Presentamos IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: el primer paso hacia una contabilidad de emisiones escalable

Los métodos basados en hojas de cálculo pueden ser una forma práctica de dar los primeros pasos con el cálculo de emisiones, ya que ofrecen flexibilidad y resultan familiares para los equipos. Pero a medida que aumentan los volúmenes de datos y más stakeholders confían en los outputs, estos enfoques pueden resultar más difíciles de gestionar en la práctica. Los equipos se enfrentan a menudo a metodologías incoherentes en los distintos archivos, a la selección manual de los factores de emisión y a cálculos inconexos difíciles de conciliar. La consolidación de los resultados para la elaboración de informes lleva mucho tiempo y la limitada auditabilidad dificulta la validación o explicación de cómo se han obtenido las cifras.

IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ayuda a dirección estos desafíos sustituyendo la configuración manual por lógica de cálculo predefinida y alineada con estándares y factores de emisión integrados directamente en Excel. Esto permite a los equipos trabajar de forma más coherente y, al mismo tiempo, reduce el esfuerzo manual y proporciona un camino práctico hacia una contabilidad de emisiones más estructurada a medida que evolucionan los requisitos.

Aunque Excel sigue siendo útil para los cálculos de las primeras fases, no está diseñado para soportar el nivel de control, coherencia y trazabilidad necesario a medida que la contabilidad de las emisiones se vuelve más crítica para la empresa. A medida que los programas de emisiones maduran, los enfoques basados en hojas de cálculo pueden resultar cada vez más difíciles de gestionar. Los equipos pueden encontrarse con metodologías inconsistentes entre archivos y usuarios, depender de la selección y mantenimiento manual de factores de emisión, y enfrentarse a dificultades para consolidar resultados para informes o análisis, con una auditabilidad y trazabilidad limitadas.

Estos retos pueden aumentar el esfuerzo manual y dificultar el mantenimiento de la coherencia, responder a los requisitos de notificación y comunicar con confianza los datos de las emisiones. Aunque Excel sigue siendo útil, no está diseñado para servir como un sistema de registro a largo plazo para la contabilidad de emisiones.