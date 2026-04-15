Presentamos el Sterling OMS Agentic AI Activation Package de IBM® Expert Labs

Hoy en día, las empresas minoristas y B2B se enfrentan a entornos omnicanal cada vez más complejos, a unas expectativas de los clientes cada vez mayores y a una mayor presión para operar de forma eficiente. Para mantenerse competitivas, las empresas necesitan sistemas que no solo proporcionen perspectivas, sino que actúen.



Una investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las organizaciones están adoptando un modelo operativo de IA agéntica, en el que los agentes de software autónomos apoyan a las personas en la toma de decisiones, la ejecución y la optimización continua. Los ejecutivos esperan que estos agentes de IA empiecen a realizar flujos de trabajo transaccionales y a mejorar la velocidad operativa a corto plazo. Con este paquete de activación, Sterling OMS está ahora en condiciones de aprovechar al máximo esta transformación.

