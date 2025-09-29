Presentamos IBM® MaaS360 Fast Start: gestión sencilla de dispositivos para pequeñas y medianas empresas

La gestión de los teléfonos, tablets y ordenadores portátiles de los empleados no debería aumentar su carga de trabajo. Por eso creamos IBM MaaS360 Fast Start: una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) diseñada específicamente para pymes que necesitan protección de nivel empresarial con simplicidad de nivel de consumidor.
Fast Start le ayuda a proteger los datos empresariales confidenciales en los dispositivos de los empleados (especialmente con byod y teletrabajo), y evita la pérdida de datos de dispositivos perdidos o robados.
A medida que su empresa crece, la gestión de dispositivos se vuelve más difícil. Es posible que haya experimentado la pérdida de teléfonos personales o que estos pongan en riesgo datos confidenciales, que los pequeños equipos de TI se vean desbordados tratando de mantener todo actualizado, que los empleados tengan dificultades con el acceso inconsistente en diferentes dispositivos y que la incorporación de nuevo personal lleve más tiempo del que debería.
Fast Start le ayuda a cerrar estas brechas, proteger sus datos y mantener la productividad de su equipo sin añadir complejidad. Además, puede seguir una configuración guiada paso a paso y una consola fácil de usar para gestionar los dispositivos en cuestión de minutos, no de días.
Las pymes se enfrentan a los mismos riesgos de seguridad que las organizaciones más grandes, pero sin un gran equipo de TI para gestionarlos. MaaS360 Fast Start le ayuda a:
Con Fast Start, puede:
Fast Start está diseñado para ofrecer seguridad de nivel empresarial a un precio razonable para las empresas en crecimiento.
Tanto si se trata de una empresa de consultoría de 20 personas como de un minorista de rápido crecimiento, MaaS360 Fast Start elimina la complejidad de la gestión de dispositivos para que pueda centrarse en lo que más importa: dirigir su negocio.