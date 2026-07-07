LinuxONE 5 reúne IA, seguridad y eficiencia en una sola plataforma, creada para ofrecer a las organizaciones un camino claro a seguir, sin importar dónde se encuentren hoy.
Cuando presentamos IBM LinuxONE Emperor 5 el año pasado, nos propusimos abordar un reto creciente: las empresas necesitan una infraestructura que pueda ejecutar carga de trabajo de Linux a escala, dar soporte a la IA donde residen los datos y hacerlo de forma segura y eficiente en medio del aumento de los costes energéticos y las presiones de la cadena de suministro. La respuesta del mercado confirmó lo que ya creíamos. La combinación de seguridad, capacidad de IA y eficiencia que ofrece IBM LinuxONE es relevante para las organizaciones que ejecutan Linux a cualquier escala.
Por eso hoy estamos ampliando la familia IBM LinuxONE 5 con dos nuevos sistemas diseñados para responder a este momento: IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE 5 Express.
Durante años, las conversaciones sobre IBM LinuxONE a menudo han comenzado con la escala: "Esto es para los bancos más grandes, las mayores empresas de telecomunicaciones". Pero todas las empresas merecen una solución de alto rendimiento, independientemente de su tamaño, escala o volumen. IBM LinuxONE está diseñado para ejecutar Linux de forma segura, eficiente y al coste adecuado. Eso es tan relevante para una institución financiera de tamaño medio que gestiona 200 servidores x86 como para un banco global que gestiona 2000.
Todo lo que define IBM LinuxONE Emperor 5, el procesador Telum II con su acelerador de IA integrado, criptografía resistente a la computación cuántica integrada en hardware, IBM Secure Execution para computación confidencial y la misma cadena de herramientas abierta que ya utilizan vuestros equipos, es la base de ambos nuevos modelos. No creamos una versión reducida de LinuxONE. Creamos el punto de entrada del tamaño adecuado para las organizaciones en diferentes etapas de su viaje con la plataforma.
IBM LinuxONE 5 Express es un sistema único de 19 pulgadas montable en rack que encaja en racks estándar de centros de datos junto a su infraestructura x86 existente, sin necesidad de espacio especial, refrigeración o energía en torno a la cual planificar. Este sistema preconfigurado está diseñado para que las organizaciones funcionen rápidamente en IBM LinuxONE, con una lista de materiales definida y un coste inicial predecible, en la misma arquitectura de la que dependen las empresas más grandes del mundo.
Está diseñado para organizaciones que desean consolidar un modesto patrimonio x86, evaluar LinuxONE por primera vez o implementar una carga de trabajo específica, como recursos digitales, procesamiento de transacciones impulsado con IA o computación confidencial, sin comprometer la huella de los modelos más grandes.
Express no compromete la seguridad, la postura de cumplimiento ni la ruta de actualización. Es compatible con todo el modelo de seguridad IBM LinuxONE 5, ejecuta las mismas distribuciones de RHEL, SLES y Ubuntu, y puede crecer dentro de la generación LinuxONE 5 a medida que aumentan las demandas de carga de trabajo. El equipo que tiene, las herramientas que utiliza y las habilidades que posee se mantienen vigentes.
IBM LinuxONE Rockhopper 5 está pensado para aquellas organizaciones que ya han superado la fase de evaluación y están preparadas para consolidar una parte considerable de su parque de servidores x86. Rockhopper 5 está diseñado con una huella física más pequeña y utiliza un modelo de licencia de software basado en las cargas de trabajo reales ejecutadas, en lugar del número de servidores físicos implementados. Está construido sobre la misma arquitectura IBM LinuxONE Emperor 5, que puede ahorrar hasta un 65 % en consumo de energía, un 94 % en costes de software y un 44 % en el coste total de propiedad durante 5 años al migrar cargas de trabajo nativas de la nube y en contenedores desde una solución x86 comparable que ejecuta los mismos productos de software. 1
También es compatible con el IBM Spyre Accelerator, lo que significa que la IA generativa y la inferencia multimodelo pueden ejecutarse en la plataforma junto con las cargas de trabajo transaccionales, sobre datos regulados coubicados, dentro del perímetro de seguridad y sin necesidad de un nivel de GPU independiente. Para organizaciones de servicios financieros, sanidad y otros sectores regulados, las cargas de trabajo de IA pueden ejecutarse directamente sobre datos sensibles, eliminando la necesidad de moverlos fuera de un entorno de confianza. El resultado es un rendimiento optimizado de la IA y una eficiencia de TI a escala para empresas de todos los tamaños.
Cuando hablamos con los directores de sistemas de información y los directores de tecnología, la conversación ha cambiado significativamente en los últimos dos años. La pregunta solía ser: "¿Cómo modernizo mi infraestructura?" Ahora es: "¿Cómo ejecuto la IA en mis datos más confidenciales sin comprometer la seguridad ni crear otro nivel de infraestructura para gestionar?"
Y debajo de esa pregunta hay presiones aún más inmediatas:
No son desafíos aislados. Están convergiendo. Y la respuesta no es otra actualización de la misma arquitectura x86. Es una plataforma diseñada para abordarlos todos juntos. Eso es lo que ofrece la familia IBM LinuxONE 5: tres soluciones alineadas con sus necesidades actuales y diseñadas para escalar con usted.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE Emperor 5 están diseñados para ofrecer a las organizaciones una hoja de ruta clara y escalable desde la evaluación hasta la consolidación a gran escala, todo ello en la misma arquitectura, la misma cadena de herramientas y el mismo modelo de seguridad.
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1 Ahorre hasta un 65 % en consumo de energía, un 94 % en costes de software y un 44 % en el coste total de propiedad durante 5 años al trasladar cargas de trabajo nativas de la nube y en contenedores desde una solución x86 comparable a un IBM LinuxONE Emperor 5 que ejecute los mismos productos de software.
Descargo de responsabilidad: las pruebas de rendimiento internas de IBM para el estudio de consolidación del núcleo se centraron en la comparación de los siguientes servidores. Sistema IBM Machine Type 9175 MAX 136 que consta de tres cajones CPC que contienen 136 unidades de procesador configurables y seis cajones de E/S para dar soporte tanto a la red como al almacenamiento externo. La solución x86 utilizaba un servidor empresarial disponible en el mercado con dos procesadores Intel® Xeon® Platinum 8592+ de 5.ª generación, 64 núcleos por CPU. Ambas soluciones tenían acceso al mismo almacenamiento. Las cargas de trabajo consistían en una aplicación WebSphere Liberty v25 de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) en contenedores que se ejecutaba en Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17, y un EDB Postgres for Kubernetes v1.25 en el mismo clúster OCP que simulaba las funciones básicas de banca en línea. Ambas soluciones utilizaban Red Hat Enterprise Linux v9.5 y KVM. Los resultados pueden variar. Los resultados de las pruebas se extrapolaron a una solución de TI típica y completa de un cliente que incluye entornos de TI de producción y de no producción aislados entre sí. El coste total de propiedad incluía los costes de software, hardware, energía, red, espacio en el centro de datos y mano de obra. En el lado de IBM z17, la solución completa requiere un IBM z17 Type 9175 MAX 136, y en el lado x86, la solución de TI completa requiere 23 servidores comparados.