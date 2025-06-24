Lanzamiento de IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Cloud Computación y servidores Automatización de TI

24 de junio de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) es un salto transformador en las soluciones de datos y análisis en la nube.

Esta innovadora oferta está disponible de forma general y permite a las empresas implementar Netezza directamente dentro de su propia nube privada virtual (VPC), lo que mejora la seguridad de datos y proporciona una mayor flexibilidad en la gestión de su infraestructura. El modelo de implementación BYOC está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, independientemente de su sector o región global. Aporta flexibilidad a la hora de elegir el entorno de nube. Al aprovechar la potencia de Netezza e implementar dentro de su propio entorno de nube, las empresas pueden transformar su estrategia de datos y análisis en la nube.

Esta solución es especialmente beneficiosa para las organizaciones que prefieren mantener el control sobre su infraestructura mientras aprovechan la potencia de Netezza. El modelo de implementación BYOC, junto con la oferta SaaS existente, ofrece opciones de selección a nuestros clientes. Ya se trate de la soberanía de los datos, el cumplimiento normativo o la preferencia por gestionar su propio entorno en la nube, BYOC ofrece una solución muy atractiva.

Esta oferta se alinea de manera fluida con el entorno de nube existente del cliente. Ofrece un marco de integración robusto que garantiza una transición fluida y una interrupción mínima de las operaciones en curso.

Características clave y capacidades

La oferta BYOC para Netezza SaaS ofrece varias características y capacidades interesantes:

  • Cumplimiento mejorado: la solución lleva el cumplimiento empresarial a nuevas cotas. Al implementar dentro de su propio entorno, las empresas pueden lograr un mayor cumplimiento, satisfaciendo incluso los requisitos más estrictos. Esto garantiza que se aborden plenamente las necesidades de cumplimiento específicas.
  • Seguridad, monitorización y auditoría: BYOC ofrece a los clientes una visibilidad y un control sin precedentes sobre su entorno. La monitorización y auditoría granulares de todo el entorno, incluidos los controles a nivel de red, les permiten rastrear y analizar las métricas de rendimiento y seguridad con precisión. Este nivel de detalle es crucial para mantener posiciones de seguridad robustas y garantizar el cumplimiento normativo.
  • Conectividad fluida con las fuentes de datos: la oferta BYOC elimina la necesidad de complejas configuraciones de red o configuraciones engorrosas. Las empresas pueden conectarse de manera fluida a los recursos dentro de sus propias VPC o cuentas en la nube, lo que proporciona acceso sin restricciones a las fuentes de datos. Esto no solo reduce el tiempo de configuración y las molestias, sino que también permite a las organizaciones establecer sus propios límites personalizados y definir permisos de acceso a nivel granular, lo que garantiza que su red esté completamente aislada y segura.
  • Eficiencia de costes e infraestructura: IBM® Netezza as a Service BYOC está diseñado para optimizar los costes. Las empresas solo pagan por las suscripciones a los servicios de software, mientras que el proveedor de servicios en la nube se encarga de los costes informáticos y de infraestructura. Este modelo permite a las organizaciones aplicar cualquier descuento o crédito existente que tengan con su proveedor de servicios en la nube, lo que se traduce en un posible ahorro de costes.

Transforme su estrategia de datos y análisis en la nube

En el ámbito de los datos y el análisis, la capacidad de tomar decisiones informadas con rapidez es primordial. IBM Netezza as a Service BYOC da soporte a esta necesidad al proporcionar capacidades de análisis de alto rendimiento. Al adoptar esta innovadora solución, las empresas pueden mejorar la seguridad de datos, mejorar el cumplimiento, optimizar los costes y mantener el control sobre su infraestructura. Ayuda a aprovechar las capacidades de análisis avanzadas dentro de un entorno de nube seguro y flexible.

A medida que las empresas continúan generando y dependiendo de grandes cantidades de datos, IBM Netezza as a Service BYOC desempeñará un papel fundamental a la hora de ayudarles a navegar por las complejidades de la gestión y el análisis de datos.

¡Dé el siguiente paso para transformar su estrategia de datos y análisis en la nube hoy mismo!

Visite WS Marketplace

Más información sobre IBM Netezza as a Service BYOC

Más información Visite AWS Marketplace Explore IBM Netezza Performance Server