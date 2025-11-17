Inteligencia artificial Automatización de TI

Introducción de la gestión de identidades de máquinas para reforzar la gestión de identidades y accesos (IAM) para identidades no humanas

Este nuevo enfoque garantiza que cada entidad digital, humana o máquina, esté autenticada, autorizada y validada continuamente.

La gestión de identidades de máquinas (MIM) es una evolución esencial de la gestión de identidades y accesos (IAM) tradicional, diseñada para proteger y gobernar entidades no humanas como API, contenedores, dispositivos IoT, cargas de trabajo y servicios automatizados.

Aunque IAM se ha centrado tradicionalmente en los usuarios humanos, MIM amplía el gobierno de identidades al creciente número de interacciones máquina a máquina en entornos híbridos y multinube. Este nuevo enfoque garantiza que cada entidad digital, humana o máquina, esté autenticada, autorizada y validada continuamente.

Ayudar a gestionar las credenciales no gestionadas

Las organizaciones de hoy en día están experimentando una experiencia de crecimiento exponencial en identidades no humanas (como dispositivos, API y servicios) que ahora superan en número a las identidades humanas por más de 40 a 1.

Sin un gobierno adecuado, estas credenciales no gestionadas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades ocultas, y exponer a la organización a posibles amenazas de seguridad. La implementación de MIM proporciona una solución integral para dar dirección a este desafío. Mejora la cobertura de seguridad protegiendo los certificados, las claves y los tokens utilizados en los sistemas digitales, lo que reduce significativamente el riesgo de que las credenciales se vean comprometidas o se utilicen de forma indebida.

MIM también impulsa la eficacia operativa mediante la automatización, agilizando el descubrimiento, la emisión, la renovación y la revocación de credenciales de máquinas para minimizar los errores manuales y la carga administrativa. Con una visibilidad centralizada de todas las identidades de las máquinas, las organizaciones pueden garantizar la conformidad y la preparación para auditorías con marcos como Zero Trust, NIST e ISO 27001.

Al evitar problemas relacionados con certificados caducados o mal gestionados, MIM ayuda a reducir las interrupciones y el tiempo de inactividad, garantizando operaciones más fluidas. Por último, MIM refuerza la postura de Zero Trust de una organización al extender sus principios a las comunicaciones por máquina: hacer cumplir el mínimo privilegio, la validación continua y el uso de credenciales de corta duración para mantener un entorno sólido y seguro.

Protección de credenciales digitales con MIM

MIM se centra en asegurar las credenciales digitales utilizadas por entidades no humanas para autenticarse y comunicarse de forma segura.

El ciclo de vida de la identidad de máquina abarca varias etapas clave diseñadas para garantizar la visibilidad, el control y la seguridad completos de todas las credenciales no humanas en el ecosistema digital de una organización.

  • Descubrimiento e inventario: donde todas las identidades de las máquinas se identifican en entornos locales, de nube y edge.
  • Clasificación y propiedad: implica asignar cada credencial a su propósito específico, propietario designado y nivel de acceso asociado para establecer la responsabilidad y el contexto.
  • Emisión y aprovisionamiento: las credenciales se emiten de acuerdo con las políticas de privilegios mínimos para garantizar que cada máquina o servicio tenga solo el acceso que realmente necesita.
  • Fase de rotación y renovación: se centra en automatizar las actualizaciones de certificados y claves y en mitigar los riesgos asociados a las credenciales caducadas o anticuadas.
  • Revocación y desaprovisionamiento: cuando se dan de baja los servicios, esto garantiza que sus credenciales asociadas se eliminen rápidamente para evitar el acceso no autorizado.
  • Monitorización y gobierno: ofrecer una supervisión continua mediante la auditoría y la automatización basada en políticas, reforzando el cumplimiento y manteniendo la integridad de todas las identidades de las máquinas a lo largo de su ciclo de vida.

Los principios clave que rigen la gestión eficaz de la identidad de las máquinas se basan en el privilegio mínimo, el modelo Zero Trust y la automatización.

  • El principio del privilegio mínimo garantiza que a cada identidad de máquina solo se le concedan los derechos de acceso mínimos necesarios para llevar a cabo su función prevista, lo que minimiza la superficie de ataque potencial.
  • Zero Trust amplía esta posición de seguridad validando y monitorizando continuamente todas las interacciones máquina a máquina, garantizando que ninguna entidad sea intrínsecamente de confianza, independientemente de su ubicación o verificación previa.
  • Por último, la automatización es esencial para lograr escalabilidad y precisión dentro de entornos modernos, dinámicos y nativos de la nube, permitiendo a las organizaciones gestionar de manera eficiente el creciente número de identidades de máquinas y, al mismo tiempo, reducir el esfuerzo manual y el riesgo de error humano.

Superación de desafíos críticos que pasan desapercibidos

La implementación de una solución eficaz de gestión de identidades de máquinas (MIM) ayuda a las organizaciones a superar varios desafíos críticos que a menudo pasan desapercibidos en los marcos de identidad tradicionales.

Un problema importante es la presencia de identidades de máquina huérfanas o con privilegios excesivos, que pueden acumularse con el tiempo y plantear importantes riesgos de seguridad si no se gestionan adecuadamente. MIM también aborda las credenciales ocultas "sombra": identidades de máquinas que existen fuera de los sistemas formales de gestión de identidades y accesos (IAM) y, por lo tanto, escapan a los controles de visibilidad y gobierno. Otro desafío común es la dispersión de secretos, en la que las claves API codificadas o los tokens estáticos están dispersos en aplicaciones y entornos, lo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado o fugas de credenciales.

El MIM cierra las brechas en la gestión del ciclo de vida de las entidades no humanas y garantiza que todas las identidades de las máquinas se descubran, rastreen y controlen correctamente, desde su creación hasta su desmantelamiento.

Casos de uso reales:

MIM desempeña un papel crítico en una amplia gama de casos de uso del mundo real, fortaleciendo la seguridad y la coherencia operativa en entornos digitales complejos.

  • En la autenticación de microservicios, MIM permite la comunicación segura de servicio a servicio dentro de aplicaciones distribuidas mediante la emisión y gestión de certificados o tokens de corta duración, garantizando que cada interacción esté autenticada y autorizada.
  • En el ámbito del gobierno de dispositivos IoT, los fabricantes aprovechan el MIM para autenticar los dispositivos conectados, así como para automatizar la rotación y revocación de sus credenciales a lo largo del ciclo de vida del dispositivo, protegiendo contra el uso indebido o la concesión.
  • Para las organizaciones que operan en entornos de multinube, MIM proporciona una capa unificada de aplicación de políticas y gestión de certificados en plataformas como AWS, Azure y Google Cloud, lo que ayuda a mantener controles de seguridad y visibilidad coherentes independientemente de la diversidad de la infraestructura.

Asegúrese de haber protegido las identidades de sus máquinas

Al proteger y gestionar las identidades de las máquinas a través de un enfoque estructurado, automatizado y alineado con Zero Trust, las organizaciones pueden fortalecer su posición general de ciberseguridad, reducir los riesgos operativos y garantizar una confianza fluida en todas las interacciones digitales.

Obtenga más información sobre cómo proteger las identidades de las máquinas y avanzar en su estrategia de IAM con IBM Security Verify, una plataforma unificada que le ayuda a aplicar Zero Trust, automatizar el gobierno de identidades y proteger el acceso humano y no humano en su entorno de nube híbrida.

Rakesh Thalla

Security Architect - Identity and Access Management