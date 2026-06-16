Introducción de la monitorización de sistemas de IA agéntica en IBM Guardium para cerrar la brecha de visibilidad

Las nuevas capacidades de IBM Guardium, actualmente en Private Preview, introducen la monitorización de sistemas de IA agéntica, como Claude, a través de la API de cumplimiento de Claude.
Las empresas se enfrentan a una creciente brecha de visibilidad de datos de IA, donde los sistemas de IA pueden actuar sobre datos sensibles más rápido de lo que los equipos de seguridad y cumplimiento pueden rastrear.
Para ayudar a cerrar esta brecha, las nuevas capacidades de IBM Guardium, actualmente en Private Preview, introducen la monitorización de los sistemas de IA agéntica, como Claude, a través de la API de cumplimiento de Claude. Esta capacidad recopila datos detallados de telemetría sobre la actividad de la IA en relación con las instrucciones, los usuarios, los proyectos, los archivos, las acciones de los agentes, la actividad del MCP y de las herramientas, así como el acceso a los datos posteriores.
A medida que se integra más IA agéntica en los flujos de trabajo, las organizaciones deben tener una visión de cómo los agentes interactúan con sus datos para asegurarse de que está alineado con sus políticas de seguridad y gobierno organizativos. La falta de visibilidad de los datos puede provocar una posible exposición de los datos o infracciones del cumplimiento.
La mayoría de los flujos de trabajo de IA generativa empiezan simplemente con una persona haciendo una pregunta o dando una instrucción. La instrucción, las instrucciones del sistema y cualquier contexto proporcionado se pasan al modelo, y el modelo devuelve una respuesta basada en esas entradas. La IA agéntica se basa en ese patrón: en lugar de detenerse en una respuesta, el modelo puede trabajar con un orquestador o agente en tiempo de ejecución que planifica una tarea, elige el siguiente paso, llama a una herramienta, comprueba el resultado y luego decide qué hacer a continuación.
Sin embargo, para hacer ese trabajo, el agente necesita acceso al contexto empresarial y a los sistemas empresariales. La RAG puede recuperar conocimientos relevantes de documentos, bases de datos vectoriales, correos electrónicos, tickets u otras fuentes internas para que el modelo tenga los antecedentes adecuados antes de actuar. Los servidores MCP y otros conectores de herramientas proporcionan al agente una forma controlada de acceder a archivos, aplicaciones SaaS, API, bases de datos y flujos de trabajo.
Aquí es donde el sistema de IA pasa de responder a una pregunta a moverse en el entorno empresarial. Algunos sistemas de IA también se ajustan o entrenan con datos especializados. Eso puede mejorar la consistencia para un dominio específico, pero también añade requisitos de gobierno en torno a datos de entrenamiento, versiones de modelos, deriva, evaluación y rollback.
A efectos de monitorización, es especialmente importante realizar un seguimiento de tres partes del flujo de trabajo agéntico:
El bucle agéntico conecta esas partes. El sistema observa el estado actual, planifica el siguiente paso, actúa a través de una herramienta o flujo de trabajo, revisa el resultado y continúa hasta que se completa la tarea o se requiere la aprobación humana. Por eso, monitorizar la IA agéntica requiere algo más que un registro a nivel de modelo. Los equipos de seguridad necesitan tener visibilidad sobre la instrucción, el contexto utilizado, las herramientas seleccionadas, las aprobaciones aplicadas y los datos accedidos o generados durante el proceso.
Debido a la complejidad de los sistemas y flujos de trabajo de IA agéntica, pueden aparecer brechas de seguridad en varios puntos. Estas lagunas pueden bloquear la producción porque los equipos no pueden demostrar qué ocurrió, quién lo autorizó o si la acción se mantuvo dentro de la política. Por ejemplo:
Sin respuestas a las preguntas anteriores, los equipos de seguridad se ven obligados a aprobar el uso de la IA agéntica sin un registro claro de cómo se ha desplazado el riesgo a través de las instrucciones, las herramientas, las aplicaciones y los almacenes de datos.
El problema es que la evidencia suele estar en lugares diferentes. Si esos registros no se pueden conectar, los equipos deben reconstruir la historia manualmente después de un incidente o una solicitud de auditoría. Para cumplir con las normativas de cumplimiento (como la Ley de IA de la UE) es crítico que todas estas interacciones y pruebas se recopilen y ensamblen para mostrar la línea completa de actividad de principio a fin.
La nueva capacidad de Guardium comienza por llevar la actividad de Claude a la vista de monitorización a través de la API de cumplimiento de Claude. Esa actividad puede mostrar qué usuario participó, en qué proyecto o espacio de trabajo trabajó, qué archivos o conversaciones formaron parte de la interacción y qué cambios administrativos o de configuración se produjeron. Esto establece la parte inicial del flujo de trabajo de IA antes de que un agente acceda a herramientas o datos.
A continuación, Guardium puede conectar esa actividad de Claude a la capa de ejecución. Los tiempos de ejecución de los agentes, los servidores MCP, las pasarelas de API y los registros de auditoría de las herramientas permiten saber qué herramienta ha llamado el agente, a qué sistema ha intentado acceder, si se ha activado un paso de aprobación y si la acción se ha completado con éxito.
Guardium también conecta el flujo de trabajo con la monitorización de la actividad de los datos. Aquí es donde los equipos pueden ver la base de datos, la tabla, la columna, la consulta o el evento de acceso involucrado, junto con la clasificación de datos confidenciales, el resultado de la política y el contexto de la alerta. En otras palabras, muestra qué datos ha procesado realmente el flujo de trabajo agéntico.
Guardium reúne estas capas haciendo coincidir los detalles que las conectan, como la identidad del usuario, la marca de tiempo, el proyecto, el ID de ejecución o sesión, el nombre de la herramienta, el objeto de datos de destino, la clasificación y el resultado de la política. Esa correlación convierte los registros separados en una única línea temporal que muestra lo que preguntó el usuario, cómo actuó el agente, a qué datos se accedió y qué controles se aplicaron. Para mandatos como la Ley de IA de la UE, ese plazo se convierte en el rastro de evidencia que los equipos necesitan para demostrar la supervisión del uso de datos impulsado por IA.
Al reunir la actividad de Claude, la ejecución de agentes y herramientas, y la monitorización de datos de Guardium en una sola vista, las organizaciones pueden ir más allá de los registros dispersos hacia un modelo de control empresarial para IA agéntica.
Con Claude como primera fuente de actividad de IA y Guardium como capa global de visibilidad y cumplimiento, los equipos pueden demostrar supervisión de la actividad autónoma de IA a través de límites de seguridad, políticas, flujos de trabajo de auditoría e informes regulatorios. Las organizaciones también pueden apoyar mejor los mandatos de cumplimiento emergentes, como la Ley de IA de la UE, rastreando cómo se accede, utiliza y genera los datos por los sistemas de IA agéntica.
El resultado es una cadena de pruebas auditable que conecta las instrucciones de los usuarios con las acciones de la IA, el acceso a datos y los resultados de cumplimiento, lo que ayuda a las empresas a adoptar la IA agéntica con más confianza, transparencia y control.