Las organizaciones llevan décadas reforzando los controles de seguridad preventivos en su entorno de TI híbrida. La gestión de identidades, los controles de acceso, el cifrado y los programas de cumplimiento normativo siguen siendo componentes esenciales de una estrategia de seguridad sólida. Pero el escenario actual ha cambiado.

Las ciberamenazas están evolucionando a un ritmo que supera al de los modelos de seguridad tradicionales. Los atacantes ya no se basan únicamente en el descubrimiento manual o en los exploits aislados. Las herramientas habilitadas por IA pueden ahora analizar entornos, identificar errores de configuración y detectar vulnerabilidades a la velocidad de una máquina, lo que reduce drásticamente el tiempo que transcurre entre la exposición a una vulnerabilidad y su explotación.



Al mismo tiempo, el malware infostealer ha cambiado el problema de acceso inicial. En lugar de "irrumpir", muchos ataques ahora comienzan con información de registro con credenciales válidas obtenidas de endpoints, navegadores o herramientas para desarrolladores. Esto difumina la línea entre la actividad legítima del usuario y el comportamiento malicioso, haciendo que las defensas basadas en perímetros y firmas sean insuficientes por sí solas.

El desafío no es simplemente impedir el acceso; el desafío es comprender cuándo el acceso legítimo comienza a parecer sospechoso.

Los equipos de seguridad necesitan tener una visión clara de cómo interactúan los usuarios con los datos confidenciales y de cómo evolucionan las cargas de trabajo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando se aprovechan operaciones criptográficas aceleradas, cuando se elevan los privilegios de un usuario para realizar operaciones críticas o cuando se actualizan programas y configuraciones esenciales. Necesitan la capacidad de distinguir el comportamiento esperado de la actividad que puede indicar un posible ciberataque. Además, este desafío de inteligencia de amenazas debe estar altamente personalizado según el sistema operativo y la pila de soluciones de software para ser efectivo.

Aquí es donde entra en juego IBM zSecure Detection.