Presentamos IBM Envizi Emissions API: incorpore cálculos fiables de emisiones a los sistemas que ya utiliza

IBM anuncia la disponibilidad general de la IBM Envizi Emissions API, que permite a las organizaciones, desarrolladores y proveedores de software integrar cálculos de emisiones en los sistemas, productos y flujos de trabajo que ya utilizan.
A medida que crece la demanda de información escalable sobre emisiones en tiempo real, las organizaciones necesitan más que herramientas independientes y están recurriendo a bloques flexibles que se integran en sus productos y sistemas.
La Emissions API está diseñada para satisfacer esta necesidad, ya que ofrece acceso a la sólida base de conocimientos de Envizi sobre emisiones, a datos de factores gestionados y a metodologías alineadas con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Como parte del portfolio más amplio de Envizi, amplía estas capacidades de cálculo a aplicaciones, productos y flujo de trabajo, junto con Envizi Emissions Accounting para flujos de trabajo empresariales totalmente gestionados, auditabilidad e informes, y Envizi Emissions Calculations en Excel para un enfoque práctico de autoservicio. En conjunto, estas ofertas están diseñadas para dar a las organizaciones flexibilidad a la hora de aplicar los cálculos de emisiones, con la capacidad de adaptarse a medida que los requisitos evolucionan y escalan con el tiempo.
Los cálculos de emisiones suelen parecer más sencillos de lo que son. En la práctica, dependen del acceso a factores de emisiones creíbles, la capacidad de aplicar la metodología adecuada para el tipo de actividad y la geografía y la suficiente transparencia para respaldar la revisión, la elaboración de informes y la confianza de las partes interesadas. Muchas organizaciones siguen intentando gestionar esto mediante fuentes de datos desconectadas, cálculos manuales y métodos incoherentes.
Si ha explorado la posibilidad de añadir lógica de emisiones a su producto, es probable que se haya encontrado con algunos retos:
Construir esto internamente significa gestionar los conjuntos de datos, las metodologías de versionado y garantizar la coherencia entre los casos de uso y las regiones.
La Envizi Emissions API abstrae esa complejidad en un conjunto de endpoint REST. La API está diseñada para responder a las siguientes preguntas:
En este ejemplo, la API se utiliza para calcular las emisiones asociadas al consumo de 1 kWh de electricidad de la red de Nueva York. La solicitud envía los datos de actividad (uso de electricidad), ubicación y período de tiempo a la API, que luego devuelve las emisiones calculadas junto con detalles sobre los factores de emisión utilizados.
Esto le permite centrarse en la lógica de su aplicación, mientras que Envizi se encarga de la selección y actualización de factores, la alineación de la metodología y la coherencia de los cálculos.
La API está diseñada para integrarse en sistemas y flujos de trabajo existentes, no para reemplazarlos. Admite casos de uso de los alcances 1, 2 y 3 mediante la aplicación de metodologías estandarizadas y datos gestionados de factores de emisión, lo que contribuye a garantizar la coherencia de los cálculos en todos los sistemas y casos de uso. Esto permite a los equipos integrar la lógica de emisiones sin introducir complejidad adicional en su infraestructura.
Los datos de actividad que requieren cálculos de emisiones suelen estar dispersos entre los sistemas de ERP, de compras y de logística, lo que hace que los cálculos del alcance 3 dependan de una integración y un procesamiento eficaces de los datos. La API integra los cálculos de emisiones en su sistema de registro para garantizar resultados fiables y trazables en categorías como los bienes adquiridos, el transporte y las etapas del ciclo de vida de los productos.
Un ejemplo es IBM Maximo HSE, donde las capacidades de cálculo de emisiones de Envizi se utilizan para respaldar la gestión de emisiones fugitivas y estacionarias relacionadas con los tickets de incidentes.
Al utilizar la API, se evita:
La API de emisiones de Envizi es especialmente útil si:
A medida que los cálculos de emisiones pasan a formar parte de más sistemas, productos y flujos de trabajo, las organizaciones necesitan una forma de escalarlos sin añadir complejidad innecesaria. IBM Envizi Emissions API está diseñada para ayudar a los equipos a llevar cálculos trazables a los entornos que ya utilizan, mientras abordan el esfuerzo de construir y mantener la lógica de emisiones por sí mismos.
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