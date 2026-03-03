Hoy, IBM y Cobalt Iron se complacen en anunciar el lanzamiento mundial de Secure Automated Backup with Compass para los clientes de IBM® Cloud, lo que supone una importante ampliación de nuestro compromiso conjunto por ofrecer una protección de datos moderna, automatizada y altamente segura en entornos híbridos y multinube.

Aprovechando el gran éxito de Secure Automated Backup with Compass para IBM Power Virtual Server, esta nueva oferta ofrece la misma protección contrastada y de nivel empresarial a un conjunto aún más amplio de cargas de trabajo que se ejecutan en IBM Cloud y en entornos on premises. Con este lanzamiento, los clientes obtienen una experiencia de copia de seguridad como servicio totalmente gestionada y sin complicaciones que simplifica enormemente las operaciones de copia de seguridad y acelera la adopción de la nube.