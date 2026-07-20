Presentamos IBM webMethods Integration Flow Pilot: el desarrollo de la integración a la velocidad de la IA

IBM webMethods Integration Flow Pilot ayuda a los equipos de integración a crear, modernizar, documentar y probar integraciones más rápido con el desarrollo asistido por IA, preservando el gobierno, la coherencia y las inversiones en tiempo de ejecución existentes con el asistente de IA de su elección.
Flow Pilot es una capacidad de desarrollo de integración asistida por IA que ayuda a los equipos a crear, mejorar, documentar y probar webMethods Flow Services más rápido utilizando asistentes de IA aprobados por la empresa.
Flow Pilot incorpora la asistencia de la IA a los flujos de trabajo de los desarrolladores existentes, lo que ayuda a los desarrolladores de integración a trabajar a partir de la intención del lenguaje natural y, al mismo tiempo, mantener los estándares, las prácticas de revisión y los modelos de gobierno que requieren los equipos empresariales.
Está diseñado para equipos que quieren modernizar cómo construyen y mantienen los servicios de flujo de webMethods sin reemplazar el tiempo de ejecución que ya soporta su Integración de misión crítica.
El desarrollo asistido por IA se está convirtiendo rápidamente en parte integrante de la forma de trabajar de los equipos de software modernos. Gartner prevé que, para 2028, el 90 % de los ingenieros de software de las empresas utilizarán asistentes de código basados en IA, frente a menos del 14 % a principios de 2024.
Para los equipos de integración, ese cambio crea una nueva oportunidad. Los desarrolladores están utilizando instrucciones en lenguaje natural para generar lógica, explicar código, crear pruebas y reducir el trabajo repetitivo. Pero la integración empresarial requiere más que asistencia genérica de IA. Los activos de integración conectan aplicaciones, API, partners, archivos, eventos y flujos de trabajo en entornos híbridos, y deben funcionar de forma fiable dentro de los modelos de gobierno y tiempo de ejecución establecidos.
Sin las medidas de seguridad adecuadas, la lógica de integración generada por IA puede ser difícil de validar, revisar, mantener o gobernar a escala. Los equipos de integración necesitan una forma de utilizar la IA que esté alineada con los estándares empresariales, las prácticas de desarrollo y las inversiones en tiempo de ejecución en las que ya confían.
A los equipos de integración empresarial se les exige que ofrezcan más resultados y más rápido. Las nuevas aplicaciones, los ecosistemas de socios, las API, los flujos de datos y las iniciativas de automatización continúan aumentando la demanda, mientras que los equipos responsables de entregarlos se enfrentan a crecientes retrasos, limitaciones de habilidades especializadas, deuda de documentación y estándares de desarrollo inconsistentes.
Las herramientas de desarrollo con IA ofrecen un camino hacia una mayor productividad, pero los activos de Integración suelen apoyar procesos críticos, conectar sistemas empresariales centrales y permanecer en producción durante años. La velocidad es importante, pero también lo son el gobierno, la calidad, la facilidad de mantenimiento y la continuidad en tiempo de ejecución.
Flow Pilot está diseñado para subsanar esta carencia, ayudando a los equipos a modernizar la forma en que crean y mantienen las integraciones mediante la IA, sin debilitar los estándares, sin crear nuevos silos de desarrollo y sin requerir un cambio disruptivo en el entorno de tiempo de ejecución.
La adopción de la IA empresarial no es igual para todos. Cada organización cuenta con su propia estrategia de IA, su propio nivel de seguridad, sus propias normas relativas a las compras y sus propias políticas de gobierno. Flow Pilot está diseñado para esa realidad, lo que ofrece a los equipos de integración la flexibilidad necesaria para utilizar asistentes de IA que se adapten a la forma en que su empresa decida adoptar la IA.
Con soporte para IBM Bob, Claude y otros asistentes de IA aprobados por la empresa, Flow Pilot ayuda a los equipos a incorporar la IA al desarrollo de la integración sin verse obligados a vivir una experiencia de IA nativa de un único proveedor. Los equipos pueden avanzar más rápido gracias a la IA sin dejar de ajustarse a los controles, las normas y las opciones tecnológicas en las que su empresa ya confía.
Flow Pilot ayuda a los desarrolladores a pasar más rápidamente de la intención de integración a la lógica funcional del servicio. Gracias a la creación basada en lenguaje natural, los equipos pueden crear y mejorar los servicios Flow de webMethods con la ayuda de la IA, al tiempo que los desarrolladores mantienen el control sobre la revisión, el perfeccionamiento y la validación.
Esto ayuda a reducir el esfuerzo de desarrollo repetitivo y ofrece a los equipos de integración una forma práctica de abordar los crecientes retrasos en la entrega.
Flow Pilot presenta Flow Script, un formato fuente legible por humanos y fácil de controlar para webMethods Flow Services. A diferencia de los artefactos tradicionales de Flow, que pueden resultar difíciles de inspeccionar y comparar en el control de código fuente, Flow Script ofrece una representación textual clara de la lógica de integración, diseñada tanto para la colaboración entre desarrolladores como para la interacción con la IA.
Flow Script establece un puente estructurado entre los asistentes de IA y los servicios Flow de webMethods, lo que permite a la IA comprender, explicar, documentar y mejorar la lógica de integración, al tiempo que se mantiene la coherencia con los servicios Flow ejecutables.
Esto facilita la lectura, las reseñas, la comparación y el mantenimiento de Flow Services a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo. Los desarrolladores pueden trabajar con la lógica de integración utilizando prácticas habituales de control de versiones, mientras que los arquitectos y los revisores obtienen una mayor visibilidad sobre cómo se construyen los servicios y cómo evolucionan con el tiempo.
Para los conjuntos de integración que evolucionan a lo largo de los años, la mejora de la revisión ayuda a reducir el riesgo de mantenimiento, favorece el intercambio de conocimientos entre equipos y facilita la aplicación de estándares de desarrollo consistentes en los centros de excelencia de integración.
En muchas organizaciones, las normas de integración se recogen en la documentación, en las listas de comprobación o en la experiencia de los especialistas más veteranos. Flow Pilot ayuda a acercar esos estándares al proceso de desarrollo.
Las directrices a nivel de repositorio pueden ayudar a recopilar las convenciones de nomenclatura, registro, gestión de errores y patrones reutilizables, lo que contribuye a que los outputs generados con ayuda de la IA se ajusten a las prácticas de integración de la empresa antes de que comience la revisión manual.
La documentación y las pruebas suelen retrasarse porque los equipos se ven sometidos a la presión de cumplir con los plazos de entrega. Con el tiempo, eso puede aumentar la deuda técnica y hacer que las integraciones sean más difíciles de entender, cambiar y operar.
Flow Pilot ayuda a generar documentación, descripciones de parámetros, diagramas de flujo y escenarios de pruebas unitarias a partir de la propia lógica de integración. Esto ayuda a los equipos a reducir el trabajo manual de documentación y a mantener los activos de apoyo más acordes con el comportamiento real del servicio.
Para los clientes actuales de webMethods, la modernización debe ser práctica. Los entornos de integración empresarial dan soporte a procesos críticos y no pueden verse interrumpidos simplemente por adoptar un nuevo modelo de desarrollo.
Flow Pilot está diseñado para modernizar la experiencia de desarrollo mientras preserva la compatibilidad con las inversiones existentes en tiempo de ejecución de Integración de IBM webMethods. Los equipos pueden incorporar el desarrollo asistido por IA a la forma en que crean y mantienen los servicios de flujo sin forzar un cambio disruptivo en el tiempo de ejecución.
Esto hace que Flow Pilot sea especialmente relevante para organizaciones con patrimonios de webMethods de larga duración, equipos de integración establecidos y prioridades de modernización activas.
Flow Pilot está diseñado para equipos que necesitan aumentar la velocidad de entrega manteniendo el control. Es especialmente relevante cuando:
La integración empresarial está entrando en una nueva fase. Las organizaciones necesitan desarrollar sus sistemas con mayor rapidez, pero también deben gestionarlos de forma más coherente, reducir la deuda técnica y proteger los sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio.
Flow Pilot refleja la visión más amplia de IBM sobre la integración híbrida en la era de la IA: ayudar a las empresas a acelerar la innovación sin perder el control. Al combinar el desarrollo asistido por IA, la flexibilidad de la IA empresarial, los estándares regulados, la documentación y las pruebas generadas automáticamente, y la continuidad en tiempo de ejecución, Flow Pilot ofrece a los equipos de integración una forma práctica de modernizar la forma en que crean y mantienen las integraciones críticas para el negocio.
Flow Pilot ofrece a los equipos de integración una forma práctica de reducir el esfuerzo de desarrollo, hacer frente a los retrasos acumulados y mejorar la coherencia en la entrega de las integraciones sin comprometer el gobierno ni las inversiones existentes en entornos de tiempo de ejecución.
Explore Flow Pilot para descubrir cómo el desarrollo asistido por IA puede respaldar su estrategia de integración, o póngase en contacto con IBM para conocer con más detalle cómo puede integrarse en su entorno.
Para las organizaciones que se enfrentan a un creciente retraso en las integraciones, a limitaciones en materia de competencias y a una presión cada vez mayor para adoptar la IA de forma responsable, Flow Pilot ofrece una vía práctica para avanzar: desarrollar más rápido, gestionar mejor y preservar las inversiones existentes en integración.
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