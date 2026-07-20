Presentamos IBM webMethods Integration Flow Pilot: el desarrollo de la integración a la velocidad de la IA

Flow Pilot es una capacidad de desarrollo de integración asistida por IA que ayuda a los equipos a crear, mejorar, documentar y probar webMethods Flow Services más rápido utilizando asistentes de IA aprobados por la empresa.

Flow Pilot incorpora la asistencia de la IA a los flujos de trabajo de los desarrolladores existentes, lo que ayuda a los desarrolladores de integración a trabajar a partir de la intención del lenguaje natural y, al mismo tiempo, mantener los estándares, las prácticas de revisión y los modelos de gobierno que requieren los equipos empresariales.

Está diseñado para equipos que quieren modernizar cómo construyen y mantienen los servicios de flujo de webMethods sin reemplazar el tiempo de ejecución que ya soporta su Integración de misión crítica.