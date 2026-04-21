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Presentación de IBM MQ 10.0: mensajería Enterprise para cuando el fallo no es una opción

Anunciado oficialmente el 21 de abril de 2026 y disponible de forma general a partir del 16 de junio de 2026 (19 de junio de 2026 para MQ for z/OS), IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) es una importante evolución de la plataforma de mensajería más fiable del sector.

Publicado el 21 de abril de 2026

IBM MQ 10.0 está diseñado para ayudar a las organizaciones a modernizar las arquitecturas de integración sin comprometer la fiabilidad de la que depende su negocio. Combina décadas de rendimiento probado en mensajería con nuevas capacidades que soportan la nube híbrida, sistemas impulsados por eventos y implementaciones nativas de la nube. No se trata sólo de una actualización incremental, sino de un cambio radical en la mensajería empresarial.

IBM MQ 10.0: creado para empresas modernas que nunca pueden perder un mensaje

A medida que las organizaciones avanzan hacia la nube híbrida, arquitecturas orientadas a eventos y toma de decisiones en tiempo real, las expectativas sobre los sistemas de mensajería han cambiado radicalmente. Lo que antes era "suficientemente fiable" ahora debe estar siempre activo, ser seguro por diseño e integrarse de manera fluida en todos los ecosistemas.

Las expectativas de seguridad evolucionan rápidamente y la tolerancia al tiempo de inactividad se acerca a cero. Este cambio plantea una pregunta crítica para los líderes empresariales: ¿está preparada su plataforma de mensajería para lo que viene? Los fallos en los mensajes pueden provocar inconsistencias transaccionales, inactividad y riesgos de cumplimiento, especialmente en sectores regulados.

IBM MQ 10.0 aborda estos desafíos mediante innovaciones en cuatro pilares estratégicos:

1. Resiliencia para un mundo sin tiempos de inactividad

Las capacidades nativas de alta disponibilidad y replicación entre regiones ayudan a garantizar la continuidad del negocio en los entornos distribuidos. Los sistemas permanecen operativos, incluso durante los fallos, respaldando las expectativas siempre activas de las empresas modernas.

2. Seguridad que anticipa el futuro

Con soporte para criptografía poscuántica y modelos de autenticación modernos, IBM MQ 10.0 ayuda a las organizaciones a adelantarse a las amenazas emergentes al tiempo que protege los datos confidenciales en movimiento.

3. Operaciones más inteligentes con IA y observabilidad

La mejorada observabilidad y las operaciones asistidas por IA mejoran la forma en que los equipos monitorizan, gestionan y resuelven los entornos de mensajería, reduciendo la complejidad operativa y acelerando la resolución de problemas.

4. Conectividad sin compromisos

Desde la integración de Kafka hasta las implementaciones nativas de Kubernetes, IBM MQ 10.0 permite una comunicación fluida entre arquitecturas híbridas, uniendo los sistemas tradicionales con las aplicaciones modernas.

Por qué debería actualizar ahora

IBM MQ 10.0 es más que una simple actualización de características: supone un cambio estratégico en la forma en que la mensajería da soporte a las arquitecturas híbridas modernas.

  • Adopte arquitecturas sin tiempo de inactividad con HA y CRR nativos, lo que garantiza operaciones continuas y una pérdida de datos casi nula
  • Refuerce la posición de seguridad con criptografía poscuántica (GSKit 9) y autenticación basada en JWT, lo que ayuda a cumplir con la evolución del cumplimiento y la normativa
  • Reduzca la sobrecarga operativa con agentes MQ con IA, observabilidad basada en OpenTelemetry y una consola MQ moderna
  • Modernice sin interrupciones gracias a la conectividad MQ-Kafka, a las implementaciones nativas de Kubernetes (Operator en EKS/RHOS) y a las opciones de SaaS multicloud, e integre todos los sistemas nativos de la nube.

De la mensajería a una plataforma innovadora

El papel de la mensajería está evolucionando. Ya no se trata solo de conectar sistemas; se trata de permitir un flujo de datos continuo, en tiempo real y fiable en toda la empresa. IBM MQ 10.0 refleja este cambio. Ofrece la fiabilidad en la que confían las empresas, combinada con la flexibilidad necesaria para la integración moderna, lo que garantiza que las organizaciones no tengan que elegir entre estabilidad e innovación. Porque en el entorno actual, se necesitan ambas cosas.

Primeros pasos con IBM MQ 10.0 LTS

IBM MQ 10.0 LTS estará disponible de forma general a partir del 16 de junio (19 de junio para MQ for z/OS) de 2026, proporcionando una base sólida para la mensajería moderna y la integración híbrida. Explore cómo IBM MQ puede ayudarle a crear plataformas de integración resilientes, seguras y preparadas para el futuro.

Más información sobre IBM MQ

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Jacob Uzzell

Senior Product Manager, MQ for z/OS, automation

IBM Software

Témi Ogunyemi

Product Manager, Go-To-Market, IBM MQ