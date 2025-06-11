Presentamos IBM® Software Hub y Software Hub Premium

IBM Software Hub es una plataforma nativa de la nube que agiliza la instalación, gestión y monitorización de un conjunto personalizado de productos de software de IBM en Red Hat OpenShift, todo a través de una interfaz unificada. Diseñada para dar soporte a una amplia variedad de productos de datos e IA de IBM, IBM Software Hub proporciona una experiencia centralizada y coherente en diversas cargas de trabajo.

IBM Software Hub es la plataforma desacoplada que ha evolucionado a partir de la arquitectura IBM® Cloud Pak for Data. Aunque ahora opera de manera independiente, sigue estrechamente alineada con IBM Cloud Pak for Data y amplía el soporte a una gama más amplia de productos de software, incluido watsonx, lo que permite una mayor flexibilidad en todo el portfolio de datos e IA. Con la confianza de las empresas en más de 4000 implementaciones, se encarga de todo, desde la configuración inicial hasta la gestión diaria, ocupándose del trabajo pesado para que los usuarios puedan centrarse en crear, innovar y aportar valor.

Mediante el catálogo de servicios dentro de IBM Software Hub, los usuarios pueden explorar un conjunto seleccionado de capacidades de software de IBM adaptadas a las necesidades de datos, gobierno de datos, análisis e IA.