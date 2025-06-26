Presentamos Top Actions de IBM Turbonomic: la optimización inteligente de la nube comienza aquí

26 de junio de 2025
Nos complace anunciar el lanzamiento de Top Actions, una nueva característica de IBM Turbonomic diseñada para simplificar y acelerar su proceso de optimización.
Top Acciones es una característica inteligente e intuitiva que ayuda a los usuarios a identificar y priorizar rápidamente las acciones más impactantes y no disruptivas en sus entornos de nube. Al aprovechar la clasificación de acciones inteligentes y las categorías predefinidas, Top Actions muestra las recomendaciones más valiosas, claramente agrupadas y clasificadas, para que pueda tomar decisiones seguras con mayor rapidez.
Los equipos de CloudOps están bajo una presión constante para optimizar el rendimiento y reducir los costes, sin verse sepultados por un gran volumen de recomendaciones. Los usuarios de Turbonomic nos han dicho que, aunque la plataforma genera potentes conocimientos de optimización, el gran volumen de acciones puede ser abrumador. Sin una forma clara de priorizar, se pueden perder mejoras de rendimiento crítico u oportunidades de ahorro de costes.
Top Actions aborda estos desafíos de frente:
Esto significa menos tiempo dedicado a filtrar recomendaciones y más tiempo a obtener valor.
En las primeras pruebas, los clientes que utilizaban Top Actions informaron de un tiempo de ejecución más rápido en las tareas de optimización, y muchos notaron una mayor confianza en la toma de decisiones. Al plantear primero las acciones más relevantes, los equipos pueden actuar con decisión y evitar la parálisis del análisis que a menudo acompaña a los entornos de nube a gran escala. Esta eficiencia no solo acelera el ROI, sino que también ayuda a los equipos a mantenerse ágiles en las operaciones de nube dinámica.
Top Actions está diseñado específicamente para profesionales de CloudOps que son responsables de ejecutar acciones de Turbonomic e impulsar resultados medibles. Tanto si su objetivo es reducir el gasto en la nube como evitar interrupciones del servicio, Top Actions le ayuda a centrarse en lo que más importa.
Un responsable de CloudOps comentó: "Antes de Top Actions, dedicábamos demasiado tiempo a intentar decidir qué recomendaciones debíamos seguir primero. Ahora, las acciones más impactantes, ya sea en términos de rendimiento o de ahorro, están delante de nosotros, claramente priorizadas y fáciles de ejecutar".
Top Actions ya está disponible en la página de inicio de Cloud en Turbonomic. Solo tiene que iniciar sesión para ver el nuevo widget en acción. También puede visitar la documentación de Turbonomic para obtener más información sobre cómo ponerse en marcha.
Aunque la versión inicial se centra en las acciones en la nube, ya estamos trabajando para ampliar el soporte a otros entornos.