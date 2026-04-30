Presentamos IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: el primer paso hacia una contabilidad de emisiones escalable

Nos complace anunciar IBM Envizi Emissions Calculations in Excel, diseñado para equipos de sostenibilidad y organizaciones que confían en hojas de cálculo para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tanto si se están iniciando en la elaboración de informes de emisiones como si gestionan datos complejos de alcance 3.
Excel suele ser el primer lugar donde los equipos de sostenibilidad calculan estas emisiones porque es flexible, familiar y accesible. Pero a medida que crecen los requisitos, las hojas de cálculo pueden resultar difíciles de estandarizar, escalar y auditar.
La solución está diseñada para cumplir con los equipos donde se encuentran hoy y, al mismo tiempo, ayudarlos a adoptar un enfoque más estructurado y auditable de la contabilidad de emisiones. Introduce cálculos estandarizados en los flujos de trabajo de Excel como primer paso y proporciona un camino claro hacia una gestión de emisiones de nivel empresarial a lo largo del tiempo.
La gestión del carbono se está convirtiendo en una prioridad empresarial más allá de los equipos de sostenibilidad. Cada vez más organizaciones miden las emisiones para cumplir con los requisitos de los proveedores, prepararse para las obligaciones de elaboración de informes, respaldar las necesidades de financiación e identificar las oportunidades de eficiencia. En todas las cadenas de suministro, se espera cada vez más que los proveedores proporcionen datos sobre el carbono para respaldar los informes de alcance 3 y las cambiantes exigencias normativas.
Para muchas organizaciones, especialmente aquellas que trabajan con emisiones de proveedores y cadenas de valor, Excel sigue siendo una parte importante de ese proceso. A menudo es la herramienta principal, lo que obliga a los equipos a realizar los cálculos desde cero, interpretar las metodologías y los factores de emisión de las fuentes manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo y ser difícil de estandarizar sin un apoyo adicional.
Las hojas de cálculo son familiares y flexibles, por lo que muchos equipos siguen confiando en ellas para trabajar en materia de emisiones. Sin embargo, lo que comienza como una solución práctica puede resultar difícil de estandarizar y mantener con el tiempo.
Los métodos basados en hojas de cálculo pueden ser una forma práctica de dar los primeros pasos con el cálculo de emisiones, ya que ofrecen flexibilidad y resultan familiares para los equipos. Pero a medida que aumentan los volúmenes de datos y más stakeholders confían en los outputs, estos enfoques pueden resultar más difíciles de gestionar en la práctica. Los equipos se enfrentan a menudo a metodologías incoherentes en los distintos archivos, a la selección manual de los factores de emisión y a cálculos inconexos difíciles de conciliar. La consolidación de los resultados para la elaboración de informes lleva mucho tiempo y la limitada auditabilidad dificulta la validación o explicación de cómo se han obtenido las cifras.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ayuda a dirección estos desafíos sustituyendo la configuración manual por lógica de cálculo predefinida y alineada con estándares y factores de emisión integrados directamente en Excel. Esto permite a los equipos trabajar de forma más coherente y, al mismo tiempo, reduce el esfuerzo manual y proporciona un camino práctico hacia una contabilidad de emisiones más estructurada a medida que evolucionan los requisitos.
Aunque Excel sigue siendo útil para los cálculos de las primeras fases, no está diseñado para soportar el nivel de control, coherencia y trazabilidad necesario a medida que la contabilidad de las emisiones se vuelve más crítica para la empresa. A medida que los programas de emisiones maduran, los enfoques basados en hojas de cálculo pueden resultar cada vez más difíciles de gestionar. Los equipos pueden encontrarse con metodologías inconsistentes entre archivos y usuarios, depender de la selección y mantenimiento manual de factores de emisión, y enfrentarse a dificultades para consolidar resultados para informes o análisis, con una auditabilidad y trazabilidad limitadas.
Estos retos pueden aumentar el esfuerzo manual y dificultar el mantenimiento de la coherencia, responder a los requisitos de notificación y comunicar con confianza los datos de las emisiones. Aunque Excel sigue siendo útil, no está diseñado para servir como un sistema de registro a largo plazo para la contabilidad de emisiones.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ayuda a los equipos a dar el primer paso hacia una contabilidad de emisiones más estructurada introduciendo una lógica de cálculo alineada con los estándares directamente en las hojas de cálculo que ya utilizan. La solución permite a los usuarios calcular las emisiones de carbono utilizando factores de emisión globales y regionales alineados con normas reconocidas, sin necesidad de gestionar manualmente bibliotecas de factores o metodologías de cálculo.
Incluye:
Disponible a través del Microsoft Mercado de Aplicaciones como complemento en Excel, la solución incorpora cálculos estandarizados de emisiones, factores de emisión integrados y plantillas guiadas directamente en Excel, ayudando a los equipos a aplicar metodologías consistentes dentro de las hojas de cálculo que ya utilizan. Permite una forma práctica de moverse de los cálculos manuales e inconsistentes hacia un enfoque más coherente y repetible sin interrumpir los flujos de trabajo existentes.
Con el tiempo, muchas organizaciones empiezan a superar los procesos basados en hojas de cálculo. El aumento de la complejidad y las crecientes expectativas de presentación de informes y auditabilidad requieren un enfoque más estructurado. Envizi apoya esta progresión más allá de Excel.
Las organizaciones pueden ampliar los cálculos de emisiones a flujos de trabajo y procesos operativos más amplios con la Envizi Emissions API, o adoptar Envizi Emissions Accounting para respaldar procesos sólidos de elaboración de informes, gobierno y auditoría empresariales, al tiempo que consolidan los datos de emisiones en un sistema único de registro sólido. Esto les permite pasar de cálculos manuales fragmentados a una capacidad de contabilidad de emisiones escalable y auditable.
IBM Envizi proporciona una progresión clara para las organizaciones en diferentes etapas de madurez:
Excel puede ser un punto de partida útil para el cálculo de emisiones, pero no está diseñado para funcionar como un sistema de registro ni para gestionar la agregación, la presentación de informes y el análisis que se requieren a medida que los datos sobre emisiones se vuelven más complejos. Excel puede ser un punto de partida útil para el cálculo de emisiones, pero no está diseñado para satisfacer las crecientes exigencias en materia de presentación de informes, coherencia y auditabilidad. A medida que aumentan esos requisitos, las organizaciones suelen necesitar un enfoque más estructurado y centralizado.
IBM Envizi ayuda a cerrar esa brecha al incorporar estructura y estandarización a los flujos de trabajo de las hojas de cálculo actuales, al tiempo que permite una transición hacia la contabilidad de emisiones empresariales con el tiempo.
El resultado es menos tiempo dedicado a gestionar hojas de cálculo y más tiempo dedicado a comprender y actuar sobre los datos de emisiones.
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