Presentamos el próximo IBM watsonx Code Assistant for i

Las organizaciones globales confían en IBM i para ejecutar aplicaciones críticas para el negocio debido a su fiabilidad, rendimiento y bajo coste de propiedad. En los últimos años, la modernización de las aplicaciones de IBM i se ha convertido en esencial para que las empresas mantengan la competitividad, mejoren la seguridad y mejoren la eficiencia operativa para acelerar el viaje de transformación digital.

Sin embargo, los esfuerzos de modernización se enfrentan a retos como la deuda técnica, la complejidad del código existente y el riesgo de interrumpir las operaciones críticas. RPG es el lenguaje de programación más utilizado en IBM i, y encontrar desarrolladores de RPG cualificados se ha vuelto cada vez más difícil. Superar estos desafíos requiere una estrategia holística que combine el uso eficaz de herramientas asistidas por IA generativa con una planificación meticulosa. Este enfoque es esencial para sortear con éxito los obstáculos y alcanzar los objetivos de modernización.

IBM se complace en presentar el próximo IBM watsonx Code Assistant for i, un asistente de codificación diseñado específicamente para acelerar la modernización de las aplicaciones de IBM i. Se espera que capacite a los desarrolladores acelerando las tareas de modernización de RPG con capacidades con IA disponibles directamente en el entorno de desarrollo integrado (IDE).

Actualmente en vista previa privada, es capaz de proporcionar explicaciones de código RPG conscientes del contexto. Se espera que las mejoras posteriores incluyan la generación de código, la creación de casos de prueba unitaria y las funcionalidades de transformación.

IBM watsonx Code Assistant for i combina la potencia de la IA generativa y la automatización avanzada para simplificar la codificación y acelerar la productividad, lo que permite a los desarrolladores de todos los niveles de experiencia ofrecer código de alta calidad de manera eficiente.

IBM watsonx Code for Assistant for i se basa en un modelo de código insignia de IBM Granite que está ajustado para RPG e IBM i. Esto puede ayudar a proporcionar explicaciones de código contextuales superiores y ofrecer código de alta calidad.

IBM watsonx Code for Assistant for i ofrecerá opciones de implementación flexibles de implementaciones híbridas en la nube y en las instalaciones. Está diseñado para reducir la curva de aprendizaje y aumentar la productividad tanto para los programadores nuevos como para los experimentados, lo que lo convierte en una opción inteligente para la modernización de IBM i.

¿Está preparado para disfrutar del poder del asistente de codificación de IA generativa para IBM i? Sea el primero en experimentar IBM watsonx Code Assistant for i.

Descargo de responsabilidad: las declaraciones sobre los planes, las direcciones y las intenciones de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso a la entera discreción de IBM. La información relativa a posibles productos futuros pretende describir la dirección general de nuestros productos y no debe servir de base para tomar una decisión de compra. La información mencionada con respecto a los potenciales productos futuros no supone ningún compromiso, promesa ni obligación legal de otorgar un material, código ni funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no puede incluirse en ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y calendario de cualquier característica o funcionalidad futura descrita para los productos de IBM queda a la entera discreción de IBM.