Las organizaciones de hoy en día están experimentando una experiencia de crecimiento exponencial en identidades no humanas (como dispositivos, API y servicios) que ahora superan en número a las identidades humanas por más de 40 a 1.

Sin un gobierno adecuado, estas credenciales no gestionadas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades ocultas, y exponer a la organización a posibles amenazas de seguridad. La implementación de MIM proporciona una solución integral para dar dirección a este desafío. Mejora la cobertura de seguridad protegiendo los certificados, las claves y los tokens utilizados en los sistemas digitales, lo que reduce significativamente el riesgo de que las credenciales se vean comprometidas o se utilicen de forma indebida.

MIM también impulsa la eficacia operativa mediante la automatización, agilizando el descubrimiento, la emisión, la renovación y la revocación de credenciales de máquinas para minimizar los errores manuales y la carga administrativa. Con una visibilidad centralizada de todas las identidades de las máquinas, las organizaciones pueden garantizar la conformidad y la preparación para auditorías con marcos como Zero Trust, NIST e ISO 27001.

Al evitar problemas relacionados con certificados caducados o mal gestionados, MIM ayuda a reducir las interrupciones y el tiempo de inactividad, garantizando operaciones más fluidas. Por último, MIM refuerza la postura de Zero Trust de una organización al extender sus principios a las comunicaciones por máquina: hacer cumplir el mínimo privilegio, la validación continua y el uso de credenciales de corta duración para mantener un entorno sólido y seguro.