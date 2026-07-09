Presentamos IBM Bob Premium Package for i: acelerar el desarrollo y la modernización de aplicaciones IBM i

La modernización de las aplicaciones de IBM i requiere algo más que codificación asistida por IA. Requiere una IA que comprenda décadas de lógica empresarial, lenguajes especializados y los flujos de trabajo en los que confían los equipos empresariales para modernizar los sistemas de misión crítica con confianza.

Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for i, que aporta capacidades de desarrollo y modernización con IA directamente a los equipos de IBM i. IBM Bob es un socio de desarrollo centrado en la IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gestionar las tareas de modernización a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Con Premium Package for i, IBM Bob amplía esa experiencia con capacidades específicas para IBM i, diseñadas para entornos de aplicaciones IBM i de misión crítica, entre las que se incluyen RPG, COBOL, CL, DB2 for i y flujos de trabajo de desarrollo nativos de IBM i que dan respuesta a las necesidades reales de modernización de los equipos empresariales.

Diseñado para la forma en que trabajan realmente los desarrolladores de IBM i,Premium Package for i ayuda a los equipos a comprender código complejo, generar y refactorizar aplicaciones, crear documentación, dar soporte a pruebas y modernizar con mayor velocidad y confianza, al tiempo que preserva la lógica empresarial de la que dependen las organizaciones cada día.