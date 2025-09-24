Presentación de la IBM® Envizi Emissions API: simplificación del cálculo de emisiones

Integre de manera fluida cálculos de emisiones en sus herramientas existentes, respaldados por factores de emisión globales y regionales.
IBM se complace en presentar una vista previa de IBM Envizi Emissions API, una nueva incorporación al conjunto Envizi ESG que lleva los cálculos de gases de efecto invernadero (GEI) directamente a las herramientas que las organizaciones ya utilizan.
Diseñado como un motor ligero basado en API, IBM Envizi Emissions API hace que el cálculo de emisiones sea más rápido, más transparente y más fácil de integrar. La API ayuda a los usuarios a crear sus propias calculadoras de emisiones.
La API, que atrae tanto a las empresas que desean seguir utilizando hojas de cálculo para sus cálculos de emisiones como a los proveedores de software que crean sus propias soluciones, ofrece una ruta sencilla y rápida hacia los cálculos de emisiones y una biblioteca de factores gestionada y alineada con los estándares que pueden integrar de manera fluida en sus flujos de trabajo.
Tanto las empresas como los proveedores de software se enfrentan hoy a importantes retos:
Aquí es donde entra en juego la API de emisiones de Envizi: eliminando las barreras para las empresas que necesitan un camino más sencillo y rápido para la elaboración de informes de emisiones utilizando Excel, al tiempo que proporciona a los proveedores de software un motor alineado con los estándares y listo para usar que pueden integrar de manera fluida en sus plataformas.
Impulsada por una biblioteca de más de 140 000 conjuntos de datos de emisiones reconocidos mundialmente, la API garantiza que los conjuntos de factores estén actualizados y sean transparentes.
Para las empresas, esto significa eliminar los errores humanos y los procesos que requieren muchos consultores con cálculos instantáneos de alcance 1, 2 y 3 basados en Excel. Para los proveedores de software, crea la base para aplicaciones diferenciadas conscientes del carbono que ofrecen conocimientos operativos en tiempo real y respaldan las iniciativas de descarbonización a escala.
La API de emisiones de Envizi está diseñada para una experiencia de incorporación fluida. Con una guía de introducción paso a paso, plantillas de Excel prediseñadas y endpoints modulares, las organizaciones pueden empezar a hacer cálculos rápidamente.
Los usuarios también tienen la flexibilidad de seleccionar conjuntos de datos de emisiones de una amplia gama de fuentes globales y regionales, lo que permite cálculos transparentes y alineados con el protocolo. Este tiempo de obtención de valor más rápido ayuda a los equipos a centrarse en los objetivos de sostenibilidad en lugar de luchar con la complejidad técnica.
Envizi Emissions API de IBM permite a las organizaciones hacer de la sostenibilidad parte de la toma de decisiones cotidiana. No se trata solo de cumplimiento, sino de desbloquear la eficiencia, permitir la transparencia y acelerar el progreso hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.
Aprenda sobre y empiece a utilizar la IBM Envizi Emissions API para mejorar su estrategia de sostenibilidad. Regístrese hoy mismo en la lista de espera de vista previa y dé el primer paso hacia cálculos de emisiones fluidos y escalables.