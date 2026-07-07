IBM LinuxONE Rockhopper 5 está pensado para aquellas organizaciones que ya han superado la fase de evaluación y están preparadas para consolidar una parte considerable de su parque de servidores x86. Rockhopper 5 está diseñado con una huella física más pequeña y utiliza un modelo de licencia de software basado en las cargas de trabajo reales ejecutadas, en lugar del número de servidores físicos implementados. Está construido sobre la misma arquitectura IBM LinuxONE Emperor 5, que puede ahorrar hasta un 65 % en consumo de energía, un 94 % en costes de software y un 44 % en el coste total de propiedad durante 5 años al migrar cargas de trabajo nativas de la nube y en contenedores desde una solución x86 comparable que ejecuta los mismos productos de software. 1

También es compatible con el IBM Spyre Accelerator, lo que significa que la IA generativa y la inferencia multimodelo pueden ejecutarse en la plataforma junto con las cargas de trabajo transaccionales, sobre datos regulados coubicados, dentro del perímetro de seguridad y sin necesidad de un nivel de GPU independiente. Para organizaciones de servicios financieros, sanidad y otros sectores regulados, las cargas de trabajo de IA pueden ejecutarse directamente sobre datos sensibles, eliminando la necesidad de moverlos fuera de un entorno de confianza. El resultado es un rendimiento optimizado de la IA y una eficiencia de TI a escala para empresas de todos los tamaños.