ya se trate de la soberanía de los datos, el cumplimiento normativo o la preferencia por gestionar su propio entorno en la nube, BYOC ofrece una solución muy atractiva.

Esta oferta se alinea de manera fluida con el entorno de nube existente del cliente. Ofrece un marco de integración robusto que garantiza una transición fluida y una interrupción mínima de las operaciones en curso.