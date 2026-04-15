Presentamos el Sterling OMS Agentic AI Activation Package de IBM® Expert Labs

Al activar agentes de IA EN Sterling OMS, las organizaciones crean una base para una automatización más amplia en toda la empresa.
IBM Expert Labs presenta el Sterling Order Management System (OMS) Agentic AI Activation Package, una oferta de servicio de implementación rápida que incorpora agentes de IA listos para usar directamente en Sterling OMS. Estos agentes pueden responder a consultas, realizar operaciones de pedidos comunes y automatizar tareas rutinarias, como ayudar a las organizaciones a reducir el trabajo manual, mejorar la precisión de las promesas y ofrecer mejores experiencias del cliente.
Hoy en día, las empresas minoristas y B2B se enfrentan a entornos omnicanal cada vez más complejos, a unas expectativas de los clientes cada vez mayores y a una mayor presión para operar de forma eficiente. Para mantenerse competitivas, las empresas necesitan sistemas que no solo proporcionen perspectivas, sino que actúen.
Una investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las organizaciones están adoptando un modelo operativo de IA agéntica, en el que los agentes de software autónomos apoyan a las personas en la toma de decisiones, la ejecución y la optimización continua. Los ejecutivos esperan que estos agentes de IA empiecen a realizar flujos de trabajo transaccionales y a mejorar la velocidad operativa a corto plazo. Con este paquete de activación, Sterling OMS está ahora en condiciones de aprovechar al máximo esta transformación.
El OMS Agentic AI Toolkit proporciona un conjunto de agentes prediseñados integrados con Sterling OMS y servicios de soporte como Sterling Intelligent Promising. Estos agentes pueden:
Las organizaciones pueden reducir rápidamente la carga manual mientras mejoran el rendimiento de atención al cliente y la fiabilidad en el cumplimiento.
Algunos de estos resultados incluyen:
El paquete de activación permite la implementación de agentes de IA, configurados y conectados dentro del ecosistema OMS y SIP del cliente. IBM Expert Labs garantiza que los agentes se integren correctamente y se alineen con las necesidades operativas, lo que permite una ejecución fiable y un ROI más rápido.
Al activar agentes de IA dentro de Sterling OMS, las organizaciones crean una base para una automatización más amplia en toda la empresa. Gracias al Agentic AI Toolkit y a watsonx Orchestrate, OMS pasa a participar activamente en flujos de trabajo multisistema que mejoran el servicio de atención al cliente, la coordinación de la cadena de suministro y la eficiencia operativa.
Estos servicios ofrecen resultados más rápidos y predecibles basados en buenas prácticas, combinando la profunda experiencia de Sterling OMS y la IA con una base escalable para el crecimiento futuro. Las organizaciones obtienen un beneficio inmediato al tiempo que adquieren los conocimientos y la confianza necesarios para ampliar la IA agéntica con el paso del tiempo.