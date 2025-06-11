11 de junio de 2025
El gobierno de datos ha sido tradicionalmente una tarea rigurosa, que implica extensos procesos manuales y coordinación. Con watsonx.data intelligence, una evolución revolucionaria de las capacidades de inteligencia de datos, IBM marca el comienzo de una nueva era de gobierno de datos, linaje de datos, calidad de los datos y gestión de productos de datos impulsados por IA generativa.
En el corazón de watsonx.data intelligence se encuentra el principio operativo para ofrecer flujos de trabajo prácticos y eficaces a través de un conjunto de aceleradores con IA. Esta iniciativa integra la amplia experiencia de IBM en gobierno de datos, linaje, calidad y productos de datos, sentando las bases para la próxima generación de arquitecturas de información. Watsonx.data intelligence aborda las necesidades cambiantes de las organizaciones simplificando la curación, la gestión y la entrega de datos estructurados y no estructurados.
Watsonx.data intelligence va más allá de la simple adición de más características de IA; se centra en priorizar las capacidades que se alinean con las necesidades de nuestros clientes. Este enfoque simplificado reduce la participación de las pymes y mejora el rendimiento, facilitando la gestión continua a las organizaciones y liberando recursos para actividades más estratégicas.
Watsonx.data intelligence redefine el gobierno de datos con la generación de glosarios con IA generativa, el enriquecimiento de metadatos, la búsqueda inteligente y el asistente de inteligencia de datos. Estas nuevas capacidades están diseñadas para aumentar la productividad, simplificar el cumplimiento de la normativa del sector y ofrecer datos significativos a la empresa:
La demanda de datos listos para la IA nunca ha sido tan alta. Según IDC, el 83 % de las organizaciones han renovado sus estrategias de datos en respuesta a la IA generativa. A pesar de este cambio, las pilas de datos fragmentadas y las estrictas regulaciones del sector continúan afectando a los líderes de datos. Watsonx.data intelligence proporciona una solución holística a estos desafíos, garantizando que las organizaciones puedan gestionar eficazmente los procesos de gobierno, calidad, linaje e intercambio de datos, impulsando el crecimiento sostenible y la innovación.
Watsonx.data intelligence es algo más que una suite de herramientas: la integración con watsonx.data está diseñada para la inteligencia de datos de extremo a extremo en arquitecturas híbridas, tipos de datos y pilas de datos. Basado en los servicios de plataforma compartida de IBM con una experiencia de usuario unificada, permite una productividad sin precedentes para los profesionales de datos.
La gestión de datos ha sido tradicionalmente una tarea exigente, que implicaba extensos procesos manuales y coordinación. Watsonx.data intelligence revoluciona esto con la generación de glosarios con IA generativa, el enriquecimiento de metadatos, la búsqueda de inteligencia y el asistente de inteligencia de datos. Estas capacidades enfatizan cómo la inteligencia de datos desbloquea flujos de trabajo reales, diseñados para aumentar la productividad, simplificar el cumplimiento de las regulaciones de los sectores y equipar a las organizaciones para capitalizar la IA generativa. Watsonx.data intelligence ayuda a las empresas a navegar por las complejidades cada vez mayores de los panoramas de datos modernos, al tiempo que utiliza los avances recientes en LLM, IA generativa e IA para impulsar la innovación, acelerar el tiempo de obtención de valor y obtener una ventaja competitiva.
Experimente de primera mano la transformación que watsonx.data intelligence ofrece para obtener más información, demos o programar una reunión consultiva.