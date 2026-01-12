Presentamos la evaluación rápida de seguridad de IA: asegure su innovación en IA con IBM y Palo Alto Networks

Con la rápida adopción de la IA surgen nuevos riesgos: los roles de IAM mal configurados, las implementaciones de IA en la sombra y las herramientas de seguridad fragmentadas pueden exponer a las organizaciones a infracciones, brechas de cumplimiento e interrupciones operativas. Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, el 97 % de las organizaciones que informaron de vulneraciones relacionadas con la IA carecían de controles de acceso adecuados y las implementaciones de IA en la sombra pueden aumentar los costes de las vulneraciones en 670 000 USD.

Para ayudar a las empresas a abordar estos retos, esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en los entornos de la nube. Gracias a la metodología probada de IBM y Prisma AIRS, la plataforma de seguridad de IA más completa del sector, la evaluación ofrece: