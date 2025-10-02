Inteligencia artificial Automatización de TI

Java a los 30 y más: cómo IBM está asegurando el futuro de Java

Publicado 10/02/2025

Autor

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

IBM lanza una emocionante línea de cuatro nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro.

Pocos lenguajes de programación han igualado la longevidad y el impacto de Java. Casi tres décadas desde su lanzamiento, Java sigue siendo el lenguaje de backend empresarial n.º 1 y ocupa constantemente el puesto n.º 2 o n.º 3 en general en uso por parte de los desarrolladores en todo el mundo (TIOBE Index / RedMonk Rankings).

Desde impulsar sistemas financieros y aplicaciones gubernamentales hasta habilitar cargas de trabajo de IA, la adaptabilidad y robustez de Java han consolidado su papel como piedra angular de la TI empresarial.

Por qué Java sigue liderando

Java sigue prosperando gracias a:

  • Independencia de la plataforma: "Escriba una vez, ejecute en cualquier lugar", es aún más importante en un mundo de cloud híbrido.
  • Seguridad y fiabilidad de nivel empresarial: probado en sectores regulados, Java da servicio a más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500.
  • Ecosistema masivo: con millones de desarrolladores, vastas bibliotecas y décadas de optimizaciones, se crearán casi 19 millones de puestos de trabajo para desarrolladores Java hasta 2026.
  • Garantías de compatibilidad: garantía de la longevidad de las aplicaciones sin reescrituras constantes.

Para las empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica, estos puntos fuertes significan un menor riesgo, un rendimiento predecible y un valor a largo plazo.

Quedan cuatro retos clave

A pesar de sus puntos fuertes, el panorama de Java está evolucionando:

  1. Aumento de los costes de mantenimiento del software para versiones anteriores de Java, como Java 8.
  2. Complejidad de la migración para aplicaciones grandes y monolíticas y bibliotecas de código abierto.
  3. Presión para modernizar para cloud híbrido y cargas de trabajo impulsadas por IA.
  4. Brechas de habilidades en tecnologías Java tradicionales y emergentes.

Las empresas necesitan un camino que preserve sus inversiones en aplicaciones de misión crítica y, al mismo tiempo, desbloquee la agilidad de las arquitecturas modernas nativas de la nube.

Los próximos 30 años: innovación para asegurar el futuro de Java con IBM

IBM está redefiniendo lo que es posible con Java empresarial al proteger sus sistemas de misión crítica a largo plazo, supercargando la modernización y abriendo la puerta a nuevas innovaciones en cloud híbrido y las cargas de trabajo impulsadas por IA.

Basándose en décadas de liderazgo, IBM está evolucionando Java para la era empresarial, permitiéndole proteger y optimizar sus inversiones actuales, modernizar y ampliar a su propio ritmo y dar rienda suelta a nuevas aplicaciones y microservicios con tiempo de ejecución y herramientas de desarrollo de vanguardia.

No se trata solo de mantener las luces encendidas; se trata de iluminar el camino que hay que seguir. El futuro del patrimonio Java de su empresa no solo es brillante; es ilimitado. Con este fin, IBM lanza una emocionante línea de nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro:

1. Soporte ampliado para la estabilidad empresarial

IBM se compromete a mantener sus aplicaciones Java 8 existentes seguras y conformes durante el tiempo que las necesite.

  • Compatibilidad con bibliotecas de código abierto: ejecute sus aplicaciones de forma segura en Java 8 una vez finalizado el soporte de la comunidad. Continuar a utilizar Spring Boot/marco en aplicaciones existentes con correcciones de seguridad "drop-in" y SLA de IBM para soporte y correcciones.
  • Compatibilidad ampliada con Java 8: mucho más allá de los plazos de la comunidad, crítico para las organizaciones con dependencias complejas que dificultan las actualizaciones inmediatas.
  • IBM® Semeru Runtimes: compilaciones seguras y de nivel de producción de Java SE (OpenJ9) con soporte a largo plazo (LTS).

2. Herramientas de modernización: automatización de hasta el 95 % del esfuerzo

La migración de Java 8 a versiones LTS más recientes (Java 11, 17 o 21) y tiempos de ejecución modernos puede consumir muchos recursos. IBM ha automatizado y simplificado el proceso de entrega de tecnología que puede:

  • Analizar su base de código existente para identificar los cambios necesarios. Visualice su patrimonio y evalúe las aplicaciones, junto con la mensajería, las bibliotecas y las fuentes de datos que aprovechan.
  • Planificar y priorizar el entorno de tiempo de ejecución de destino y el calendario adecuados para la migración de cada aplicación, y determine el ajuste adecuado para cada aplicación de su patrimonio.
  • Automatizar las actualizaciones de código y los ajustes de configuración, reduciendo el esfuerzo de migración manual hasta en un 95 %.
  • Integrarlo en IDE y pipelines de CI/CD para agilizar la implementación en el desarrollo, las pruebas y la producción.

