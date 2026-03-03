Protección de datos de nivel empresarial, ahora aún más accesible.
Hoy, IBM y Cobalt Iron se complacen en anunciar el lanzamiento mundial de Secure Automated Backup with Compass para los clientes de IBM® Cloud, lo que supone una importante ampliación de nuestro compromiso conjunto por ofrecer una protección de datos moderna, automatizada y altamente segura en entornos híbridos y multinube.
Aprovechando el gran éxito de Secure Automated Backup with Compass para IBM Power Virtual Server, esta nueva oferta ofrece la misma protección contrastada y de nivel empresarial a un conjunto aún más amplio de cargas de trabajo que se ejecutan en IBM Cloud y en entornos on premises. Con este lanzamiento, los clientes obtienen una experiencia de copia de seguridad como servicio totalmente gestionada y sin complicaciones que simplifica enormemente las operaciones de copia de seguridad y acelera la adopción de la nube.
Secure Automated Backup with Compass elimina la complejidad tradicionalmente asociada a la infraestructura de copia de seguridad. A través del catálogo de IBM Cloud, los clientes ahora pueden:
Sin hardware que gestionar y sin necesidad de configuración manual, las organizaciones pueden empezar a proteger las cargas de trabajo rápidamente y escalar sin problemas a medida que crece su entorno.
Esta nueva oferta de IBM Cloud BaaS ofrece una experiencia de protección de datos unificada en una amplia gama de plataformas, que incluyen:
Dado que Compass está diseñado para entornos híbridos y multinube, los clientes pueden proteger sus datos no solo dentro de IBM Cloud, sino también en infraestructuras on-premises y en las principales nubes públicas, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Alibaba Cloud, todo ello gestionado de forma integrada a través de una única interfaz de gestión.
La seguridad es el núcleo de esta nueva oferta. Secure Automated Backup with Compass combina las capacidades avanzadas de Cobalt Iron con la resiliencia líder del sector de IBM Cloud Object Storage (COS), aprovechando:
El resultado es un entorno totalmente protegido diseñado para proteger las cargas de trabajo críticas contra el ransomware, la manipulación y los errores operativos.
A medida que las arquitecturas híbridas y multinube se convierten en el estándar, las organizaciones buscan estrategias de continuidad unificadas y automatizadas que funcionen en todas las plataformas y nubes. Secure Automated Backup with Compass aborda directamente esta necesidad al ofrecer:
Esto no es solo una copia de seguridad de nube a nube: es una única plataforma unificada de protección de datos para toda la empresa.
Como explica Greg Tevis, vicepresidente de estrategia de Cobalt Iron: “Con este lanzamiento, los clientes ahora pueden proteger las cargas de trabajo en IBM Cloud, otras nubes públicas y centros de datos on-premises de todo el mundo, todo a través de una experiencia única y simplificada”.
Secure Automated Backup with Compass ya está disponible de forma inmediata en todos los IBM Cloud Data Centers a nivel mundial, en regiones como Dallas, Washington D. C., Toronto, Montreal, São Paulo, Fráncfort, Londres, Madrid, Sídney, Tokio, Osaka, Chennai y muchas más. Dondequiera que estén sus cargas de trabajo, puede contar con acceso de baja latencia y una protección global de nivel empresarial consistente.
Al unirse a más de 400 soluciones empresariales en IBM Cloud Marketplace, utilizadas por el 95 % de las empresas Fortune 500 y más de 600 000 usuarios activos mensuales, esta nueva oferta amplía las opciones del cliente, simplifica las compras y consolida a IBM Cloud como uno de los principales destinos para el SaaS de nivel empresarial.
Secure Automated Backup with Compass ya está disponible directamente a través del catálogo de IBM Cloud. Empiece a proteger sus cargas de trabajo con una copia de seguridad moderna, automatizada y de nivel empresarial, diseñada para el mundo híbrido y multinube.
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