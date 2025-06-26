Presentamos Top Actions de IBM Turbonomic: la optimización inteligente de la nube comienza aquí

Los equipos de CloudOps están bajo una presión constante para optimizar el rendimiento y reducir los costes, sin verse sepultados por un gran volumen de recomendaciones. Los usuarios de Turbonomic nos han dicho que, aunque la plataforma genera potentes conocimientos de optimización, el gran volumen de acciones puede ser abrumador. Sin una forma clara de priorizar, se pueden perder mejoras de rendimiento crítico u oportunidades de ahorro de costes.

Top Actions aborda estos desafíos de frente:

El resaltado de acciones obvias que se pueden ejecutar de inmediato con un riesgo mínimo

La clasificación de las acciones por objetivos, como el rendimiento y el ahorro de costes

La visualización de un resumen optimizado de las cinco acciones principales por categoría, con la opción de explorar más

Esto significa menos tiempo dedicado a filtrar recomendaciones y más tiempo a obtener valor.

En las primeras pruebas, los clientes que utilizaban Top Actions informaron de un tiempo de ejecución más rápido en las tareas de optimización, y muchos notaron una mayor confianza en la toma de decisiones. Al plantear primero las acciones más relevantes, los equipos pueden actuar con decisión y evitar la parálisis del análisis que a menudo acompaña a los entornos de nube a gran escala. Esta eficiencia no solo acelera el ROI, sino que también ayuda a los equipos a mantenerse ágiles en las operaciones de nube dinámica.