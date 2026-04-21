Anunciado oficialmente el 21 de abril de 2026 y disponible de forma general a partir del 16 de junio de 2026 (19 de junio de 2026 para MQ for z/OS), IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) es una importante evolución de la plataforma de mensajería más fiable del sector.
IBM MQ 10.0 está diseñado para ayudar a las organizaciones a modernizar las arquitecturas de integración sin comprometer la fiabilidad de la que depende su negocio. Combina décadas de rendimiento probado en mensajería con nuevas capacidades que soportan la nube híbrida, sistemas impulsados por eventos y implementaciones nativas de la nube. No se trata sólo de una actualización incremental, sino de un cambio radical en la mensajería empresarial.
A medida que las organizaciones avanzan hacia la nube híbrida, arquitecturas orientadas a eventos y toma de decisiones en tiempo real, las expectativas sobre los sistemas de mensajería han cambiado radicalmente. Lo que antes era "suficientemente fiable" ahora debe estar siempre activo, ser seguro por diseño e integrarse de manera fluida en todos los ecosistemas.
Las expectativas de seguridad evolucionan rápidamente y la tolerancia al tiempo de inactividad se acerca a cero. Este cambio plantea una pregunta crítica para los líderes empresariales: ¿está preparada su plataforma de mensajería para lo que viene? Los fallos en los mensajes pueden provocar inconsistencias transaccionales, inactividad y riesgos de cumplimiento, especialmente en sectores regulados.
IBM MQ 10.0 aborda estos desafíos mediante innovaciones en cuatro pilares estratégicos:
Las capacidades nativas de alta disponibilidad y replicación entre regiones ayudan a garantizar la continuidad del negocio en los entornos distribuidos. Los sistemas permanecen operativos, incluso durante los fallos, respaldando las expectativas siempre activas de las empresas modernas.
Con soporte para criptografía poscuántica y modelos de autenticación modernos, IBM MQ 10.0 ayuda a las organizaciones a adelantarse a las amenazas emergentes al tiempo que protege los datos confidenciales en movimiento.
La mejorada observabilidad y las operaciones asistidas por IA mejoran la forma en que los equipos monitorizan, gestionan y resuelven los entornos de mensajería, reduciendo la complejidad operativa y acelerando la resolución de problemas.
Desde la integración de Kafka hasta las implementaciones nativas de Kubernetes, IBM MQ 10.0 permite una comunicación fluida entre arquitecturas híbridas, uniendo los sistemas tradicionales con las aplicaciones modernas.
IBM MQ 10.0 es más que una simple actualización de características: supone un cambio estratégico en la forma en que la mensajería da soporte a las arquitecturas híbridas modernas.
El papel de la mensajería está evolucionando. Ya no se trata solo de conectar sistemas; se trata de permitir un flujo de datos continuo, en tiempo real y fiable en toda la empresa. IBM MQ 10.0 refleja este cambio. Ofrece la fiabilidad en la que confían las empresas, combinada con la flexibilidad necesaria para la integración moderna, lo que garantiza que las organizaciones no tengan que elegir entre estabilidad e innovación. Porque en el entorno actual, se necesitan ambas cosas.
IBM MQ 10.0 LTS estará disponible de forma general a partir del 16 de junio (19 de junio para MQ for z/OS) de 2026, proporcionando una base sólida para la mensajería moderna y la integración híbrida. Explore cómo IBM MQ puede ayudarle a crear plataformas de integración resilientes, seguras y preparadas para el futuro.