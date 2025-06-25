Presentamos Maximo Assistant: un recurso de IA para equipos

25 de junio de 2025
En IBM, estamos integrando la IA en Maximo Application Suite a través de potentes capacidades de IA que automatizan tareas, agilizan los flujos de trabajo y mejoran la toma de decisiones. No se trata de solo un asistente inteligente que ofrece conocimientos críticos, sino un enfoque más inteligente y eficiente para la gestión de activos.
La IA integrada de Maximo es algo más que comodidad; se trata de cambiar fundamentalmente la forma en que sus equipos interactúan con los datos, los activos y entre sí, ayudándoles a tomar decisiones más inteligentes, reducir el tiempo de inactividad e impulsar resultados empresariales medibles.
IBM Maximo está transformando la gestión de activos:
1. Mantenimiento basado en el estado: más inteligente y eficiente
En el futuro, despídase de los programas de mantenimiento genéricos basados en calendarios. La IA proporcionará conocimientos en tiempo real sobre las condiciones de los activos, lo que permitirá a los trabajadores realizar el mantenimiento de los equipos exactamente cuando sea necesario.¿Cuál es la ventaja? Mayor vida útil de los activos, menor mantenimiento innecesario y técnicos más centrados y productivos.
2. Gestión inteligente de órdenes de trabajo: datos más limpios y detallados
La inteligencia de órdenes de trabajo impulsada por IA de Maximo sugiere automáticamente códigos de problema precisos basados en descripciones, lo que facilita la detección de tendencias y la adopción de medidas informadas. Estamos ampliando esta capacidad para mostrar patrones en todos los tipos de activos, el historial de mantenimiento y mucho más, sin que los usuarios necesiten ser expertos en datos.
3. Análisis acelerado del modo de fallo
Atrás quedaron las semanas dedicadas a la fiabilidad de los activos y al análisis de fallos. La IA de Maximo accede a un amplio repositorio de datos históricos y operativos para generar rápidamente conocimientos procesables, lo que permite estrategias de mantenimiento proactivas que minimizan el tiempo de inactividad y el riesgo operativo.
4. Inspecciones visuales mejoradas por IA
Con Visual Prompting de Maximo, su equipo puede resaltar fácilmente componentes específicos de la imagen, como un componente en una línea de producción, y la IA aprenderá a aislarlo y analizarlo. ¿El resultado? Detección rápida y precisa de fallos sin etiquetado de datos complejo ni formación exhaustiva en IA.
Considere este escenario: un supervisor en una plataforma petrolera en alta mar recibe una alerta sobre un transformador de alto riesgo. El asistente de IA de Maximo proporciona al instante un resumen conciso del historial de trabajo relevante, los patrones de fallo y las reparaciones sugeridas. Con solo un clic, el supervisor confirma los próximos pasos.
Cuando el técnico de inspección nota daños físicos, actualiza rápidamente el asistente de IA, que valida el problema, asigna los códigos correctos e inicia acciones de seguimiento. Esta interacción fluida da como resultado respuestas más rápidas, menos errores y un sistema más inteligente que aprende y mejora de manera continua.
La gestión de activos no necesita ser reactiva. Con el asistente de IA de Maximo, su equipo puede anticiparse a los problemas, responder de forma proactiva y mejorar su toma de decisiones estratégicas, todo ello sin interrumpir su forma natural de trabajar.
No se trata de una herramienta más. Es un recurso genuino, que aporta claridad en medio de la complejidad e impacto donde más importa.
El futuro de la gestión de activos es asistencial, integrado y en continua evolución. El asistente de IA de última generación de Maximo está diseñado para integrarse de forma natural en su flujo de trabajo: comprender sus operaciones, anticiparse a las necesidades y mejorar la toma de decisiones sin necesidad de consultas complejas ni interfaces disruptivas.
Es más que una herramienta; es un recurso de confianza. Al detectar de forma autónoma los problemas recurrentes e iniciar acciones correctivas, libera a su equipo para que se centre en lo que más importa: el trabajo estratégico y de alto impacto. Con interacciones conversacionales y conocimientos inmediatos y procesables, la IA de Maximo aporta claridad a la complejidad y ofrece resultados reales, justo donde los necesita.
Descubra IBM Maximo Application Suite
Este blog es una adaptación de la conversación con Christine Nishimoto en el episodio 15 del podcast What's New from IBM. Christine Nishimoto es directora de Productos de Gestión de Activos en IBM.