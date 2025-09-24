Presentación de la IBM® Envizi Emissions API: simplificación del cálculo de emisiones

IBM se complace en presentar una vista previa de IBM Envizi Emissions API, una nueva incorporación al conjunto Envizi ESG que lleva los cálculos de gases de efecto invernadero (GEI) directamente a las herramientas que las organizaciones ya utilizan.

Diseñado como un motor ligero basado en API, IBM Envizi Emissions API hace que el cálculo de emisiones sea más rápido, más transparente y más fácil de integrar. La API ayuda a los usuarios a crear sus propias calculadoras de emisiones.

La API, que atrae tanto a las empresas que desean seguir utilizando hojas de cálculo para sus cálculos de emisiones como a los proveedores de software que crean sus propias soluciones, ofrece una ruta sencilla y rápida hacia los cálculos de emisiones y una biblioteca de factores gestionada y alineada con los estándares que pueden integrar de manera fluida en sus flujos de trabajo.