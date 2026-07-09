Presentamos IBM Bob Premium Package for i: acelerar el desarrollo y la modernización de aplicaciones IBM i

Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for i, que aporta capacidades de desarrollo y modernización con IA directamente a los equipos de IBM i.
La modernización de las aplicaciones de IBM i requiere algo más que codificación asistida por IA. Requiere una IA que comprenda décadas de lógica empresarial, lenguajes especializados y los flujos de trabajo en los que confían los equipos empresariales para modernizar los sistemas de misión crítica con confianza.
Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for i, que aporta capacidades de desarrollo y modernización con IA directamente a los equipos de IBM i. IBM Bob es un socio de desarrollo centrado en la IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gestionar las tareas de modernización a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Con Premium Package for i, IBM Bob amplía esa experiencia con capacidades específicas para IBM i, diseñadas para entornos de aplicaciones IBM i de misión crítica, entre las que se incluyen RPG, COBOL, CL, DB2 for i y flujos de trabajo de desarrollo nativos de IBM i que dan respuesta a las necesidades reales de modernización de los equipos empresariales.
Diseñado para la forma en que trabajan realmente los desarrolladores de IBM i,Premium Package for i ayuda a los equipos a comprender código complejo, generar y refactorizar aplicaciones, crear documentación, dar soporte a pruebas y modernizar con mayor velocidad y confianza, al tiempo que preserva la lógica empresarial de la que dependen las organizaciones cada día.
IBM Bob Premium Package for i está diseñado para trabajar directamente con entornos activos de IBM i, miembros de origen y contexto de aplicación. Los desarrolladores pueden leer, escribir y compilar código en el flujo de trabajo, lo que reduce la necesidad de copiar el código fuente en herramientas desconectadas o cambiar entre experiencias de desarrollo fragmentadas. Como Bob se conecta de forma nativa a IBM i, la asistencia de la IA se basa en la estructura de la aplicación real y en el contexto de la plataforma. Esto ayuda a los desarrolladores a recibir explicaciones más precisas, outputs más limpios y orientación de modernización alineada con las prácticas de desarrollo de IBM i. Al incorporar la IA directamente al flujo de trabajo de IBM i, los equipos pueden moverse más rápido manteniendo el control, la fiabilidad y la confianza necesarios para aplicaciones de misión crítica.
Ese contexto directo puede traducirse en un ahorro de tiempo significativo cuando los desarrolladores necesitan investigar y documentar el comportamiento de las aplicaciones. Jasmine Kaczmarek, vicepresidenta de tecnología de la empresa distribuidora de tiendas 24 horas M.R. Williams, comentó: "En solo 20 minutos y con la ayuda de la herramienta, pude investigar un informe, rastrear la lógica de los campos, comprender el cálculo y documentar el problema. Lo que a un desarrollador sénior le había llevado seis horas el día anterior, yo lo conseguí hacer 18 veces más rápido".
Premium Package for i introduce habilidades seleccionadas y flujos de trabajo agénticos optimizados para tareas comunes de desarrollo y modernización de IBM i. Estas capacidades ayudan a los desarrolladores a explicar programas complejos en RPG y COBOL, convertir código RPG de formato fijo a RPG de formato libre moderno, refactorizar aplicaciones monolíticas en estructuras modulares, generar código en RPG, CL, COBOL y DDS, crear documentación técnica y elaborar pruebas unitarias para facilitar la validación.
En lugar de depender de instrucciones genéricas y resultados incoherentes, los equipos de IBM i pueden utilizar habilidades desarrolladas por expertos que ofrecen resultados más predecibles, repetibles y de mayor calidad. Los flujos de trabajo agénticos ayudan a guiar las tareas de desarrollo en varios pasos desde la comprensión y planificación hasta la implementación y validación, permitiendo a los desarrolladores modernizar de forma incremental sin perder el control.
El modo de base de datos dota a Bob, a través de habilidades y flujos de trabajo agénticos, de la capacidad necesaria para que el equipo de desarrollo de IBM i pueda analizar, optimizar y resolver problemas en las consultas, además de aportar un profundo conocimiento sobre SQL y DDS heredado. Este modo cubrirá el déficit de competencias de un ingeniero de bases de datos con experiencia del que carecen actualmente los equipos de desarrollo de IBM i.
Los equipos también están recibiendo un mayor apoyo de planificación por parte de la solución. Bob Richardson, analista de soporte de ERP en Wynne Systems, comentó: "Lo que me llamó la atención de IBM Bob casi de inmediato fue el nivel de detalle que ofrecía en comparación con otras IA. Me gusta utilizar la IA para elaborar y ejecutar planes para proyectos específicos. Ante una misma instrucción, la planificación de Bob siempre era diez veces más detallada que la de otras IA. Ofrecía más datos concretos, más detalles y permitía comprender mejor los pasos a seguir a lo largo del proyecto, de principio a fin".
IBM Bob también puede ayudar a preservar el conocimiento bloqueado en bases de código grandes e indocumentadas. Marina Schwenk, programadora sénior de Innovative Software Solutions, comentó: “Cuando tuvimos acceso a Bob, comenzamos de inmediato a documentar más de 90 000 líneas de programas. Bob pudo enumerar y etiquetar todas las entradas/salidas (inputs/outputs) y estructuras de archivos, así como sus usos y lógica importante. Y lo que es más importante, Bob creó documentación que pudimos dar a los nuevos desarrolladores que acababan de empezar su proceso con IBM i".
Juntos, la conectividad nativa de IBM i, las habilidades seleccionadas y los flujos de trabajo agénticos hacen que IBM Bob Premium Package for i sea más que un asistente de codificación. En lugar de introducir capacidades independientes, Premium Package amplía las capacidades de IBM Bob con las décadas de experiencia de IBM en IBM i, a través de flujos de trabajo diseñados específicamente, conocimientos especializados y un profundo conocimiento de la plataforma, lo que ayuda a los equipos a modernizarse con mayor confianza sin dejar de ofrecer aplicaciones fiables.
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