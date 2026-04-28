Presentamos IBM Envizi Emissions API: incorpore cálculos fiables de emisiones a los sistemas que ya utiliza

A medida que crece la demanda de información escalable sobre emisiones en tiempo real, las organizaciones necesitan más que herramientas independientes y están recurriendo a bloques flexibles que se integran en sus productos y sistemas.

La Emissions API está diseñada para satisfacer esta necesidad, ya que ofrece acceso a la sólida base de conocimientos de Envizi sobre emisiones, a datos de factores gestionados y a metodologías alineadas con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Como parte del portfolio más amplio de Envizi, amplía estas capacidades de cálculo a aplicaciones, productos y flujo de trabajo, junto con Envizi Emissions Accounting para flujos de trabajo empresariales totalmente gestionados, auditabilidad e informes, y Envizi Emissions Calculations en Excel para un enfoque práctico de autoservicio. En conjunto, estas ofertas están diseñadas para dar a las organizaciones flexibilidad a la hora de aplicar los cálculos de emisiones, con la capacidad de adaptarse a medida que los requisitos evolucionan y escalan con el tiempo.