Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos la evaluación rápida de seguridad de IA: asegure su innovación en IA con IBM y Palo Alto Networks

Esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en los entornos de nube.

Publicado el 12 de enero de 2026
Ilustración digital con puntos de colores en la mitad izquierda de la página con el símbolo del candado en el centro y puntos blancos y negros a la derecha

IBM® Consulting Cybersecurity Services, en colaboración con Palo Alto Networks Prisma AIRS, presenta la evaluación de seguridad de IA: un compromiso centrado y dirigido por expertos diseñado para descubrir los riesgos de seguridad de la IA en solo dos semanas.

¿Qué es Rapid AI Security Assessment?

Con la rápida adopción de la IA surgen nuevos riesgos: los roles de IAM mal configurados, las implementaciones de IA en la sombra y las herramientas de seguridad fragmentadas pueden exponer a las organizaciones a infracciones, brechas de cumplimiento e interrupciones operativas. Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, el 97 % de las organizaciones que informaron de vulneraciones relacionadas con la IA carecían de controles de acceso adecuados y las implementaciones de IA en la sombra pueden aumentar los costes de las vulneraciones en 670 000 USD.

Para ayudar a las empresas a abordar estos retos, esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en los entornos de la nube. Gracias a la metodología probada de IBM y Prisma AIRS, la plataforma de seguridad de IA más completa del sector, la evaluación ofrece:

  • Descubrimiento e inventario de infraestructura de IA (AI-BOM): descubrimiento integral de modelos de IA, agentes, aplicaciones y componentes del ecosistema en entornos específicos.
  • Detección de IA en la sombra: identifique rápidamente las implementaciones no autorizadas y las infracciones de la política.
  • Evaluación de la posición de seguridad: evalúe los errores de configuración, las vulnerabilidades y las brechas de cumplimiento en las cargas de trabajo de IA.
  • Hoja de ruta que se puede ejecutar: reciba recomendaciones priorizadas alineadas con marcos como NIST IA RMF, Ley de IA de la UE e ISO/IEC 42001.

Resultados clave tras completar la evaluación

Después de completar la evaluación, recibirá:

  • Informe de inventario de activos de IA (AI-BOM): un inventario estructurado de modelos de IA, agentes y aplicaciones.
  • Informe de riesgos detallado: identificación de configuraciones erróneas, vulnerabilidades y brechas de cumplimiento.
  • Lectura ejecutiva: recomendaciones priorizadas y que se pueden ejecutar para mitigar los riesgos y fortalecer la gobernanza.

Por qué es importante la evaluación rápida de la seguridad de la IA

La evaluación rápida de la seguridad de la IA ayuda a las organizaciones a:

  • Obtener visibilidad de los activos de IA expuestos y de las implementaciones de IA en la sombra.
  • Comprender los principales riesgos de seguridad y las brechas de cumplimiento.
  • Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo y mejorar el gobierno sin frenar la innovación.

¿Por qué IBM y Palo Alto Networks?

Nuestra evaluación rápida y conjunta de seguridad de IA combina la metodología de entrega de IBM con Prisma AIRS en un solo compromiso, agilizando la incorporación, el acceso y la elaboración de informes para que los clientes obtengan conocimientos más rápidos y claros sin unir varias herramientas o equipos.

La red mundial de distribución de IBM cuenta con profesionales que poseen certificaciones de Palo Alto Networks, lo que garantiza una calidad y experiencia constantes en todas las regiones, al tiempo que se adaptan las recomendaciones a las normativas locales y las prácticas empresariales.

Las capacidades avanzadas de seguridad de IA de Palo Alto Networks, junto con el alcance operativo y la logística de IBM, ayudan a los clientes a lograr una cobertura de protección más sólida, una mayor disponibilidad de la solución y un rendimiento fiable en entornos multinube.

Comience hoy mismo

IBM y Palo Alto Networks realizarán una evaluación rápida de seguridad de IA de dos semanas para ayudarle a proteger sus implementaciones de IA y construir una base sólida para la innovación responsable.

Programe su evaluación

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM