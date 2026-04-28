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Presentamos IBM Envizi Emissions API: incorpore cálculos fiables de emisiones a los sistemas que ya utiliza

IBM anuncia la disponibilidad general de la IBM Envizi Emissions API, que permite a las organizaciones, desarrolladores y proveedores de software integrar cálculos de emisiones en los sistemas, productos y flujos de trabajo que ya utilizan.

Publicado el 28 de abril de 2026
Actualizado el 30 de abril de 2026

A medida que crece la demanda de información escalable sobre emisiones en tiempo real, las organizaciones necesitan más que herramientas independientes y están recurriendo a bloques flexibles que se integran en sus productos y sistemas.

La Emissions API está diseñada para satisfacer esta necesidad, ya que ofrece acceso a la sólida base de conocimientos de Envizi sobre emisiones, a datos de factores gestionados y a metodologías alineadas con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Como parte del portfolio más amplio de Envizi, amplía estas capacidades de cálculo a aplicaciones, productos y flujo de trabajo, junto con Envizi Emissions Accounting para flujos de trabajo empresariales totalmente gestionados, auditabilidad e informes, y Envizi Emissions Calculations en Excel para un enfoque práctico de autoservicio. En conjunto, estas ofertas están diseñadas para dar a las organizaciones flexibilidad a la hora de aplicar los cálculos de emisiones, con la capacidad de adaptarse a medida que los requisitos evolucionan y escalan con el tiempo.

Por qué los cálculos de emisiones siguen siendo difíciles de escalar

Los cálculos de emisiones suelen parecer más sencillos de lo que son. En la práctica, dependen del acceso a factores de emisiones creíbles, la capacidad de aplicar la metodología adecuada para el tipo de actividad y la geografía y la suficiente transparencia para respaldar la revisión, la elaboración de informes y la confianza de las partes interesadas. Muchas organizaciones siguen intentando gestionar esto mediante fuentes de datos desconectadas, cálculos manuales y métodos incoherentes.

Si ha explorado la posibilidad de añadir lógica de emisiones a su producto, es probable que se haya encontrado con algunos retos:

  • Variabilidad de los datos: los datos de actividad pueden presentarse de muchas formas (combustible, gastos, distancia, electricidad, etc.)
  • Mapeo de factores: coincidencia del factor de emisiones correcto en función de la geografía, el tipo de actividad y el tiempo
  • Alineación de normas: garantizar la coherencia de los cálculos con marcos como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero
  • Mantenimiento continuo: actualización de los conjuntos de datos de factores y de la lógica de cálculo a medida que evolucionan las normas
  • Auditabilidad: poder explicar y reproducir los resultados en todos los sistemas

Construir esto internamente significa gestionar los conjuntos de datos, las metodologías de versionado y garantizar la coherencia entre los casos de uso y las regiones.

Qué hace la API de emisiones de Envizi

La Envizi Emissions API abstrae esa complejidad en un conjunto de endpoint REST. La API está diseñada para responder a las siguientes preguntas:

  • qué (actividad) hay que medir;
  • dónde (ubicación) tuvo lugar; y 
  • cuándo (hora) ocurrió.
Captura de pantalla de una solicitud y respuesta de la API POST/calculation para las emisiones relacionadas con el consumo eléctrico en Nueva York

En este ejemplo, la API se utiliza para calcular las emisiones asociadas al consumo de 1 kWh de electricidad de la red de Nueva York. La solicitud envía los datos de actividad (uso de electricidad), ubicación y período de tiempo a la API, que luego devuelve las emisiones calculadas junto con detalles sobre los factores de emisión utilizados.

Esto le permite centrarse en la lógica de su aplicación, mientras que Envizi se encarga de la selección y actualización de factores, la alineación de la metodología y la coherencia de los cálculos.

Creado para llevar la lógica de emisiones a los flujos de trabajo diarios

La API está diseñada para integrarse en sistemas y flujos de trabajo existentes, no para reemplazarlos. Admite casos de uso de los alcances 1, 2 y 3 mediante la aplicación de metodologías estandarizadas y datos gestionados de factores de emisión, lo que contribuye a garantizar la coherencia de los cálculos en todos los sistemas y casos de uso. Esto permite a los equipos integrar la lógica de emisiones sin introducir complejidad adicional en su infraestructura.

Los datos de actividad que requieren cálculos de emisiones suelen estar dispersos entre los sistemas de ERP, de compras y de logística, lo que hace que los cálculos del alcance 3 dependan de una integración y un procesamiento eficaces de los datos. La API integra los cálculos de emisiones en su sistema de registro para garantizar resultados fiables y trazables en categorías como los bienes adquiridos, el transporte y las etapas del ciclo de vida de los productos.

Un ejemplo es IBM Maximo HSE, donde las capacidades de cálculo de emisiones de Envizi se utilizan para respaldar la gestión de emisiones fugitivas y estacionarias relacionadas con los tickets de incidentes.

Al utilizar la API, se evita:

  • El mantenimiento de las bibliotecas de factores de emisión
  • La reimplementación de metodologías de cálculo de GEI
  • La actualización de la lógica a medida que evolucionan los estándares
  • La conciliación de cálculos inconsistentes entre sistemas

La API de emisiones de Envizi es especialmente útil si:

  • Crea productos que necesitan perspectivas integradas sobre las emisiones
  • Incorpora características de sostenibilidad a los sistemas empresariales existentes
  • Procesa grandes volúmenes de datos de actividad en distintas regiones
  • Busca estandarizar los cálculos sin construir desde cero

Escalar sin añadir complejidad innecesaria

A medida que los cálculos de emisiones pasan a formar parte de más sistemas, productos y flujos de trabajo, las organizaciones necesitan una forma de escalarlos sin añadir complejidad innecesaria. IBM Envizi Emissions API está diseñada para ayudar a los equipos a llevar cálculos trazables a los entornos que ya utilizan, mientras abordan el esfuerzo de construir y mantener la lógica de emisiones por sí mismos.

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Autor

Kendra DeKeyrel

VP, Asset Lifecycle Management Product and Engineering

IBM