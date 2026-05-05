Los certificados son críticos para asegurar los sistemas y garantizar la confianza, y sin un proceso de renovación fiable, las organizaciones se enfrentan a un mayor riesgo de cortes de servicio y a la creciente carga operativa de la gestión manual de certificados.

En toda la empresa, las organizaciones se están estandarizando en plataformas centralizadas de gestión de secretos para gestionar credenciales, claves y certificados. Las plataformas Enterprise Secrets como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE proporcionan un sistema de registro de secretos, lo que permite la emisión, el almacenamiento y el control del ciclo de vida seguros en todas las aplicaciones y entornos.

Sin embargo, en muchos entornos IBM z/OS, la gestión del ciclo de vida de los certificados sigue basándose en procesos manuales específicos de la aplicación:

Los certificados se rastrean de forma independiente en todos los sistemas y equipos

Los flujos de trabajo de renovación requieren la coordinación entre los propietarios de las aplicaciones y las autoridades de certificación

Las credenciales y los secretos suelen duplicarse en los distintos entornos, lo que aumenta el riesgo y la complejidad

Al mismo tiempo, la vida útil de los certificados se está reduciendo rápidamente, lo que aumenta la frecuencia de los eventos de renovación.

Esto crea una brecha: mientras las organizaciones modernizan la gestión de secretos de forma centralizada, la ejecución del ciclo de vida de los certificados no ha seguido el ritmo.