A medida que las organizaciones avanzan hacia la nube híbrida, arquitecturas orientadas a eventos y toma de decisiones en tiempo real, las expectativas sobre los sistemas de mensajería han cambiado radicalmente. Lo que antes era "suficientemente fiable" ahora debe estar siempre activo, ser seguro por diseño e integrarse de manera fluida en todos los ecosistemas.

Las expectativas de seguridad evolucionan rápidamente y la tolerancia al tiempo de inactividad se acerca a cero. Este cambio plantea una pregunta crítica para los líderes empresariales: ¿está preparada su plataforma de mensajería para lo que viene? Los fallos en los mensajes pueden provocar inconsistencias transaccionales, inactividad y riesgos de cumplimiento, especialmente en sectores regulados.

IBM MQ 10.0 aborda estos desafíos mediante innovaciones en cuatro pilares estratégicos: