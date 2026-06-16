Introducción de la monitorización de sistemas de IA agéntica en IBM Guardium para cerrar la brecha de visibilidad

La mayoría de los flujos de trabajo de IA generativa empiezan simplemente con una persona haciendo una pregunta o dando una instrucción. La instrucción, las instrucciones del sistema y cualquier contexto proporcionado se pasan al modelo, y el modelo devuelve una respuesta basada en esas entradas. La IA agéntica se basa en ese patrón: en lugar de detenerse en una respuesta, el modelo puede trabajar con un orquestador o agente en tiempo de ejecución que planifica una tarea, elige el siguiente paso, llama a una herramienta, comprueba el resultado y luego decide qué hacer a continuación.

Sin embargo, para hacer ese trabajo, el agente necesita acceso al contexto empresarial y a los sistemas empresariales. La RAG puede recuperar conocimientos relevantes de documentos, bases de datos vectoriales, correos electrónicos, tickets u otras fuentes internas para que el modelo tenga los antecedentes adecuados antes de actuar. Los servidores MCP y otros conectores de herramientas proporcionan al agente una forma controlada de acceder a archivos, aplicaciones SaaS, API, bases de datos y flujos de trabajo.

Aquí es donde el sistema de IA pasa de responder a una pregunta a moverse en el entorno empresarial. Algunos sistemas de IA también se ajustan o entrenan con datos especializados. Eso puede mejorar la consistencia para un dominio específico, pero también añade requisitos de gobierno en torno a datos de entrenamiento, versiones de modelos, deriva, evaluación y rollback.

A efectos de monitorización, es especialmente importante realizar un seguimiento de tres partes del flujo de trabajo agéntico:

Las instrucciones capturan la intención del usuario y las instrucciones reutilizables.

Los recursos proporcionan el contexto en el que puede confiar el agente, como documentos, esquemas, calendarios o datos de aplicaciones.

Las herramientas son las acciones que el agente puede realizar, como consultar una base de datos, crear un ticket o enviar un mensaje.

El bucle agéntico conecta esas partes. El sistema observa el estado actual, planifica el siguiente paso, actúa a través de una herramienta o flujo de trabajo, revisa el resultado y continúa hasta que se completa la tarea o se requiere la aprobación humana. Por eso, monitorizar la IA agéntica requiere algo más que un registro a nivel de modelo. Los equipos de seguridad necesitan tener visibilidad sobre la instrucción, el contexto utilizado, las herramientas seleccionadas, las aprobaciones aplicadas y los datos accedidos o generados durante el proceso.