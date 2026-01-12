Presentamos la evaluación rápida de seguridad de IA: asegure su innovación en IA con IBM y Palo Alto Networks

Esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en los entornos de nube.
IBM® Consulting Cybersecurity Services, en colaboración con Palo Alto Networks Prisma AIRS, presenta la evaluación de seguridad de IA: un compromiso centrado y dirigido por expertos diseñado para descubrir los riesgos de seguridad de la IA en solo dos semanas.
Con la rápida adopción de la IA surgen nuevos riesgos: los roles de IAM mal configurados, las implementaciones de IA en la sombra y las herramientas de seguridad fragmentadas pueden exponer a las organizaciones a infracciones, brechas de cumplimiento e interrupciones operativas. Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, el 97 % de las organizaciones que informaron de vulneraciones relacionadas con la IA carecían de controles de acceso adecuados y las implementaciones de IA en la sombra pueden aumentar los costes de las vulneraciones en 670 000 USD.
Para ayudar a las empresas a abordar estos retos, esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en los entornos de la nube. Gracias a la metodología probada de IBM y Prisma AIRS, la plataforma de seguridad de IA más completa del sector, la evaluación ofrece:
Después de completar la evaluación, recibirá:
La evaluación rápida de la seguridad de la IA ayuda a las organizaciones a:
Nuestra evaluación rápida y conjunta de seguridad de IA combina la metodología de entrega de IBM con Prisma AIRS en un solo compromiso, agilizando la incorporación, el acceso y la elaboración de informes para que los clientes obtengan conocimientos más rápidos y claros sin unir varias herramientas o equipos.
La red mundial de distribución de IBM cuenta con profesionales que poseen certificaciones de Palo Alto Networks, lo que garantiza una calidad y experiencia constantes en todas las regiones, al tiempo que se adaptan las recomendaciones a las normativas locales y las prácticas empresariales.
Las capacidades avanzadas de seguridad de IA de Palo Alto Networks, junto con el alcance operativo y la logística de IBM, ayudan a los clientes a lograr una cobertura de protección más sólida, una mayor disponibilidad de la solución y un rendimiento fiable en entornos multinube.
IBM y Palo Alto Networks realizarán una evaluación rápida de seguridad de IA de dos semanas para ayudarle a proteger sus implementaciones de IA y construir una base sólida para la innovación responsable.