No importa a dónde lleve sus aplicaciones, JSphere Suite le pone en la vía rápida hacia la modernización. En el centro de esta transformación se encuentra el acelerador de modernización de aplicaciones (AMA): su centro de mando para evaluar, planificar y ejecutar migraciones con precisión.

AMA le ofrece una visión clara y basada en datos de todo su patrimonio de aplicaciones, descubriendo el esfuerzo, el coste y la complejidad necesarios para alcanzar su entorno de tiempo de ejecución objetivo. Luego, va más allá del plan: se integra directamente en su IDE para automatizar las migraciones, acelerar el desarrollo y hacer que sus aplicaciones se ejecuten en su nuevo entorno más rápido de lo que creía posible. ¿El resultado? Tiempo de inactividad mínimo, máxima agilidad y una ruta directa a tiempos de ejecución de Java modernos sin interrupciones.

3. Java en cloud híbrido: capacidades nativas de la nube en todas partes

IBM ofrece Java en todos los lugares donde se ejecutan sus cargas de trabajo. Con tiempos de ejecución de destino creados para las necesidades actuales y el crecimiento del mañana en las instalaciones, en la nube o en máquinas virtuales o contenedores, su camino está despejado y la tecnología está lista para ayudarle:

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ): una plataforma de IBM totalmente gestionada que ayuda a las empresas a construir, implementar y ejecutar aplicaciones Java en Liberty en la nube.
  • Modernized Runtime Extension (MoRE): permite gestionar las cargas de trabajo de Liberty a través de WebSphere Application Server ND junto con las aplicaciones tradicionales de WebSphere mediante la administración WAS-ND.
  • IBM® WebSphere Liberty: un tiempo de ejecución rápido, flexible y fácil de usar para desarrolladores para aplicaciones Java empresariales que se ejecutan en bare metal, en máquinas virtuales, contenedores, en entornos híbridos y multinube.

Estas herramientas, que forman parte de JSphere Suite for Java, permiten experiencias Java coherentes y nativas de la nube, ya sea en las instalaciones, en la nube pública o en el edge, y le ayudan a preparar su estrategia de aplicaciones para el futuro.

4. Extender Java a aplicaciones de agencia

La próxima frontera para Java está en los sistemas autónomos impulsados por IA:

  • IBM está evolucionando sus tiempos de ejecución y herramientas Java nativos de la nube para integrar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y otras capacidades de IA directamente en aplicaciones Java.
  • Compatibilidad con arquitecturas agentivas: aplicaciones que razonan, deciden y actúan en entornos dinámicos.
  • Mejoras a nivel de marco para hacer de las soluciones Java de IBM la columna vertebral de confianza para las cargas de trabajo de IA empresarial.

Quarkus se encuentra en una posición idónea para apoyar a los equipos a medida que crean aplicaciones basadas en IA y de IA agéntica que son escalables, seguras y optimizadas para las demandas de los clientes empresariales.

Entramos en el capítulo más emocionante hasta el momento

El viaje empresarial de Java está entrando en su capítulo más emocionante hasta la fecha e IBM está listo para guiarle a través de él. Con una experiencia inigualable y un historial probado en innovación empresarial, IBM le ofrece la estabilidad que necesita hoy y las capacidades transformadoras que necesitará mañana.

Desde la protección y optimización de su entorno Java actual hasta la automatización de la modernización a una escala sin precedentes, pasando por el rendimiento nativo de la nube y las aplicaciones con IA, JSphere Suite de IBM le proporciona las herramientas para moverse con confianza y rapidez. Esto es más que una actualización; es una reinvención de lo que Java puede hacer por su negocio.

Para los líderes de TI, la elección está clara: aprovechar el momento, aprovechar la innovación de IBM y hacer que los próximos 30 años de Java sean los más potentes hasta la fecha. El futuro de Java empresarial ya está aquí. Con IBM, puede proteger sus inversiones de misión crítica, modernizarse a gran velocidad y liderar la próxima ola de innovación nativa de la nube y de IA. Construyamos juntos los próximos 30 años de Java.

Descubra más durante TechXchange 2025

Explore la emocionante gama Java

Sesión de hoja de ruta de desarrollo de aplicaciones: 2966 (10:30 a. m. martes 7 de octubre)

Obtenga más información sobre el enfoque de IBM para asegurar el futuro de Java

Explore el portfolio de JSphere Suite for Java

Más información Explore el portfolio de JSphere Suite for Java