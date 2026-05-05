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Presentación de IBM zSecure Secret Manager: racionalización de la gestión del ciclo de vida de los certificados en IBM z/OS

IBM presenta IBM zSecure Secret Manager, una nueva capacidad diseñada para agilizar la gestión del ciclo de vida de los certificados en IBM Z, con integración en plataformas de secretos empresariales como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE.

Publicado el 5 de mayo de 2026

Disponible desde el 19 de junio de 2026, IBM zSecure Secrets Manager permite a las organizaciones pasar de procesos manuales y fragmentados de certificados a la automatización de renovación de certificados basada en políticas para reducir la sobrecarga operativa

Por qué la gestión de certificados y secretos debe evolucionar

Los certificados son críticos para asegurar los sistemas y garantizar la confianza, y sin un proceso de renovación fiable, las organizaciones se enfrentan a un mayor riesgo de cortes de servicio y a la creciente carga operativa de la gestión manual de certificados.

En toda la empresa, las organizaciones se están estandarizando en plataformas centralizadas de gestión de secretos para gestionar credenciales, claves y certificados. Las plataformas Enterprise Secrets como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE proporcionan un sistema de registro de secretos, lo que permite la emisión, el almacenamiento y el control del ciclo de vida seguros en todas las aplicaciones y entornos.

Sin embargo, en muchos entornos IBM z/OS, la gestión del ciclo de vida de los certificados sigue basándose en procesos manuales específicos de la aplicación:

  • Los certificados se rastrean de forma independiente en todos los sistemas y equipos
  • Los flujos de trabajo de renovación requieren la coordinación entre los propietarios de las aplicaciones y las autoridades de certificación
  • Las credenciales y los secretos suelen duplicarse en los distintos entornos, lo que aumenta el riesgo y la complejidad

Al mismo tiempo, la vida útil de los certificados se está reduciendo rápidamente, lo que aumenta la frecuencia de los eventos de renovación.

Esto crea una brecha: mientras las organizaciones modernizan la gestión de secretos de forma centralizada, la ejecución del ciclo de vida de los certificados no ha seguido el ritmo.

Ampliación de la gestión de certificados a IBM z/OS

IBM zSecure Secret Manager busca abordar esta carencia extendiendo las estrategias de gestión de certificados directamente a los entornos IBM z/OS.

Al trabajar con IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE, la solución permite:

  • Autenticación segura e integración con IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE para la renovación de certificados
  • Renovación de certificados automatizada y basada en políticas a través de IBM Vault Self-Managed para Z y el motor de secretos PKI de LinuxONE
  • Alineación centralizada con las estrategias de PKI empresarial

IBM Vault Self Managed for Z and LinuxONE sirve como autoridad central para la gestión de certificados y secretos, mientras que IBM zSecure Secret Manager garantiza que los certificados se renueven y apliquen automáticamente dentro de IBM z/OS, eliminando la necesidad de intervención manual.

Beneficios clave de IBM zSecure Secret Manager

Al combinar IBM Vault Self-Managed for Z y la gestión de certificados basada en LinuxONE con la ejecución automatizada del ciclo de vida en IBM Z, las organizaciones pueden:

  • Elimine los procesos manuales de renovación de certificados: sustituya los flujos de trabajo fragmentados por una gestión del ciclo de vida automatizada y basada en políticas
  • Escale con la reducción de la vida útil de los certificados: respalde la transición a certificados de corta duración sin aumentar la carga operativa
  • Amplíe las estrategias de gestión de certificados empresariales a IBM Z: Integre con IBM Vault Self-Managed para Z y LinuxONE como autoridad de certificación (CA).
  • Aborde las interrupciones provocadas por certificados: renueve automáticamente los certificados antes de que caduquen, abordando una fuente común de tiempo de inactividad

Mirando hacia delante

Los planes futuros incluyen diseñar y entregar varias funcionalidades adicionales para IBM zSecure Secret Manager, tales como:

  • Soporte del protocolo ACME para autoridades de certificación (CA) externas
  • Descubrimiento de certificados en z/OS a través de múltiples keystores
  • Funcionalidad automatizada de implementación de certificados
  • Gestión centralizada de secretos con Vault Self-Managed on Z y LinuxONE

Estas funcionalidades están destinadas a simplificar aún más la gestión general de secretos en z/OS, incluido el próximo cambio del sector para la renovación de certificados de seguridad de la capa de transporte (TLS) cada 47 días.1

Primeros pasos y disponibilidad

IBM zSecure Secret Manager incorpora IBM z/OS a la arquitectura moderna de gestión de secretos, conectándolo con IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE y permitiendo la renovación automatizada de certificados.

IBM zSecure Secret Manager estará disponible de forma general a partir del 19 de junio de 2026.

A medida que las organizaciones se mueven hacia estrategias de secretos centralizados y ciclos de vida de certificados más cortos, esta Integración permite la participación de los entornos z/OS para una mayor eficiencia.  

Lea la carta de anuncio

Bryan Childs

Principal Product Manager, z/OS Security

IBM

Notas a pie de página y descargo de responsabilidad

1 Foro CA/Browser. (2026). Requisitos básicos para la emisión y gestión de certificados de confianza pública.

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