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Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos el Sterling OMS Agentic AI Activation Package de IBM® Expert Labs

Al activar agentes de IA EN Sterling OMS, las organizaciones crean una base para una automatización más amplia en toda la empresa.

Publicado el 15 de abril de 2026

IBM Expert Labs presenta el Sterling Order Management System (OMS) Agentic AI Activation Package, una oferta de servicio de implementación rápida que incorpora agentes de IA listos para usar directamente en Sterling OMS. Estos agentes pueden responder a consultas, realizar operaciones de pedidos comunes y automatizar tareas rutinarias, como ayudar a las organizaciones a reducir el trabajo manual, mejorar la precisión de las promesas y ofrecer mejores experiencias del cliente.

La IA agéntica está redefiniendo las operaciones empresariales
 

Hoy en día, las empresas minoristas y B2B se enfrentan a entornos omnicanal cada vez más complejos, a unas expectativas de los clientes cada vez mayores y a una mayor presión para operar de forma eficiente. Para mantenerse competitivas, las empresas necesitan sistemas que no solo proporcionen perspectivas, sino que actúen.

Una investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las organizaciones están adoptando un modelo operativo de IA agéntica, en el que los agentes de software autónomos apoyan a las personas en la toma de decisiones, la ejecución y la optimización continua. Los ejecutivos esperan que estos agentes de IA empiecen a realizar flujos de trabajo transaccionales y a mejorar la velocidad operativa a corto plazo. Con este paquete de activación, Sterling OMS está ahora en condiciones de aprovechar al máximo esta transformación.

Acelere el valor con agentes de IA de OMS listos para usar

El OMS Agentic AI Toolkit proporciona un conjunto de agentes prediseñados integrados con Sterling OMS y servicios de soporte como Sterling Intelligent Promising. Estos agentes pueden:

  • Responder a preguntas operativas sobre pedidos, inventario y cumplimiento
  • Ejecutar tareas frecuentes de OMS
  • Interactuar a través del Model Context Protocol (MCP)
  • Participar en flujos de trabajo empresariales más amplios a través de watsonx Orchestrate
  • Ofrecer un apoyo constante a los equipos de primera línea y back-office

Las organizaciones pueden reducir rápidamente la carga manual mientras mejoran el rendimiento de atención al cliente y la fiabilidad en el cumplimiento.

Algunos de estos resultados incluyen:

  • 20-50 % de reducción del volumen de gestión de llamadas
  • 20-35 % de reducción de la escalada relacionada con los pedidos
  • 30-45 % más rápido en la resolución de excepciones
  • 15-25 % de mejora en la resolución del primer contacto
  • 10-20 % de mejora de la satisfacción del cliente

Implemente rápidamente agentes de IA de OMS
 

El paquete de activación permite la implementación de agentes de IA, configurados y conectados dentro del ecosistema OMS y SIP del cliente. IBM Expert Labs garantiza que los agentes se integren correctamente y se alineen con las necesidades operativas, lo que permite una ejecución fiable y un ROI más rápido.

Una base para la IA agéntica en toda la empresa
 

Al activar agentes de IA dentro de Sterling OMS, las organizaciones crean una base para una automatización más amplia en toda la empresa. Gracias al Agentic AI Toolkit y a watsonx Orchestrate, OMS pasa a participar activamente en flujos de trabajo multisistema que mejoran el servicio de atención al cliente, la coordinación de la cadena de suministro y la eficiencia operativa.

Estos servicios ofrecen resultados más rápidos y predecibles basados en buenas prácticas, combinando la profunda experiencia de Sterling OMS y la IA con una base escalable para el crecimiento futuro. Las organizaciones obtienen un beneficio inmediato al tiempo que adquieren los conocimientos y la confianza necesarios para ampliar la IA agéntica con el paso del tiempo.

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Jaydev Hari

Product Manager

Axel Dudler

Worldwide Practice Leader OMS Expert Labs