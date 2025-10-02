Java a los 30 y más: cómo IBM está asegurando el futuro de Java

IBM lanza una emocionante línea de cuatro nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro.
Pocos lenguajes de programación han igualado la longevidad y el impacto de Java. Casi tres décadas desde su lanzamiento, Java sigue siendo el lenguaje de backend empresarial n.º 1 y ocupa constantemente el puesto n.º 2 o n.º 3 en general en uso por parte de los desarrolladores en todo el mundo (TIOBE Index / RedMonk Rankings).
Desde impulsar sistemas financieros y aplicaciones gubernamentales hasta habilitar cargas de trabajo de IA, la adaptabilidad y robustez de Java han consolidado su papel como piedra angular de la TI empresarial.
Java sigue prosperando gracias a:
Para las empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica, estos puntos fuertes significan un menor riesgo, un rendimiento predecible y un valor a largo plazo.
A pesar de sus puntos fuertes, el panorama de Java está evolucionando:
Las empresas necesitan un camino que preserve sus inversiones en aplicaciones de misión crítica y, al mismo tiempo, desbloquee la agilidad de las arquitecturas modernas nativas de la nube.
IBM está redefiniendo lo que es posible con Java empresarial al proteger sus sistemas de misión crítica a largo plazo, supercargando la modernización y abriendo la puerta a nuevas innovaciones en cloud híbrido y las cargas de trabajo impulsadas por IA.
Basándose en décadas de liderazgo, IBM está evolucionando Java para la era empresarial, permitiéndole proteger y optimizar sus inversiones actuales, modernizar y ampliar a su propio ritmo y dar rienda suelta a nuevas aplicaciones y microservicios con tiempo de ejecución y herramientas de desarrollo de vanguardia.
No se trata solo de mantener las luces encendidas; se trata de iluminar el camino que hay que seguir. El futuro del patrimonio Java de su empresa no solo es brillante; es ilimitado. Con este fin, IBM lanza una emocionante línea de nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro:
IBM se compromete a mantener sus aplicaciones Java 8 existentes seguras y conformes durante el tiempo que las necesite.
La migración de Java 8 a versiones LTS más recientes (Java 11, 17 o 21) y tiempos de ejecución modernos puede consumir muchos recursos. IBM ha automatizado y simplificado el proceso de entrega de tecnología que puede:
No importa a dónde lleve sus aplicaciones, JSphere Suite le pone en la vía rápida hacia la modernización. En el centro de esta transformación se encuentra el acelerador de modernización de aplicaciones (AMA): su centro de mando para evaluar, planificar y ejecutar migraciones con precisión.
AMA le ofrece una visión clara y basada en datos de todo su patrimonio de aplicaciones, descubriendo el esfuerzo, el coste y la complejidad necesarios para alcanzar su entorno de tiempo de ejecución objetivo. Luego, va más allá del plan: se integra directamente en su IDE para automatizar las migraciones, acelerar el desarrollo y hacer que sus aplicaciones se ejecuten en su nuevo entorno más rápido de lo que creía posible. ¿El resultado? Tiempo de inactividad mínimo, máxima agilidad y una ruta directa a tiempos de ejecución de Java modernos sin interrupciones.
IBM ofrece Java en todos los lugares donde se ejecutan sus cargas de trabajo. Con tiempos de ejecución de destino creados para las necesidades actuales y el crecimiento del mañana en las instalaciones, en la nube o en máquinas virtuales o contenedores, su camino está despejado y la tecnología está lista para ayudarle:
Estas herramientas, que forman parte de JSphere Suite for Java, permiten experiencias Java coherentes y nativas de la nube, ya sea en las instalaciones, en la nube pública o en el edge, y le ayudan a preparar su estrategia de aplicaciones para el futuro.
La próxima frontera para Java está en los sistemas autónomos impulsados por IA:
Quarkus se encuentra en una posición idónea para apoyar a los equipos a medida que crean aplicaciones basadas en IA y de IA agéntica que son escalables, seguras y optimizadas para las demandas de los clientes empresariales.
El viaje empresarial de Java está entrando en su capítulo más emocionante hasta la fecha e IBM está listo para guiarle a través de él. Con una experiencia inigualable y un historial probado en innovación empresarial, IBM le ofrece la estabilidad que necesita hoy y las capacidades transformadoras que necesitará mañana.
Desde la protección y optimización de su entorno Java actual hasta la automatización de la modernización a una escala sin precedentes, pasando por el rendimiento nativo de la nube y las aplicaciones con IA, JSphere Suite de IBM le proporciona las herramientas para moverse con confianza y rapidez. Esto es más que una actualización; es una reinvención de lo que Java puede hacer por su negocio.
Para los líderes de TI, la elección está clara: aprovechar el momento, aprovechar la innovación de IBM y hacer que los próximos 30 años de Java sean los más potentes hasta la fecha. El futuro de Java empresarial ya está aquí. Con IBM, puede proteger sus inversiones de misión crítica, modernizarse a gran velocidad y liderar la próxima ola de innovación nativa de la nube y de IA. Construyamos juntos los próximos 30 años de Java.
Descubra más durante TechXchange 2025
Explore la emocionante gama Java
Sesión de hoja de ruta de desarrollo de aplicaciones: 2966 (10:30 a. m. martes 7 de octubre)
Obtenga más información sobre el enfoque de IBM para asegurar el futuro de Java