En el corazón de watsonx.data intelligence se encuentra el principio operativo para ofrecer flujos de trabajo prácticos y eficaces a través de un conjunto de aceleradores con IA. Esta iniciativa integra la amplia experiencia de IBM en gobierno de datos, linaje, calidad y productos de datos, sentando las bases para la próxima generación de arquitecturas de información. Watsonx.data intelligence aborda las necesidades cambiantes de las organizaciones simplificando la curación, la gestión y la entrega de datos estructurados y no estructurados.

Watsonx.data intelligence va más allá de la simple adición de más características de IA; se centra en priorizar las capacidades que se alinean con las necesidades de nuestros clientes. Este enfoque simplificado reduce la participación de las pymes y mejora el rendimiento, facilitando la gestión continua a las organizaciones y liberando recursos para actividades más estratégicas.