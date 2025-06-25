Presentamos Maximo Assistant: un recurso de IA para equipos

IBM Maximo está transformando la gestión de activos:

1. Mantenimiento basado en el estado: más inteligente y eficiente

En el futuro, despídase de los programas de mantenimiento genéricos basados en calendarios. La IA proporcionará conocimientos en tiempo real sobre las condiciones de los activos, lo que permitirá a los trabajadores realizar el mantenimiento de los equipos exactamente cuando sea necesario.¿Cuál es la ventaja? Mayor vida útil de los activos, menor mantenimiento innecesario y técnicos más centrados y productivos.

2. Gestión inteligente de órdenes de trabajo: datos más limpios y detallados

La inteligencia de órdenes de trabajo impulsada por IA de Maximo sugiere automáticamente códigos de problema precisos basados en descripciones, lo que facilita la detección de tendencias y la adopción de medidas informadas. Estamos ampliando esta capacidad para mostrar patrones en todos los tipos de activos, el historial de mantenimiento y mucho más, sin que los usuarios necesiten ser expertos en datos.