IBM presenta IBM zSecure Detection, una nueva y sólida solución de gestión de amenazas diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar, investigar y responder a actividades sospechosas en IBM z/OS.
IBM zSecure Detection está diseñado para ayudar a los equipos de seguridad a detectar amenazas antes, acelerar las investigaciones, reducir la carga operativa de responder a posibles amenazas y tomar medidas analizando el comportamiento del sistema, la escalada de privilegios del conjunto de datos y la actividad criptográfica inesperada.
IBM zSecure Detection reúne la monitorización de amenazas, las perspectivas de red, la detección de anomalías de acceso impulsada por IA y las capacidades de respuesta automatizada para proporcionar una mayor visibilidad de la actividad en z/OS.
Las organizaciones llevan décadas reforzando los controles de seguridad preventivos en su entorno de TI híbrida. La gestión de identidades, los controles de acceso, el cifrado y los programas de cumplimiento normativo siguen siendo componentes esenciales de una estrategia de seguridad sólida. Pero el escenario actual ha cambiado.
Las ciberamenazas están evolucionando a un ritmo que supera al de los modelos de seguridad tradicionales. Los atacantes ya no se basan únicamente en el descubrimiento manual o en los exploits aislados. Las herramientas habilitadas por IA pueden ahora analizar entornos, identificar errores de configuración y detectar vulnerabilidades a la velocidad de una máquina, lo que reduce drásticamente el tiempo que transcurre entre la exposición a una vulnerabilidad y su explotación.
Al mismo tiempo, el malware infostealer ha cambiado el problema de acceso inicial. En lugar de "irrumpir", muchos ataques ahora comienzan con información de registro con credenciales válidas obtenidas de endpoints, navegadores o herramientas para desarrolladores. Esto difumina la línea entre la actividad legítima del usuario y el comportamiento malicioso, haciendo que las defensas basadas en perímetros y firmas sean insuficientes por sí solas.
El desafío no es simplemente impedir el acceso; el desafío es comprender cuándo el acceso legítimo comienza a parecer sospechoso.
Los equipos de seguridad necesitan tener una visión clara de cómo interactúan los usuarios con los datos confidenciales y de cómo evolucionan las cargas de trabajo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando se aprovechan operaciones criptográficas aceleradas, cuando se elevan los privilegios de un usuario para realizar operaciones críticas o cuando se actualizan programas y configuraciones esenciales. Necesitan la capacidad de distinguir el comportamiento esperado de la actividad que puede indicar un posible ciberataque. Además, este desafío de inteligencia de amenazas debe estar altamente personalizado según el sistema operativo y la pila de soluciones de software para ser efectivo.
Aquí es donde entra en juego IBM zSecure Detection.
IBM zSecure Detection está diseñado para ayudar a las organizaciones a ir más allá de los enfoques de monitorización tradicionales al proporcionar una perspectiva más amplia de la actividad que ocurre en su entorno IBM Z.
La solución analiza continuamente la actividad del sistema para identificar comportamientos asociados con la escalada de privilegios, la ejecución de comandos sospechosos, patrones inusuales de acceso a conjuntos de datos y operaciones criptográficas anómalas. Combinado con la detección de anomalías de acceso a datos impulsada por IA, IBM zSecure Detection ayuda a los equipos de seguridad a centrarse en actividades de mayor riesgo, priorizar investigaciones y obtener perspectivas accionables en lugar de, simplemente, procesar más alertas.
Al mismo tiempo, IBM zSecure Detection proporciona alertas e inteligencia de seguridad casi en tiempo real a programas de seguridad empresarial más amplios aprovechando los adaptadores para la Integración de la gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) que se pueden integrar en los flujos de trabajo de operaciones de seguridad existentes, ayudando a las organizaciones a incorporar perspectivas de seguridad de IBM Z en programas de seguridad empresarial más amplios.
La actividad de las amenazas rara vez existe de forma aislada. Comprender cómo se comunican las aplicaciones, los usuarios y los sistemas suele ser tan importante como comprender lo que sucede en un sistema individual. IBM zSecure Detection amplía la visibilidad más allá de la actividad del host al proporcionar perspectivas sobre las comunicaciones de red y los patrones de conectividad en entornos z/OS.
La solución también incorpora capacidades de microsegmentación automatizada de la red que generan políticas de segmentación personalizadas basadas en el comportamiento de las comunicaciones observado. Esto ayuda a las organizaciones a reducir la conectividad innecesaria, limitar las oportunidades de movimiento lateral y reforzar los controles de seguridad en entornos críticos.
Al combinar la detección de amenazas, las perspectivas de red y las capacidades de respuesta en una solución unificada, las organizaciones pueden:
Los equipos de seguridad pueden identificar comportamientos inusuales de los usuarios, accesos sospechosos a conjuntos de datos o actividades privilegiadas inesperadas que pueden indicar una cuenta comprometida o una amenaza interna antes de que se produzcan daños significativos.
Al monitorizar la actividad del sistema z/OS en busca de accesos anómalos a los datos, escaladas inesperadas de privilegios, operaciones criptográficas aceleradas y otros factores, las organizaciones disponen de múltiples indicadores de actividades potencialmente maliciosas y de la capacidad para responder ante ellas.
Cuando se detecta un acceso inusual a conjuntos de datos, una actividad privilegiada inesperada o indicadores asociados a credenciales comprometidas, los equipos de seguridad pueden investigar dicha actividad, evaluar su posible impacto y adoptar medidas de contención específicas. Al combinar la visibilidad de usuarios, cargas de trabajo, datos y redes, IBM zSecure Detection ayuda a los equipos a moverse más rápidamente de la detección a la investigación y la respuesta.
IBM zSecure Detection representa la próxima evolución de la detección de amenazas para IBM z/OS, ayudando a las organizaciones a reducir el tiempo de permanencia de las amenazas, acelerar las investigaciones, fortalecer la ciberresiliencia y mejorar la visibilidad en entornos críticos. Al combinar la detección de anomalías de acceso con IA, las perspectivas de red y las capacidades de respuesta en una solución unificada, las organizaciones pueden ir más allá de la supervisión reactiva y adoptar un enfoque más proactivo en la gestión del riesgo cibernético.
IBM zSecure Detection ya está disponible para el público en general.