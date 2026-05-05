IBM presenta IBM zSecure Secret Manager, una nueva capacidad diseñada para agilizar la gestión del ciclo de vida de los certificados en IBM Z, con integración en plataformas de secretos empresariales como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE.
Disponible desde el 19 de junio de 2026, IBM zSecure Secrets Manager permite a las organizaciones pasar de procesos manuales y fragmentados de certificados a la automatización de renovación de certificados basada en políticas para reducir la sobrecarga operativa
Los certificados son críticos para asegurar los sistemas y garantizar la confianza, y sin un proceso de renovación fiable, las organizaciones se enfrentan a un mayor riesgo de cortes de servicio y a la creciente carga operativa de la gestión manual de certificados.
En toda la empresa, las organizaciones se están estandarizando en plataformas centralizadas de gestión de secretos para gestionar credenciales, claves y certificados. Las plataformas Enterprise Secrets como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE proporcionan un sistema de registro de secretos, lo que permite la emisión, el almacenamiento y el control del ciclo de vida seguros en todas las aplicaciones y entornos.
Sin embargo, en muchos entornos IBM z/OS, la gestión del ciclo de vida de los certificados sigue basándose en procesos manuales específicos de la aplicación:
Al mismo tiempo, la vida útil de los certificados se está reduciendo rápidamente, lo que aumenta la frecuencia de los eventos de renovación.
Esto crea una brecha: mientras las organizaciones modernizan la gestión de secretos de forma centralizada, la ejecución del ciclo de vida de los certificados no ha seguido el ritmo.
IBM zSecure Secret Manager busca abordar esta carencia extendiendo las estrategias de gestión de certificados directamente a los entornos IBM z/OS.
Al trabajar con IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE, la solución permite:
IBM Vault Self Managed for Z and LinuxONE sirve como autoridad central para la gestión de certificados y secretos, mientras que IBM zSecure Secret Manager garantiza que los certificados se renueven y apliquen automáticamente dentro de IBM z/OS, eliminando la necesidad de intervención manual.
Al combinar IBM Vault Self-Managed for Z y la gestión de certificados basada en LinuxONE con la ejecución automatizada del ciclo de vida en IBM Z, las organizaciones pueden:
Los planes futuros incluyen diseñar y entregar varias funcionalidades adicionales para IBM zSecure Secret Manager, tales como:
Estas funcionalidades están destinadas a simplificar aún más la gestión general de secretos en z/OS, incluido el próximo cambio del sector para la renovación de certificados de seguridad de la capa de transporte (TLS) cada 47 días.1
IBM zSecure Secret Manager incorpora IBM z/OS a la arquitectura moderna de gestión de secretos, conectándolo con IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE y permitiendo la renovación automatizada de certificados.
IBM zSecure Secret Manager estará disponible de forma general a partir del 19 de junio de 2026.
A medida que las organizaciones se mueven hacia estrategias de secretos centralizados y ciclos de vida de certificados más cortos, esta Integración permite la participación de los entornos z/OS para una mayor eficiencia.
1 Foro CA/Browser. (2026). Requisitos básicos para la emisión y gestión de certificados de confianza pública.
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