Presentamos IBM® Software Hub y Software Hub Premium

11 de junio de 2025
IBM Software Hub es una plataforma nativa de la nube que agiliza la instalación, gestión y monitorización de un conjunto personalizado de productos de software de IBM en Red Hat OpenShift, todo a través de una interfaz unificada. Diseñada para dar soporte a una amplia variedad de productos de datos e IA de IBM, IBM Software Hub proporciona una experiencia centralizada y coherente en diversas cargas de trabajo.
IBM Software Hub es la plataforma desacoplada que ha evolucionado a partir de la arquitectura IBM® Cloud Pak for Data. Aunque ahora opera de manera independiente, sigue estrechamente alineada con IBM Cloud Pak for Data y amplía el soporte a una gama más amplia de productos de software, incluido watsonx, lo que permite una mayor flexibilidad en todo el portfolio de datos e IA. Con la confianza de las empresas en más de 4000 implementaciones, se encarga de todo, desde la configuración inicial hasta la gestión diaria, ocupándose del trabajo pesado para que los usuarios puedan centrarse en crear, innovar y aportar valor.
Mediante el catálogo de servicios dentro de IBM Software Hub, los usuarios pueden explorar un conjunto seleccionado de capacidades de software de IBM adaptadas a las necesidades de datos, gobierno de datos, análisis e IA.
Aunque IBM Software Hub proporciona la funcionalidad básica del día 2, existen complementos que ofrecen mejoras adicionales para gestionar y administrar las implementaciones. Estas mejoras forman parte de IBM Software Hub Premium. Se basa en el núcleo ayudando a los equipos a gestionar más fácilmente entornos complejos, a gran escala y distribuidos a través de la orquestación avanzada y el soporte de implementación híbrida.
Software Hub Premium incluye Deployment Suite e Intelligence Suite. En Deployment Suite, tenemos dos características. En primer lugar, el Centro de control con soporte para múltiples clústeres e instancias que permite a los clientes gestionar fácilmente sus implementaciones en una consola central. La segunda característica incluye capacidades de plano de datos remoto, extendiéndose más allá del clúster tradicional de OpenShift para abarcar múltiples clústeres físicos tanto en las instalaciones como en la nube como una instancia para una experiencia híbrida. Esta capacidad de abarcar entornos ofrece un valor significativo al permitir el control centralizado, mejorar la escalabilidad y la resiliencia y reducir la complejidad operativa. Se compra a través de unidades de recursos (RU), ofreciendo un consumo flexible y escalable en función de las necesidades del cliente.
A medida que los entornos de datos se vuelven más dinámicos, mantenerse al tanto de las operaciones de la plataforma puede ser un verdadero desafío. Ahí es donde IBM® Software Hub AI Assistant marca una verdadera diferencia. No es solo otra herramienta de soporte, es más que una simple herramienta de soporte: ayuda a los administradores a mantenerse a la vanguardia con conocimientos en tiempo real y recomendaciones que se pueden ejecutar.
El asistente de IA ofrece ayuda inteligente y personalizada con las tareas cotidianas, facilitando que todo funcione sin problemas. Se encarga de las cosas rutinarias para que su equipo pueda centrarse en trabajo más importante y estratégico. Ya sea para gestionar el entorno o intentar mejorar el rendimiento, el asistente está ahí para ayudar a mantener la plataforma segura y eficiente.
Con la última versión de IBM Software Hub y las potentes características de Software Hub Premium, gestionar sus operaciones es mucho más sencillo. Puede aumentar la productividad y acelerar la innovación con automatización inteligente, administración asistida por IA y gestión fluida de varios clústeres, todo en una plataforma fácil de usar.